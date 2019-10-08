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 "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

А потім - разом у Ростов...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Імена замовників всім відомі", - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт"

Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

+10 грн за друзів...

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Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Хтось дуже переляканий робить фейкові скріни

Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

- Людей везуть у лікарню з менінгітом!

Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Типова помилка "королів"

Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Астанавітєсь!

Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Горбата Тува. Свіжа серія

Горбата Тува, типова помилка королів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

З днем Учителя!

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152820
 
   
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Петіні прихильники будуть пісяти окропом.. Потужно, цензор..
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А зебилы уже писают кипятком от тупого вида Моники и ее подружки Людочки-богдан???
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нет ни одного зебила моники, который был бы против Портного...
Совпадение или закономерность? "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6847
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Это для нас) оглядывайся, зебил-мы вас теперь переписываем, среди своих знакомых, чтоб перед нашей Армией поставить -кацапзверя можно обыграть только по зверски... его же методами
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Есть среди вашенских те, с кем возможно/приятно вести диалог, но бОльшая часть вашего отребъя напоминают мне донецкое население в 14м-зомбоящик дал команду Фас! и сразу же началось: Биндеры, Поезда дружбы, Дамбасс всех кормит., Мальчка распяли и прочая. Тупая, агрессивная толпа, с которой просто не о чем говорить. Зато позже, после обстрелов, пустого холодильника и отсутствия перспектив иные поумнели.
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зебил, пойми простую истину: нормальные люди вас, зебилов, и воспринимают как ватников и то самое донецкое население 2014 году...
Поэтому какой может быть разговор нормальных людей - с вами, зебилами? Ты еще скажи что с ватниками можно разговаривать "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4178.

Вывод: с вами НЕ разговаривают.. с вас просто смеются. Точнее - с вашего идиотизма и тупости. В общем-то между 73% зебилов Украины и 87% ватников рашки - разница только одна: вы - тупее))
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Всё может. Может быть что и смеются. но вчера почему в темах с Пашинским смех превратлся в смесь скавучання и визга, довелось мне пару раз свинью резать, было очень похоже. Что же не смеялись, непонятный юмор оказался?
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зебил, пойми, за пашинского никто не пойдет... Но стоит шмаркле и портному тронуть Пороха, Турчинова, Парубия.... И погоду в ростове шмаркля узнать просто НЕ успеет "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2759
Да ты и сам знаешь, потому и ссышься что шмарклю отправят в ростов..
Показательно. что ВСЕ зебилы моники поддерживают портного..
Совпадение или закономерность?))
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видишь, зебилу достаточно увидеть "жирный шрифт" - чтобы у вас подгорело "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8177
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Ну, надо же ЦН что-то выкладывать, а Зеленский что называется "на слуху". Фотожабы, к слову, довольно средние. Петики, ест-нно в восторге, но эти Моне от Мане не отличат, так что на них можно не обращать внимания.
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в зебилы - в трауре: такого количество фотожаб за каких-то 4 месяца в Украине и в мире не было ни на одного политика даже за 100 лет))
моника шмаркля поставил поставил рекорд, собрав против себя Майдан и протесты в 40+ городов по всей Украине всего лишь на 4 месяц своей клоунады "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 780
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У вас там пингвины Мадагаскара ещё не приняли резолюцию, осуждающую капитуляцию?Кстати, чего не митингуешь то?За неделю Зеленский, негодяй такой, может же всё, что хочешь подписать, а ты воскресенья ждёшь. А страна может ждать до воскресенья (или когда там у вас очередной пионЭрский слёт)?
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бедняжко, обиделся?)) то ноешь что фотожаб много, то тебя пингвины Мадагаскара достают... А что еще зебилов беспокоит всю неделю - сколько нормальных людей выйдет против моники в воскресенье?))
так ответ простой: в сотни тысяч раз больше - чем "за" монику шмаркля "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4167
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Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea


Прежде, чем идти на новый Майдан, чтобы опять сделать Порошенко президентом, вспомните, как при нем расследовали убийства людей, сделавших его президентом на Майдане 2014-го.
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Интересно, какому дебилу пришла в головенку мысль, шо люди вышли на Майдан с целью вернуть Пэдру к власти?
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Богдану. Овцам просто ЦУ сверху спустили.
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До 2016 год не думал, шо в США ТАК много идиотов. В 2019 убедился, шо в Украине ровно столько же идиотов, как и в Штатах.
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Идиотов везде много. Но в нормальных странах они не на свободном выпасе, а в коридоре возможностей. "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 246 Т.е. сами идут туда, куда активная и разумная часть граждан решила идти.

Но Мир захлестнула волна популизма и бараны стали думать, что теперь они решают, как их будут стричь.
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Мне пришла, потому что мы это начали, но они достойны настоящей военной Хунты, чтоб этих рыгозебилов чуть ли не отстреливали-порошенко этого не сможет...
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А майдан 13 за что был? Штоп небыло алегархов, вота!
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У этого фотошопера шиза
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вы на русскую весну сходите . там все ваши . еще с 2014-ого ошиваются . найдете сочувствие и полное понимание "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7125
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Зато теперь ЗЕ на весь мир похвастался, что у него карманный генпрокурор и он может все порешать.
Есть, чем гордиться пламенному борцу с коррупцией и его секте.
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Чим не весела картинка "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8164 "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5395
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Тем, что она только в ваших влажных моче-половых мечтах.

В этом вас зеленые тоже нае... поимели.
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кому про шо, а удмурдам про половое.. над тобой шо в детстве буряты надругались? "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8824
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Так ты - вылитый Порошенко... Тебе это надо как-то использовать...
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Оно и так само себя за жопу кусает. Не провоцируй животинку.
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Саме себе за дупу? Якийсь ЗЕ-уроборос...
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Зеленый Уриноборос. Так вот они и живут с собственной сракой в зубах... "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8335
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а пеця аристократ в каком поколении?
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Для вязки интересуетесь, или просто поговорить?
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Тут ведь какая штука...
Нормальный взрослый чел свои мечты более-менее способен считать реализуемыми или бесплодными. Нереализуемые мечты нормальный чел оставляет для фрустраций. Для реализуемых ищет аргументы и способы в пользу их реализации.

Но мы имеем 73% очень странных людей, у которых не было абсолютно никаких реальных предпосылосчитать, что в доску ватная марионетка Коломойского (все высеры, вся жизнь Моники Зеленски была в открытом доступе и ничего не стоило убедиться, какое это говно), которая всю жизнь занималась ублажением олигархов, станет бороться с коррупцией, олигархатом и за интересы Украины.
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Ничо. Под забором искренне верить в то, что тебе даст Мелания Трамп - это тоже ничо.
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Шикарные фотожабы. С клоуна глузуют по полной...Клоун раньше сам шутейки откалывал, высмеивал политиков, а теперь уже с него ржут...
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