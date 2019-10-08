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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (123) вирок (553) СБУ (4786) теракт (698) тероризм (2146) Запорізька область (415)

 Найманця РФ, який намагався здійснити теракт у Запорізькій області, засуджено до 5 років ув'язнення, - СБУ. ФОТО

У Запоріжжі за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України засуджено жителя Донецької області, який намагався скоїти терористичний акт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час досудового розслідування слідчі органів безпеки встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого "МДБ ДНР". Він пройшов підготовку у навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи і отримав завдання на скоєння теракту. Для його виконання найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже півтора кілограма пластиду. Він планував встановити та підірвати його у густонаселеному районі обласного центру. За задумом кураторів вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні. ФОТО

"Контррозвідники СБУ затримали "підривника" неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби ініціювати вибух. Зловмисник повністю визнав провину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Жовтневий районний суд Запоріжжя призначив "підривнику" покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п’ять років", - додали у відомстві.

Найманця РФ, який намагався здійснити теракт у Запорізькій області, засуджено до 5 років увязнення, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152746
 
   
 Топ коментарі
 
А Сенцов, за якобы "подготовку" получил 20 лет в мордоре.
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бред за тракт 5 лет, дырявое правосудие
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это если бы он у себя на родине украл рогалик в булочной ...
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А Сенцов, за якобы "подготовку" получил 20 лет в мордоре.
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Потому что в мордоре суды рехвормировал пукин, а у нас - уважаемый Пётр Алексеевич.
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Ну вот, Верховный Суд, а террориста судил Октябрьский районный суд Запорожья. Да и суды можно реформировать сколько угодно, как реформировать судей? Судей у нас "реформирует" Портнов...
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Знающие люди рассказывают, что судью Чауса с 3-х литровыми банками мириканских денег вывозил из Украины и прятал в Молдове именно уважаемый Пётр Алексеевич.
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"Знающие люди" рассказывают, что Яценюк в Чечне воевал, а Зеленский - наркоман...
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Судя по количеству уголовных производств, связанных с фамилией уважаемого Петра Алексеевича и фамилиями его окружения, мои знающие люди - правоохранительная и судебная системы Украины, а ваши знающие люди - совершенно не знающие люди.
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Это говорит лишь о том, что новая власть расправляется со старой, а правоохранительная и судебная системы Украины, не профессионалы, а холуи - "чего изволите, барин"...
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нихера..ненадо..при петре такого небыло, ефремов по крайней мере сидел
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бред за тракт 5 лет, дырявое правосудие
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вы че гоните к 5 годам??? за терроризм надо даже не на пожизненное садить, а нужно казнить к чертовой матери!
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Это он 5 отсидит и выйдет опять теракты делать???
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Он не отсидит 5. Года 3, потом выйдет. Плюс ему еще зачтут срок пребывания в сизо, так что он и через год выйти может.
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насипали б йому в кармани кіл 5 рису, -- кража з особливим цинізмом і строк набагато більший.
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Після закону про стпрощену процедуру в'їзду з окупованого Донбасу , для сбу буде богато роботи , сепари пачками підуть провокації влаштовувати.
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как было приятно читать когда какому то судье из Харькова отрезали голову.
Сколько же тогда было благодарных коментов и просьб не останавливаться в хорошем начинании...
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И самое полезное - тот судья больше не выносит и не будет выносить несправедливых решений от "имени Украины".
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Сколько там Сенцову ***** дало якобы за то же самое??? У нас разные законы??? Да, и сколько дали торнадовцам непонятно за что?
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А почему не 24 как Сенцову????
Дебилы, б.лять!
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*****, вот как можно дать 5 лет, если санкция по ч.4 ст. 258 КК Украины (участие в террористической организации) - от 8 до 15?!
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Бессмысленая трата денег, обменяют на первого попавшегося украинца.
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