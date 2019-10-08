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 МВС стане першим державним органом, який закупить вітчизняні літаки для своїх підрозділів, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав Меморандум з ДП "Антонов" про закупівлю літаків Ан-178. Підписання документу відбулося під час XVI спеціалізованої виставки "Зброя та безпека".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "Зараз ми підписали попередні домовленості про постачання для системи МВС АН - 178. Це український красень, який вперше буде поставлятися в Україні. Дев'ять літаків будуть працювати на потреби ДСНС. Ще чотири використовуватимуться Нацгвардією", - заявив Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що АН-178, з них 9 літаків плануються для підрозділів ДСНС, які будуть використовуватися, в тому числі, для пожежогасіння. Національна гвардія отримає чотири одиниці для перевезення вантажів та особового складу.

Плюс літаків для ДСНС - це багатомодальність, тобто пожежний літак можна швидко переобладнати у медико- евакуаційний, вантажний або транспортний.

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Окремо планується установка системи пожежогасіння контейнерного типу, яка буде генерувати маленькі водні "бомби".

Арсен Аваков нагадав, що система МВС вже замовила у підприємства "Антонов" літаки АН - 142П.

Голова ДСНС Микола Чечоткін підкреслив, що питання дооснащення авіапарку служби лишається актуальним.

"Нові літаки дають можливість нам виконувати свої завдання краще та оперативніше. Крім того, працювати за кордоном, тому що надзвичайні ситуації не знають кордонів", - зазначив Микола Чечоткін.

Міністр внутрішніх справ закликав підтримувати вітчизняне літакобудування. Адже державні замовлення - це нове життя для українських моделей.

"Меморандум про придбання 13 АН-178 для МВС - це база для руху вперед для цих моделей. Як тільки Україна купує для себе, купують іноземці", - зазначив він.

Президент ДП "Антонов" Олександр Донець заявив, що підприємство сподівається на подальше двостороннє співробітництво з МВС.

"МВС зробило важливий крок у державних замовленнях. Вони вперше замовили українські літаки для своїх потреб. Ми сподіваємось, що не зупинимося на літаках АН - 178 та АН - 142П", - зазначив очільник ДП "Антонов".

МВС стане першим державним органом, який закупить вітчизняні літаки для своїх підрозділів, - Аваков 01
МВС стане першим державним органом, який закупить вітчизняні літаки для своїх підрозділів, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152806
 
 
 Топ коментарі
 
рюкзаков создайот мєнтовську ескадрілію?
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вот чувак обустроил себе прачечную все отстирывает вертолеты самолеты скоро ракеты а денежки в кубышку МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков - Цензор.НЕТ 5213
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странно.. куда делись вопли зебилов о авакове и рюкзаках?? свои "новые лица"?))
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странно.. куда делись вопли зебилов о авакове и рюкзаках?? свои "новые лица"?))
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рюкзаков создайот мєнтовську ескадрілію?
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https://www.youtube.com/watch?v=q7mc3C19kE4kE4
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Класс! Вот бы он ещё умел садиться на ЛЭП и подзаряжаться нахаляву
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Бывший соучредитель GOOGLE - начальник стартап-предприятия. Это будущее.

МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков - Цензор.НЕТ 2434
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К сожалению в 1 кг керосина во много раз больше энергии, чем в 1 кг аккумуляторов. Так что это конечно будущее, но не близкое.
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Согласен. Ho! Мы, ученые, будем работать над этим.
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На данный момент пoлет 90 км, 15 минут в воздухе.
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пля... не сегодня-завтра, он начнет F\A 18 покупать.... готовится в диктаторы??
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вот чувак обустроил себе прачечную все отстирывает вертолеты самолеты скоро ракеты а денежки в кубышку МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков - Цензор.НЕТ 5213
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Да, МВД пора и ракет на Южмаше прикупить, мало ли что.
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Таки да. А то вдруг Азов или УДА отступать не захотят, чем тогда с ними менты воевать будут? МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков - Цензор.НЕТ 1530
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будем на охоту летать и откаты на вертолетах перевозить
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Для Антонова это будет спасением, сейчас эти самолеты никому не нужны к сожалению.
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После закупки рюкзаков ,самолёты Украина уже не потянет ....
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Водные бонбы это круто. Не понимаю что это но может Аваков расскажет.
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самолеты чтоб вовремя сдрыснуть в Италию с награбленным?
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Поддержка отечественного авиастроения это хорошо. Только зачем МВД транспортные самолеты по цене 40 млн. $ за штуку. Опять Рюкзаков бюджетное бабло пилить собрался
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Ну хоть самолеты у Антонова заказали, а не за бугром - уже хорошо.
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Ничего пока не заказали. Что такое меморандум мы все прекрасно знаем.
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не за бугром но для за бугра. "Кроме того, работать за границей, потому что чрезвычайные ситуации не знают границ ", - отметил Николай Чечеткин.

Источник: https://censor.net.ua/p3152806
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А космічний корабель не збирається купувати цей мусорок за наші кошти?
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Лучше бы они хоть на шестом году нашли деньги на средства автоматической фиксации скорости на дорогах. тысячи погибших на дорогах - и абсолютно никакого контроля! Такого даже в Африке нет! При этом на вертолеты, самолеты, патрульные катера, новые бронемашины деньги находятся. Для ВСУ -нет, для Авакова - пожалуйста...
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..а зачем ментам игрушки в виде самолетов?...значиццо урезать финансирование вдвое нужно, чтобы не баловались, нех ментовское государство мутить здесь...баб резиновых ото лучше иллюхе профсоюзнику подгоните, что бы не мучил нестора своего )))...дешевле выйдет...
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так должно быть всегда, бюджет в первую очередь должен закупать отечественное, если качество не хуже чем у импортого
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Если качество не хуже, то и вопросов нет. Бюджет должен покупать отечественное, даже если качество и цена несколько хуже, чем у импортного.
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Авакова интересуют только те закупки и меропрития , где можно бабла с тката срубить( Рюкзаки, вертолеты, радиостанции, митцубиси, вот теперь и самолеты. А профилактика преступлений и раскрываемость, так же как и правопорядок ему до лампочки.
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"МВД сделало важный шаг в государственных заказах. Они впервые заказали украинские самолеты для своих нужд. Мы надеемся, что не остановимся на самолетах АН - 178 и АН - 142П", - отметил глава ГП "Антонов".

Не совсем понял. Ан-142П входит в число тех 13-ти самолётов?
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це правильний шлях, коли держава завантажує свої підприємства., Аваков робить добрі діла.
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Мізків не хочее сабаков закупити свому ОЗУ у вигляді поліції...подонок
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як що мусора обсираються ЦЕНЗОР одразу здійснює вброс що до аваківської реформи...Ця падаль сабаков хоче замилити очи другим..мразота..
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Полицейские за свой счет бумагу покупают, а арсенка им - самолетики...
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а, рюкзаки для самолётов, в смысле чехлы, заказали... !? ))))))))
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Фігня ! От якби в Касьянова боєвой дрон "Дємон" закупили .Ото вєщь-4 кіла взривчатки переносить,машина для убійства ! А то якісь самольотики...
МВС стане першим державним органом, який закупить вітчизняні літаки для своїх підрозділів, - Аваков - Цензор.НЕТ 6321
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Аваков-долбой&б, ти спочатку радари на дороги постав!!!
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