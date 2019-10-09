 Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

"На Кондратюка (кінець Кільцевої) таксист на Peugeot (AI8966HC) не помітив дорожні знаки, що попереджають про ремонт і кінець дороги. Тому в'їхав у бетонні блоки, наїхав на них, перекинувся і кілька метрів проїхав на даху", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП до лікарні потрапила пасажирка таксі.

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Фото: Київ Оперативний