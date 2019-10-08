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 Події, Фоторепортаж
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 17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Неповнолітній житель одного з сіл Краснопільського району Сумської області під час пошуку металу знайшов пакет із двома гранатометами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

"Неповнолітній житель одного з сіл Краснопільського району під час пошуків металу натрапив у яру на поліетиленовий пакет. Його вміст здивував не лише самого юнака, а й викликаних поліцейських - у пакеті було два бойові гранатомети РПГ-22", - йдеться в повідомленні.

Хлопець пояснив правоохоронцям: він час від часу займається пошуками металу, а тому обстежує територію довкола свого села. Тому коли в яру зауважив притрушений листям поліетиленовий пакет, відразу перевірив його металошукачем. За сигналом пристрою зрозумів, що вміст пакету металевий. А розгледівши "знахідку" як слід, попросив матір викликати поліцію.

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"Наші працівники і співробітники вибухо-технічного відділу з'ясували, що в пакеті є дві реактивні протитанкові гранати, - коментує Андрій Семенченко, начальник Краснопільського відділення поліції. - За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами). В рамках розслідування РПГ направлені на експертизу. Зараз ми з'ясовуємо джерело їхнього походження і яким чином вони потрапили на околицю села".

За словами керівника вибухо-технічного підрозділу ГУНП в області Олега Євлаша, попередньо гранатомети були цілком боєздатними і становили чималу загрозу для мирного населення. Адже потужність вибуху кожного дорівнює вибуху півкілограма тротилу, а осколки мають забійну силу в радіусі 150 метрів.

17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція 01

17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція 02
17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція 03
17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція 04
17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152791
 
 
 Топ коментарі
 
мальчик грнанатомет в овраге нашел
Ночью к соседу-сепару пришел
Точно прицелился кнопку нажал.
сосед "русзьгий мир" уже ждать перестал.
17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1683
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Тепловизор, небось, заныкал?)))Матиос, ты где, спасай, будут взрывать Пашинского с Чорновол))
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Пашинський поки що під надійним захистом товстих стін та правоохоронних органів.
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Тепловизор, небось, заныкал?)))Матиос, ты где, спасай, будут взрывать Пашинского с Чорновол))
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Пашинський поки що під надійним захистом товстих стін та правоохоронних органів.
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Мафиози, нарушивших омерту, и согласившихся давать показания против коллег подобные вещи не спасали.
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мальчик грнанатомет в овраге нашел
Ночью к соседу-сепару пришел
Точно прицелился кнопку нажал.
сосед "русзьгий мир" уже ждать перестал.

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А нахера он ? Он ведь и разорваться может в руках. Кто его проверял ? Да и по кому. Если только врагу в окно.Так свидетели от грохота увидят и сдадут. Глупая идея.
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Йшов за покупками по муніціпальному ринку. в 3 містях чув розмови, " ми думали, що Зєлєнський за нас і УКраїну". А далі.... все рівно адмін Цензора забанить.
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А за что банить вообще?У насисвободная странная закон Клишаса-Лугового только в Рашке действует. Другое дело что заспамить могут несогласные с вами. Но то таке, интернет-демократия.
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То он не нашёл а отдал два 17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7690молодец ,перспективный парниша ...
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странный парень...с металлоискателем... шастает по оврагам... ?
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Это типичный заработок для местных, на металле они за месяц около 5 тысяч имеют с металлоискателем.
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та по мне уж лучше так, чем по дачам все тырить
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Там уже дачи обнесли, поэтому местные покупают металлоискатели.
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Маленький мальчик нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.
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А пистоль себе оставил, на всякий случай 17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7583
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а ловить тех, кому это все предназначено и отдельно тех, кто это все там оставил как собираются?
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