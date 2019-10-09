 Зеленський у Нью-Йорку зустрічався із Семом Кисліним, який причетний до відмивання грошей регіоналами, - The Insider. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "The Insider" за участю "Схем".

25 вересня, в ході офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в США, в районі готелю "Паркер" відбулися дві зустрічі: одна - безпосередньо в готелі, інша - в сусідній будівлі, в ресторані "Російська чайна". У першій, офіційній, брав участь сам Зеленський і ще кілька десятків людей. Друга, неофіційна, пройшла в більш вузькому колі, і Зеленського на ній представляв керівник Офісу президента Андрій Богдан. Судячи з фотографій та свідчень двох незалежних одне від одного джерел, Сем Кислін як мінімум присутній у місці проведення першої зустрічі і був організатором і учасником другої.

"На одному з фото видно, як Зеленський виходить з готелю "Паркер" разом з учасниками зустрічі, два джерела підтвердили, що людина в червоному жилеті (його обличчя на фото не потрапило) - саме Сем Кислін", - йдеться в розслідуванні.

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Перша з двох зустрічей була порівняно публічною. Друга зустріч проходила вже у вузькому колі та в конспіративній обстановці. В учасників попросили не робити фотографій. "Це була просто зустріч з питань бізнесу, щодо інвестицій зі США в Україну і, навпаки, інвестицій українців у нерухомість в США, - пояснює джерело The Insider - Сем Кислін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції потрібно надсилати такій-от людині".

У своєму інтерв'ю НТВ Кислін визнав, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.

У Кисліна є і свій корисливий інтерес у підключенні Джуліані та Трампа до розкручування цієї справи. Як пояснило The Insider джерело, знайоме з Кисліним, його мотивація полягає в поверненні активів, заморожених в Україні за Порошенка в рамках розшуку грошей Януковича.

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У 2014 році Кислін купив кіпрську компанію Opalcore Ltd за $8 млн за дисконтом. На її рахунках в українських банках розміщувалися бонди-облігації, вартістю $20 млн, вони перебували під арештом. Разом з відсотками набігло близько $ 23 млн доларів. Але грошей він не отримав - ці кошти були конфісковані за вироком Краматорського суду у справі Януковича.

"Поки Порошенко був при владі, Кислін мовчав, а тепер, налагодивши по лінії діаспори зв'язок із Зеленським, різко активізувався", - зазначається у виданні.

У серпні він раптово приїхав в Україну і став роздавати інтерв'ю, позиціонуючи себе як борця з корупцією. При цьому в Києві, в кадрі за спиною у "борця" можна розгледіти Дмитра Крючкова (у білій сорочці) - фігуранта кримінальної справи про привласнення Запоріжжяобленерго і заподіяння шкоди Україні розміром в 346 млн гривень, відкритій НАБУ.