 Екскерівництво ДФС "окупувало" державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що в 2000 році Київська міська рада безкоштовно передала Державній митній службі в постійне користування 15 гектарів землі, яка зараз коштує майже 300 млн грн. На них митникам дозволили побудувати базу відпочинку - реабілітаційний центр "Конча-Заспа", яка повинна була приймати на відпочинок, реабілітацію та профілактику всіх співробітників відомства.





За рік на огородженій території звели 28 будинків - 9 дерев'яних і 19 цегельних, підстанцію і свердловину. Загальна вартість робіт - понад 19 млн грн. Але виявилося, що гроші витрачалися зовсім не для реабілітації звичайних працівників.

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Наприклад, двоповерховий будинок з темного дерева, зі скляною терасою та окремим паркінгом за 4 380 гривень на місяць, за документами, орендує колишній головний інспектор Київської регіональної митниці Олег Суршко. Договір оренди підписано до 2033 року.

Схожий двоповерховий котедж з темного дерева та паркінгом, за документами, орендує теж до 2033 року і теж за скромні 4 360 гривень на місяць Геннадій Романенко, який працював до 2014-року начальником Київської регіональної митниці і встиг побути радником ексголови ДФС Романа Насірова, який, до слова, також не залишився не при справах.

З 2016-му він орендував до 2033 року за 6 770 грн в місяць п'ятикімнатний двоповерховий дерев'яний котедж на 177 квадратних метрів з меблями, сантехнікою і навіть постіллю і посудом.

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Ще один ексчиновник на тривалій реабілітації - Ігор Калєтнік, голова митниці часів Януковича і не менш одіозний віцеспікер Верховної Ради, якому інкримінували протягування законів 16 січня.

Договір оренди між Профспілкою митників і Калєтніком підписано 15 лютого 2011-го року. Буквально одразу ж сторони погодили ще один важливий документ. Заявою на реконструкцію та ремонт орендованого будинку Калєтнік попросив буквально перебудувати будинок. Капітальний ремонт йому погодили. Інвестування в орендоване у держави майно - класична схема виведення нерухомості у приватну власність, яку раніше вже використав, наприклад, колишній перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки, а нині нардеп Ренат Кузьмін на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

"Зараз працюємо, щоб повернути елітну нерухомість назад до профспілки і продати на аукціоні. І такого у нас ще багато - купа активів ДФС має дивний юридичний статус", - написал у фейсбуці глава митної служби Максим Нефьодов, коментуючи сюжет.