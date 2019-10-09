 Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
"На Кондратюка (кінець Кільцевої) таксист на Peugeot (AI8966HC) не помітив дорожні знаки, що попереджають про ремонт і кінець дороги. Тому в'їхав у бетонні блоки, наїхав на них, перекинувся і кілька метрів проїхав на даху", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП до лікарні потрапила пасажирка таксі.
А у нас: гыгыгы, а чем они там занимались, гыгы, да и так таксистов много, гыгы, а может это евробляхер был, ну и что что не "бляхи", может он недавно растаможил, а "ездить" не купил.
При узгодженні з поліцією всі подають схему огородження таку, як того вимагають правила. А на практиці - один знак і максимум пара блоків, як загорожа.
Звістно, перше не виключає другого.
так написано будто в бусе два руля и у водителя и у пассажира
мож ПДД обновили ,я не в курсе .типа :
-водитель ,а равно ему пассажир - несут ответственность за управляемым ТС
Один вез меня от выставрчног зала на левобережной до радужного через Черниговскую.
В юбере, к примеру, сплошняком нацмены рулят.
То расстояние - пару км над десенкой мимо гаражей, но на навигаторе не значится и они шуруют лишние 10-15 км
Такси тогда не будет дешево)
Если на сам Академ - будет даже трохи меньше, до 130 гривен.
140 грн - это уже на Новобеличи.
0632290202 - работают только киевляне, отлично знают город и цены в полтора раза ниже.
Юберами приходится пользоваться только, когда требуется квитанция для бухгалтерии, которая за океаном.
Ещё задолго до всяких гуглов.
80% таксистов в Киеве понаехавшие.
Зарплата таксиста - вопреки расхожему мнению - с учётом расходов на авто получается меньше, чнм средняя зарплата в Киеве, поэтому киевляне там работать не хотят, а для понаехавших это ОК.
Процентов 30 понаехавших мужчин начинают работать именно в такси (естественно не зная Киева), а потом находят себе нормальную работу.
Мало того, даже в дорогущих Элите и Гепарде киевлян меньше половины.
Сказано тебе, что это одно из самых древних такси, куда берут отродясь только киевлян со своим транспортом
И с берестейской до Баумана тебя отвезут за 5 минут под ЖД.
Такси это дорогая услуга)
Дешево это убитый тазик с водителем не знающим город)
А были знаки?