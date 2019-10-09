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 Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії. ФОТОрепортаж

8 жовтня в рамках призовної кампанії "Осінь-2019" зі збірних пунктів обласних військових комісаріатів до лав української армії урочисто відправили перших призовників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема зі Львівщини до навчальних підрозділів Збройних Сил України скеровано перших 80 юнаків. З них 50 призовників поїхали до Житомира у навчальний центр Десантно-штурмових військ.

"Львівська область має завдання призвати і направити до Збройних Сил України та інших військових формувань 690 осіб. Призов розпочався з не дуже приємної ситуації. З огляду на те, що з 1 жовтня, дня офіційного старту кампанії, щодня на медкомісію викликали близько 50 призовників, ми маємо більше ніж 1200 ухильників від військової служби. Водночас переконаний, що план буде виконано, адже потенціал та ресурс достатній", - зазначив військовий комісар Львівщини полковник Олександр Тіщенко.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 01

Він наголосив, що жодного зі строковиків не направлятимуть у район проведення операції Об’єднаних сил, за тими, хто працював, зберігатиметься місце роботи, їм виплатять одноразову допомогу розміром 3000 грн, і, звичайно, призовники будуть на повному державному забезпеченні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

У так званих покупців не має зауважень щодо якості відбору призовників.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 02

"Я задоволений своєю командою. Хлопці здорові і вмотивовані. Їдемо до навчальної частини в Миколаїв. Після тримісячних курсів призовники будуть розподілені до корабельного складу, частин морської піхоти та берегової артилерії", - розповів представник ВМС молодший лейтенант Сергій Голубцов.

У відомстві також зазначили, що пішов до армії і Андрій Кутинський. Йому було сім, коли мати забрала сина до Італії, куди поїхала на заробітки. Відтоді минуло тринадцять років. Увесь цей час він приїжджав до бабусі і дідуся лише раз на рік на місяць улітку. А цього року восени повернувся з Італії, щоб відслужити в українському війську. І, як і планував, служитиме у Десантно-штурмових військах.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 03

Також до війська відправили понад 100 юнаків з Одещини. Як повідомив військовий комісар Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Євген Борисов, призовників відібрали майже з усіх куточків області. Усі юнаки пройшли детальний медичний огляд. Попереду - навчання у навчальних центрах і курс молодого бійця.

Загалом у ході цьогорічної осінньої кампанії до лав ЗС України та інших військових формувань планують призвати понад 800 мешканців Одеської області.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 04

Кілька десятків призовників відправлено до підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил та Національної гвардії України з Харківщини.

Майбутніх захисників привітали обласний військовий комісар полковник Юрій Калгушкін, представники влади, громадських організацій, ветерани АТО/ООС.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 05

Облвійськком подякував батькам за виховання синів-воїнів. Військовий капелан отець Сергій благословив юнаків на ратну службу. У ході призову "Осінь-2019" Харківщина направить до війська 1300 чоловіків.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 06

Також 36 новобранців з Буковини вирушили до навчальних центрів Збройних Сил на Житомирщині та Львівщині.

Військовий комісар Чернівецького ОВК полковник Віталій Чурай запевнив рідних, що хлопцям забезпечені належні умови проходження служби.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 07

"Упевнений, що через півтора року радісні батьки зустрінуть зміцнілих, загартованих, ще більше люблячих синів", - наголосив офіцер.

Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії 08
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152881
 
   
 Топ коментарі
 
То просто ті, хто на збірному пункті самі не були, не знають про що то була мова. 😁
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Это "шака", во времена, коґда за правонарушение рубали пальцы - так приветствовали друґ друґа закоренелые преступники в районах Тихоґо океана, у которых со временем оставался минимум, который не троґали - большой и мизинец. А теперь это почему то стало означать "все збс".
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То просто ті, хто на збірному пункті самі не були, не знають про що то була мова. 😁
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Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу визначаються щорічно Указом Президента України. На 2019 рік встановлені такі дати: весняний призов (який вже відбувся) - з 1 квітня по 31 травня. Осінній - призначений на період з 1 жовтня по 31 грудня.

Vlad Nosov 6c7d9858

Первые ласточки. На 2019 рік встановлені такі дати: весняний призов (який вже відбувся) - з 1 квітня по 31 травня.
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лайк-понятно, но что значит оттопіренній мизинец у новобранцев?)
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Один "маячит" чтобы позвонили куда надо и отмазали,а другой предлагает бухнуть.
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Это "шака", во времена, коґда за правонарушение рубали пальцы - так приветствовали друґ друґа закоренелые преступники в районах Тихоґо океана, у которых со временем оставался минимум, который не троґали - большой и мизинец. А теперь это почему то стало означать "все збс".
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Ну как же без попов то?
Это везде так - нелепые ритуалы сопровождают в армию? Если в Европу идти, то придется отказаться от этого примитивизма. Еще может как кельты - рисовать "защиту" татуировками? Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії - Цензор.НЕТ 6244
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ну тогда и от проводов...Меня в конце 70х всем кварталом провожали 100 чел..свадьба А вот сын сказал ни каких проводов..может что магистратуру окончил и уже на все смотрит другими глазами?.
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при чем проводы то? проводы есть везде, а тут - ровняют всех по писсанине которой тыщи лет, типо все рабы Яхве. **** брызгать и читать мантры, если тот же поп возьмет на передовую броник, а Пиплией швырнет за собаками, поставь его перед выбором то.
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"Если в Европу идти..." - гейРопеец, откажись от попов, колготки надень, губы накрась и мандруй в гейРопу...
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кто о чем, а озабоченный о геях Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії - Цензор.НЕТ 6190
это же надо, я базарю о попах, а он о геях. может в принципе и сам поп - и уж точно знаешь что этого "добра" среди попов - намного больше чем в среднем по населению.
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Мій півроку вже прикордоником.на строковій... в Закарпаті..роботи вистачає
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И 1200 будущих верховных главнокомандующих...
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На всю область Львов дал всего 80 человек!? Поэтому они против разведения войск?
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остальные догадайся где..у польши и у европе..влогерстом заробляют..
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Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России. Об этом 8 октября сообщают «РИА Новости».

При Порошенку такого себе не позволяли.
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Сайдик пожет трандеть и будет всё что угодно, где реакция МИДа? А то про Крым все помнят а о Кубани ни-ни-низзя????
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Надо же, как легко в Украине найти 80 человек, достойнее нашего гидранта.
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Че то маловато, как для Украины.... 180 чел....
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потколение пепсименства..я служил они только в роддоме были..шайтанама.. Призов-2019: перші 80 юнаків вирушили до армії - Цензор.НЕТ 8032
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Ну что пацаны, в ..бре все уйдёте на дембель
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