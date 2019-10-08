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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:благодійність (131) допомога (895) волонтери (519)

 Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи. ФОТОрепортаж

Завдяки допомозі небайдужих громадян, зокрема і читачів Цензор.НЕТ, вдалося зібрати гроші для придбання у Київський військовий госпіталь двох моніторів головних показників життєдіяльності для вкрай важких бійців і двох негатоскопів.

Про це повідомила волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями я оплатила монітор для реанімації, сьогодні оплатила ще один, сума - 82 800 грн, також два негатоскопи 14 500 грн, продукти (12 тис.), на ліки воїну (4 тис.) і відправили посилку на передову. Витрат багато, війна триває, допомагайте, хто чим може. Нагадую, що ми перебуваємо у відділенні травматології (нема на складі), з питань пишіть у приват, я прошу писати по суті. Карти для допомоги помінялися: 4627 0551 5008 4795 Приватні та 4441 1144 4022 0109 монобанк, Ветвицька Наталія", - написала вона, опублікувавши фото покупок, виписок і чеків.

Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 01Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 02
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 03
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 04

Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 05
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 06
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 07
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 08

Юсупова також повідомила про те, що в Київський госпіталь швидкими привезли двох ампутантів, без руки і стопи, і в п'ятницю привезли воїна з важким пораненням ноги. Також, за її словами, в госпіталі проходять лікування багато інших воїнів з різними пораненнями і травмами, є кілька людей з онкозахворюваннями.

"Наближається День захисника України. Коридори госпіталю порожні, знайдіть пару хвилин привітати і провідати наших воїнів! Потреби у нас все ті ж, соки, вода, йогурти, кава, чай, ковбасні і сирні вироби, цукерки та печиво. З одягу, це куртки, спортивні костюми, футболки, ще шампуні і пелюшки під рани. З ліків дексалгін і кетанов у ампулах", - додала волонтерка.

Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь придбано монітори головних показників життєдіяльності та негатоскопи 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152743
 
   
 Топ коментарі
 
Питав у Зефанів чому війна ще не закінчилась. Кому вона вигідна, Пороха ж вже нема. Кажуть - путіну. А до виборів вигідна була Порошенко. Так а чого Вовка не закінчить війну, як обіцяв до виборів? Відповідь: він такого не обіцяв. І все залежить від хуйла, а не від вовіка Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы - Цензор.НЕТ 6906
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Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы.

Благодаря помощи граждан.. Шёл шестой год войны...
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Будни нынешней власти - денег для украинских больниц нет, зато они есть для строительства мостов сепаратистам.
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Питав у Зефанів чому війна ще не закінчилась. Кому вона вигідна, Пороха ж вже нема. Кажуть - путіну. А до виборів вигідна була Порошенко. Так а чого Вовка не закінчить війну, як обіцяв до виборів? Відповідь: він такого не обіцяв. І все залежить від *****, а не від вовіка Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы - Цензор.НЕТ 6906
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Ти з будки впав? Пєтя,нвіть і забув,шо таке нормандский формат
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ЕЩЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ КУДА ДЕВАЮТСЯ БАБКИ КОТОРЫЕ КРАЛ ПАРАШЕНКА? И ПОЧЕМУ ЕГО ЕЩЕ НЕ ПОСАДИЛИ?СНАЧАЛО ОРАЛИ ЧТО У ЗЕЛИ РАДА НЕ ЕГО, ПОТОМ ЧТО ПРОКУРОР НЕ ЕГО, А ТЕПЕРЬ ЧТО? КАКОЙ ТО ЛЮТЫЙ ЗАШКВАР! ПОХОДУ РЕАЛЬНО СПЕЦ. ОПЕРАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОТРОХА БЫЛА В НАДЕЖДЕ ЧТО С ДРУГИМ ДОГОВОРЯТСЯ, А ТЕПЕРЬ НАЧАЛИ И ЗЕЛЮ ТОПИТЬ
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АХХАХАХХХАХАХ, **** НУ ЗВЕРИНЕЦ РЕАЛЬНО! НУЖНЫ ЛИ НАМ ТАКИЕ "НАШИ ЛЮДИ"?
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Парадокс! ..Уже говорят что всё сделали! И опять......Грабят сцуки?!
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Будни нынешней власти - денег для украинских больниц нет, зато они есть для строительства мостов сепаратистам.
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которые опять ремотне и смета завышена процентов на 50% ???
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Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы.

Благодаря помощи граждан.. Шёл шестой год войны...
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Але в той же час , зелена влада , знайшла гроші на покупку 16 літаків для Авакова . Питання -що важливіше , і нафіга йому літаки ? П'ятдесят гвинтокрилів мало ? Завтра яхти купляти будуть ?
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СПАСИБО ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ.
А вот ЗЕ 6 млн потратил на президентский оркестр
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130 миллионов на институт " Беспамятства" и ложной истории.
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