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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2544) Київ (6569) таксі (42)

 Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві. ФОТОрепортаж

Увечері 8 жовтня на вулиці Кондратюка в Києві сталася ДТП за участю таксі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

"На Кондратюка (кінець Кільцевої) таксист на Peugeot (AI8966HC) не помітив дорожні знаки, що попереджають про ремонт і кінець дороги. Тому в'їхав у бетонні блоки, наїхав на них, перекинувся і кілька метрів проїхав на даху", - йдеться в повідомленні.

Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві 01

Зазначається, що внаслідок ДТП до лікарні потрапила пасажирка таксі.

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Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві 02
Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві 03
Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві 04
Фото: Київ Оперативний

Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152870
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще, конечно, сравнивая то, как ограждают дорогу у нас и как в цивилизованных странах - становится грустно...в Японии, например, при ремонте дороги ремонтируемый участок таким количеством гирлянд и процей иллюминации увешивают, что не заметить ее ночью просто невозможно. У нас же часто эти серые бетонные блоки вовсе не подствечиваются никак - даже отражателей нет - а находятся часто на неосвещенном участке дороги.
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пасажирка не підказала...
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Эх, жаль, что на гос.номерах... был бы на €вро-бляхах, местные юродивые сразу определили виновника трагедии.
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Эх, жаль, что на гос.номерах... был бы на €вро-бляхах, местные юродивые сразу определили виновника трагедии.
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Интересно, чем они там занимались, что не заметили блоки.Видать пассажирка была спереди, прикрыла таксиста.
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Проблема киевских дорог в том, что нужно хорошо знать город, чтобы по ним ездить)
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Проблема не в дорогах, а в ПРИМОРОЖЕННЫХ.
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просто спідниця була на 15 см вище колін
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так він спідницю очима шукав і тому перешкоду не помітив ? )
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Так я и спрашиваю, чем была занята? Голова была ниже обзора? А тот совсем прикрыл глаза. ОТ ЧЕГО?
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Якщо перефразувати відомий вислів то - " Жінка в автомобілі приносить нещастя "
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Вообще, конечно, сравнивая то, как ограждают дорогу у нас и как в цивилизованных странах - становится грустно...в Японии, например, при ремонте дороги ремонтируемый участок таким количеством гирлянд и процей иллюминации увешивают, что не заметить ее ночью просто невозможно. У нас же часто эти серые бетонные блоки вовсе не подствечиваются никак - даже отражателей нет - а находятся часто на неосвещенном участке дороги.
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та бо в Японии, не подсвети ремонт и произойди такое - скандал был бы и министр бы оправдывался, или пошел в отставку.
А у нас: гыгыгы, а чем они там занимались, гыгы, да и так таксистов много, гыгы, а может это евробляхер был, ну и что что не "бляхи", может он недавно растаможил, а "ездить" не купил.
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У нас також з нового року діє нове ДСТУ,8749:2017"Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожних робіт ".
При узгодженні з поліцією всі подають схему огородження таку, як того вимагають правила. А на практиці - один знак і максимум пара блоків, як загорожа.
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Чтобы замечали бетонные блоки надо их делать по типу острога, с острыми шипами навстречу. А вообще, чего хотели добиться коммунальщики? Неужели это было покушение на убийство двух и более...
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Тому що він не таксист а лабух. В Києві як сядешь в таксі, так вони починають розповідати що вони насправді не таксисти, а там біщнесмени чи ще хтось, а то так приїжджа.ть від нічого робити. Тоді питання - якщо ти не таксит, то нафіга ти приїхав коли я викликав такси? Потрібно державне регул.вання цих "таксистів", а то повбивають всіх пасажирів і пішоходів.
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Або тому, що огородження ставили не люди, а лабухи і жодної ілюмінації на ній немає.
Звістно, перше не виключає другого.
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Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки

так написано будто в бусе два руля и у водителя и у пассажира
мож ПДД обновили ,я не в курсе .типа :
-водитель ,а равно ему пассажир - несут ответственность за управляемым ТС
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Дык понаехало разных таджиков и вуйков, которые не ориентируются в городе и всю дорогу едут, уткнувшись в навигатор
Один вез меня от выставрчног зала на левобережной до радужного через Черниговскую.
В юбере, к примеру, сплошняком нацмены рулят.
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Гугл навигатор, кстати, вполне может привести к перекрытому участку дороги...причем к перекрытому далеко не вчера, а даже месяц назад.
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Дык и я о том.
То расстояние - пару км над десенкой мимо гаражей, но на навигаторе не значится и они шуруют лишние 10-15 км
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Ну - к моему дому в Киеве гугл навигатор тоже неправильно подводит - так что такси приходится вызывать к соседнему дому, иначе их заводит в чертовы е%еня, куда даже пешком от дома напрямую пройти нельзя не перелазя через заборы или не обходя километр.
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Если в такси будут работать не понаехавшие, вам придется на общественный транспорт пересаживаться)
Такси тогда не будет дешево)
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А если там ещё будет таксометр, техосмотр раз в неделю, медосмотр таксиста по утрам, страхование авто, таксиста и пассажира, официальная зарплата таксиста с налогами и отпуском 24 дня - то за 140 гривен с Майдана можно будет не до Академгородка доехать, а максимум до ЦУМа.
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Где это вы такие цены видели на такси с Майдана до Академки?
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Набираете любую бомжевозку из трёх цифр: 838, 571, 292 и т.д.
Если на сам Академ - будет даже трохи меньше, до 130 гривен.
140 грн - это уже на Новобеличи.
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Только не надо.
0632290202 - работают только киевляне, отлично знают город и цены в полтора раза ниже.
Юберами приходится пользоваться только, когда требуется квитанция для бухгалтерии, которая за океаном.
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Кстати, не знаю, как теперь, но отродясь они пользовались визикомом.
Ещё задолго до всяких гуглов.
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Нет такого такси, где работают только киевляне.
80% таксистов в Киеве понаехавшие.
Зарплата таксиста - вопреки расхожему мнению - с учётом расходов на авто получается меньше, чнм средняя зарплата в Киеве, поэтому киевляне там работать не хотят, а для понаехавших это ОК.
Процентов 30 понаехавших мужчин начинают работать именно в такси (естественно не зная Киева), а потом находят себе нормальную работу.
Мало того, даже в дорогущих Элите и Гепарде киевлян меньше половины.
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Кого ты лечишь?
Сказано тебе, что это одно из самых древних такси, куда берут отродясь только киевлян со своим транспортом
И с берестейской до Баумана тебя отвезут за 5 минут под ЖД.
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Такси не может быть дешево!
Такси это дорогая услуга)
Дешево это убитый тазик с водителем не знающим город)
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Хотелось бы увидеть фотографии этих предупредительных знаков, сделанные ночью из машины без вспышки. Что-то мне подсказывает, что об их существовании знают только местные жители. В Украине со знаками и их установкой вообще огромная проблема. Большая их часть устанавливается (вывешивается) не в соответствии с ПДД.
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Похоже фотограф знаки тоже не заметил...
А были знаки?
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Были! Ветка вставленная в открытый канализационный люк.
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водила не местный ехал по навигатору а не по дороге...... навигатор сказал что можно проехать......
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Дорожные знаки видимо были нарисованы на блоках, все как обычно
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Бляхаводы тут же подъехали к месту ДТП и солидарно сняли бляхономер.
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Судя по фото, там освещением и не пахнет, а фары могли не выхватить знаки.
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Там уже 20 лет никак ремонт не закончится.Только бабло пилят на всем этом
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