 17-річний хлопець знайшов два гранатомети в яру на Сумщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

"Неповнолітній житель одного з сіл Краснопільського району під час пошуків металу натрапив у яру на поліетиленовий пакет. Його вміст здивував не лише самого юнака, а й викликаних поліцейських - у пакеті було два бойові гранатомети РПГ-22", - йдеться в повідомленні.

Хлопець пояснив правоохоронцям: він час від часу займається пошуками металу, а тому обстежує територію довкола свого села. Тому коли в яру зауважив притрушений листям поліетиленовий пакет, відразу перевірив його металошукачем. За сигналом пристрою зрозумів, що вміст пакету металевий. А розгледівши "знахідку" як слід, попросив матір викликати поліцію.

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"Наші працівники і співробітники вибухо-технічного відділу з'ясували, що в пакеті є дві реактивні протитанкові гранати, - коментує Андрій Семенченко, начальник Краснопільського відділення поліції. - За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами). В рамках розслідування РПГ направлені на експертизу. Зараз ми з'ясовуємо джерело їхнього походження і яким чином вони потрапили на околицю села".

За словами керівника вибухо-технічного підрозділу ГУНП в області Олега Євлаша, попередньо гранатомети були цілком боєздатними і становили чималу загрозу для мирного населення. Адже потужність вибуху кожного дорівнює вибуху півкілограма тротилу, а осколки мають забійну силу в радіусі 150 метрів.







