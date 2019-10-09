 Зеленський у Нью-Йорку зустрічався із Семом Кисліним, який причетний до відмивання грошей регіоналами, - The Insider. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "The Insider" за участю "Схем".
25 вересня, в ході офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в США, в районі готелю "Паркер" відбулися дві зустрічі: одна - безпосередньо в готелі, інша - в сусідній будівлі, в ресторані "Російська чайна". У першій, офіційній, брав участь сам Зеленський і ще кілька десятків людей. Друга, неофіційна, пройшла в більш вузькому колі, і Зеленського на ній представляв керівник Офісу президента Андрій Богдан. Судячи з фотографій та свідчень двох незалежних одне від одного джерел, Сем Кислін як мінімум присутній у місці проведення першої зустрічі і був організатором і учасником другої.
"На одному з фото видно, як Зеленський виходить з готелю "Паркер" разом з учасниками зустрічі, два джерела підтвердили, що людина в червоному жилеті (його обличчя на фото не потрапило) - саме Сем Кислін", - йдеться в розслідуванні.
Перша з двох зустрічей була порівняно публічною. Друга зустріч проходила вже у вузькому колі та в конспіративній обстановці. В учасників попросили не робити фотографій. "Це була просто зустріч з питань бізнесу, щодо інвестицій зі США в Україну і, навпаки, інвестицій українців у нерухомість в США, - пояснює джерело The Insider - Сем Кислін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції потрібно надсилати такій-от людині".
У своєму інтерв'ю НТВ Кислін визнав, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.
У Кисліна є і свій корисливий інтерес у підключенні Джуліані та Трампа до розкручування цієї справи. Як пояснило The Insider джерело, знайоме з Кисліним, його мотивація полягає в поверненні активів, заморожених в Україні за Порошенка в рамках розшуку грошей Януковича.
У 2014 році Кислін купив кіпрську компанію Opalcore Ltd за $8 млн за дисконтом. На її рахунках в українських банках розміщувалися бонди-облігації, вартістю $20 млн, вони перебували під арештом. Разом з відсотками набігло близько $ 23 млн доларів. Але грошей він не отримав - ці кошти були конфісковані за вироком Краматорського суду у справі Януковича.
"Поки Порошенко був при владі, Кислін мовчав, а тепер, налагодивши по лінії діаспори зв'язок із Зеленським, різко активізувався", - зазначається у виданні.
У серпні він раптово приїхав в Україну і став роздавати інтерв'ю, позиціонуючи себе як борця з корупцією. При цьому в Києві, в кадрі за спиною у "борця" можна розгледіти Дмитра Крючкова (у білій сорочці) - фігуранта кримінальної справи про привласнення Запоріжжяобленерго і заподіяння шкоди Україні розміром в 346 млн гривень, відкритій НАБУ.
Вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу, и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан.
надо себя спрашивать не "какую сегодня хрень сделал вазелин" а "какую хрень вазелин сделал сегодня"
Невже довший за твій діагноз?
Голосувати під час війни за клоуна, котрий обізвав Україну порноактрисою, котрим керує каломойша - для мене це дно!
Сем Кіслін знайомий із багатьма впливовими людьми. Серед його партнерів по бізнесу і друзів - Анатолій Франчук (колишній прем'єр-міністр Криму), Рудольф Джуліані (колишній мер Нью-Йорку), Дональд Трамп, інвестиції в Україну він залучав під гарантії Леоніда Кучми, Анатолія Кінаха та Віктора Януковича.
У него не было просто времени!
Мову йди вчи
"Зеленский в Нью-Йорке встречался с Сэмом Кислиным, который причастен к расследованию коррупционных схем Порошенко".
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Среда, 9 октября 2019, 09:12
Расследовательский ресурс The Insider, пользующийся авторитетом и доверием, внезапно для своего расследования по визиту Зеленского в США использовал весьма сомнительный "фотофакт".
Вчера российский расследователський ресурс The Insider, который неоднократно помогал вскрыть до мелочей операции ГРУ как внутри России, так и за её пределами (обходя стороной деятельность ФСБ/СВР РФ), неожиданно сосредоточился на президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, речь идет о материале, опубликованном на The Insider, согласно которому Владимир Зеленский, будучи в Нью-Йорке, встречался с уроженцем Одессы, американским бизнесменом, связанным с международным криминалом, Сэмом Кислиным.
По информации The Insider Сэм Кислин, основатель компании Trans Commodities и спонсор избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка, а ныне одного из советников Трампа Руди Джулиани, намерен через свои связи в окружении президента США, заполучить часть конфискованных государством "денег Януковича".
При этом известно, что Сэм Кислин свой человек в криминальных кругах, как Украины, так и РФ. ФБР связывает Кислина с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
И вот, настолько негативный и токсичный персонаж вдруг оказывается среди участников встречи президента Украины с еврейской диаспорой США. И об этом пишет, никто ни будь, а The Insider, для многих пример подражания на ниве высокопрофессиональных расследований, а для меня, как вы можете знать по моим многочисленным заметкам, не более чем очередная информационная площадка аффилированная Лубянкой.
Но, всё же, отвлечемся от аффилированости The Insider, и вернёмся к теме встречи Зеленского и Кислина. Причем, не личной - face to face, а, скажем так в формате массовки. Ну и какой-то непонятной. Почему непонятной? Да, хотя бы потому, что нет ни одного фото, на котором бы был изображен Кислин во всей красе, присутствующий на данной встрече, не было показано.
Да, именно так. Ведь The Insider, который смог тщательно отследить любителей Солсберских шпилей Петрова и Баширова, разложил по полочкам провал ГРУ с переворотом в Черногории с явками, паролями и фамилиями действующих сотрудников российской военной разведки, вскрыл подноготную убийцы Зелимхана Хангошвили и в принципе, публиковал до недавних пор максимально подробные "расследования" и по другой деятельности агентов ГРУ в мире, в случае с нынешним шокирующим материалом привёл в доказательство фото, на котором, рядом с президентом Украины находится некий "безликий" человек в красном жилете, идентифицировать которого невозможно. Но The Insider указывая на него, идентифицирует сию персону как Кислина.
Что тут скажешь… высокопрофессионально, чего уж! Но дальше - больше.
Если кто позабыл, то именно Кислин участвовал в активном изливании декалитров лжи и фейков в отношении Петра Порошенко, в ходе президентских выборов. Именно Кислин, синхронно с пророссийским молдавским политиком и просто бандитом Ринатой Усатым развернули атаку на тогда ещё действующего президента Украины.
Правда тогда некоторые украинские СМИ почему-то не уточнили, что Усатый связан с российской Солнцевской ОПГ и лично с Александром Гринбергом, аффилированным с ФСБ и "Единой Россией". И именно Александр Гринберг являлся главным спонсором клуба Усатого - ФК "Заря" Бельцы.
Кроме того, в 2014-м Ренато Усатый в ходе предвыборной компании, открыто заявлял, что посадит премьера, денонсирует ассоциацию с ЕС и вообще, его курирует ФСБ, а потому, ему море по колено. И это было его ошибкой, поскольку именно такая открытость послужила причиной для запрета его партии Patria (в переводе "Родина", надо же какое совпадение!), участвовать в молдавских выборах.
Кстати, стоит отметить, что лидер украинской "Родины", аффилированной с российскими спецслужбами, Сергей Марков, после событий в Одессе 2 мая 2014 года, вместе со своими помощниками до сих пор прячется в Москве, что правда не мешает ему ходить на пропагандистские эфиры к Соловьеву и рассказывать "страшилки" про Украину.
Но вернёмся к Усатому. После своего провала в 2014 году Усатый резво бежит в Россию, откуда и осуществляет вещание по указке кураторов. И последней операцией, которую через него проводили - была дискредитация Порошенко.
И вот, после того, как в текущем году молдавский кризис усугубился на пользу Москве и проходит четко по кремлевскому сценарию, в родные пенаты возвращается одиозный Усатый, с намерением отбелить свое «честное» имя.
Проще говоря, кураторы Усатого с Лубянки вернули его под аккомпанемент политического кризиса с новой легендой и новыми ценными указаниями.
Причем с учетом того сценария который разыгрывается для Молдовы, именно Усатый должен стать смотрящим за югом республики, которую планируют подвергнуть федерализации, с легализацией метастазы "русского мира" - Приднестровья.
Так вот, антипорошенковская информационная волна, которую тогда оседлали Кислин и Усатый проводилась по сценарию ФСБ. Однако не выдерживала и малейшей критики, поскольку предлагаемый ими к поглощению информационный фастфуд, был наспех сфабрикованным и несостоятельным.
Между тем, определённые массы все же его уплетали за обе щеки, даже не задумываясь об источниках и достоверности.
В данном случае с уже нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, методичка, похоже, имеет аналогичную структуру.
Суть методички - использование одиозного бизнесмена для наброса дискредитирующих нынешнюю власть нарративов. При этом, так же как в случае критики Порошенко Кислиным, материалы, представленные The Insider расценивать как "заслуживающие доверия" даже при всём желании не получается. Зато, получается, процитировать, немного перефразировав, старую российскую комедию: "Видишь Кислина? А он есть…"
Но зачем это было нужно The Insider, публиковать настолько сырой материал, с, мягко говоря, весьма сомнительным фото-фактажом? На ум приходит лишь один ответ - директивы приходящие с Лубянки резко переориентировали ресурс на американо-украинское направление, в контексте последних событий, и должны создавать дополнительный информационный фон для их усугубления. А за неимением достаточно достоверных материалов, приходится импровизировать.