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Все про:нерухомість (184) митниця (577) Конча-Заспа (12) Нефьодов (89) Бігус (43)

 Екскерівництво ДФС "окупувало" державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишні топкерівники митниці орендують за копійки реабілітаційний центр "Конча-Заспа" Державної митної служби під Києвом, який будувався для оздоровлення та відпочинку рядових співробітників.

Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що в 2000 році Київська міська рада безкоштовно передала Державній митній службі в постійне користування 15 гектарів землі, яка зараз коштує майже 300 млн грн. На них митникам дозволили побудувати базу відпочинку - реабілітаційний центр "Конча-Заспа", яка повинна була приймати на відпочинок, реабілітацію та профілактику всіх співробітників відомства.

Екскерівництво ДФС окупувало державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно 01
Екскерівництво ДФС окупувало державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно 02

За рік на огородженій території звели 28 будинків - 9 дерев'яних і 19 цегельних, підстанцію і свердловину. Загальна вартість робіт - понад 19 млн грн. Але виявилося, що гроші витрачалися зовсім не для реабілітації звичайних працівників.

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Наприклад, двоповерховий будинок з темного дерева, зі скляною терасою та окремим паркінгом за 4 380 гривень на місяць, за документами, орендує колишній головний інспектор Київської регіональної митниці Олег Суршко. Договір оренди підписано до 2033 року.

Екскерівництво ДФС окупувало державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно 03

Екскерівництво ДФС окупувало державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно 04

Схожий двоповерховий котедж з темного дерева та паркінгом, за документами, орендує теж до 2033 року і теж за скромні 4 360 гривень на місяць Геннадій Романенко, який працював до 2014-року начальником Київської регіональної митниці і встиг побути радником ексголови ДФС Романа Насірова, який, до слова, також не залишився не при справах.

З 2016-му він орендував до 2033 року за 6 770 грн в місяць п'ятикімнатний двоповерховий дерев'яний котедж на 177 квадратних метрів з меблями, сантехнікою і навіть постіллю і посудом.

Екскерівництво ДФС окупувало державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно 05

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Ще один ексчиновник на тривалій реабілітації - Ігор Калєтнік, голова митниці часів Януковича і не менш одіозний віцеспікер Верховної Ради, якому інкримінували протягування законів 16 січня.

Договір оренди між Профспілкою митників і Калєтніком підписано 15 лютого 2011-го року. Буквально одразу ж сторони погодили ще один важливий документ. Заявою на реконструкцію та ремонт орендованого будинку Калєтнік попросив буквально перебудувати будинок. Капітальний ремонт йому погодили. Інвестування в орендоване у держави майно - класична схема виведення нерухомості у приватну власність, яку раніше вже використав, наприклад, колишній перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки, а нині нардеп Ренат Кузьмін на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

"Зараз працюємо, щоб повернути елітну нерухомість назад до профспілки і продати на аукціоні. І такого у нас ще багато - купа активів ДФС має дивний юридичний статус", - написал  у фейсбуці глава митної служби Максим Нефьодов, коментуючи сюжет.

Екскерівництво ДФС окупувало державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152701
 
 
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Бородатый имеет виды на территорию, барыга. А больше нечем заниматься? Все уже ОК?
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Может пора раскулачить всё "профсоюзное" майно?
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Вернуть иммущество - намерен. А кто начнёт расхитителей сажать и расстреливать?
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РЕАБИЛИТАЦІЯ для митників і налоговиків...
патологічні клептократи від чого реабілітуються...
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Это сколько нужно вагонов разгрузить или дворов вымести, что бы купить на аукционе такой дом?
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злодій на злодії, пройдисвіт на пройдисвіті........ , покидьок на покидьку..... , от тільки офіційні назви у них якісь дивні - головний інспектор Київської регіональної митниці, начальник Київської регіональної митниці, радник ексголови ДФС Романа Насірова, голова митниці часів Януковича, і т.д. і т. п., і нема кінця краю цим кровопивцям, і це лише митниця.
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Когда будут сажать таких схемщиков??? 100% коррупция!!! Дело немедленно в НАБУ!!!
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