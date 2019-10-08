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 Чоловіка знайдено повішеним в адміністративній будівлі столичного метрополітену. ФОТОрепортаж

У столичному офісі метрополітену на вулиці Велика Васильківська повісився чоловік.

Про це пише "Інформатор Київ", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повішеного знайшли на мотузці, затягнутій на батареї між другим і третім поверхами.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

Поліції слід з'ясувати, як чоловік пробрався на закриту територію і що змусило його покінчити з життям.

За попередньою інформацією, він був 40-річним безхатьком, записки у нього не було.

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Чоловіка знайдено повішеним в адміністративній будівлі столичного метрополітену 01
Чоловіка знайдено повішеним в адміністративній будівлі столичного метрополітену 02
Чоловіка знайдено повішеним в адміністративній будівлі столичного метрополітену 03
Чоловіка знайдено повішеним в адміністративній будівлі столичного метрополітену 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152790
 
 
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Ну так с такими ценами на картоху не удивительно ...
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Петро после "майдана-3" с таксистом не сторгувался,сказал ,что дорого,что на метро поеду.
Да и одевается как черт.
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да что ж такое.. каждый день по несколько самоубийств последние месяцы..
неужели из за разочарования в Зеленском нужно идти на такие крайние меры?
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