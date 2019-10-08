 Чоловіка знайдено повішеним в адміністративній будівлі столичного метрополітену. ФОТОрепортаж

Про це пише "Інформатор Київ", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повішеного знайшли на мотузці, затягнутій на батареї між другим і третім поверхами.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

Поліції слід з'ясувати, як чоловік пробрався на закриту територію і що змусило його покінчити з життям.

За попередньою інформацією, він був 40-річним безхатьком, записки у нього не було.

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