 Чоловіка знайдено повішеним в адміністративній будівлі столичного метрополітену. ФОТОрепортаж

Про це пише "Інформатор Київ", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що повішеного знайшли на мотузці, затягнутій на батареї між другим і третім поверхами.
Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка.
Поліції слід з'ясувати, як чоловік пробрався на закриту територію і що змусило його покінчити з життям.
За попередньою інформацією, він був 40-річним безхатьком, записки у нього не було.
Да и одевается как черт.
неужели из за разочарования в Зеленском нужно идти на такие крайние меры?