 Операція "Мак-2019": правоохоронці знищили 375 га посівів нарковмісних рослин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України.

"Цьогорічні результати стали рекордними за всю історію проведення операції. Упродовж літньо-осіннього сезону правоохоронці викрили наймасштабніші 375 га незаконних посівів нарковмісних рослин.

Також за час відпрацювання не допущено виток на нелегальний наркоринок 358 мільйонів кущів наркосировини, що в 170 разів перевищує минулорічний результат. Прибуток злочинців від збуту такої кількості наркосировини склав би мільярди гривень", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в поліції, в 2019 році операція "Мак-2019" відбулася в оновленому правовому полі.

Наприкінці 2018 року за ініціативи Національної поліції Уряд визначив чіткі вимоги щодо охорони обʼєктів, які використовують сільгосппідприємства, що займаються культивуванням рослин маку та конопель в промислових цілях. З цією метою охорона таких обʼєктів повинна здійснюватися виключно підрозділами Департаменту поліції охорони. Це дало змогу суттєво зменшити ризик витоку наркосировини в нелегальний обіг. При збільшенні майже вдвічі площ посівних масивів нарковмісних культур, факти викрадення з полів наркосировини порівняно з минулими роками суттєво зменшилися.

Основний акцент у діяльності поліції робився на документуванні наркоаграріїв, які здійснюють незаконне культивування нарковмісних рослин у майже промислових масштабах. Як наслідок, у серпні на Полтавщині задокументовано злочинну групу, з ознаками організованості. Її учасники посіяли та виростили рекордний незаконний посів маку у кількості близько 345 млн. рослин на площі 234 гектари.

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Через місяць на Прикарпатті поліція викрила організовану злочинну групу, яка в спеціально облаштованих теплицях площею 4 га на промисловому рівні незаконно вирощувала елітні сорти конопель. У зловмисників вилучено майже 90 тис. рослин конопель та понад 1 тонну готового особливо небезпечного наркотичного засобу "канабіс", вартістю понад 10 мільйонів гривень. На "чорному ринку" вартість наркотичної речовини, яку можна було б виготовити з виявлених рослин,становить понад 50 мільйонів євро.

Загалом, у результаті проведення операції "МАК" розпочато 1863 кримінальних провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 310 КК України (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель). У 63% кримінальних проваджень правопорушникам уже повідомлено про підозру.

Третій рік поспіль для виявлення незаконних посівів нарковмісних рослин, розташованих у труднодоступних місцях або замаскованих серед інших сільгосп культур, поліція використовує можливості безпілотної розвідки територій. У 2019 році здійснено 307 обльотів із застосуванням сучасних технологій аерозйомки. За їх підсумками виявлено 54 факти незаконних посів наркосировини.

"Високі результати цьогорічних оперативно-профілактичних заходів свідчать про ефективність злагодженої роботи всіх підрозділів поліції, спрямованої на недопущення перетворення території нашої держави на наркосировинну базу", - сказано в повідомленні.

Операцію "Мак" було проведено спільними зусиллями усіх органів та підрозділів Національної поліції, серед яких – територіальні органи Національної поліції, представники Департаменту патрульної поліції та Департаменту поліції охорони.

Фото: сайт Нацполіції