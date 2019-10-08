 Денісова просить Москалькову встановити місцеперебування політв'язнів Дудки і Бессарабова: "Де зараз громадяни України - невідомо". ФОТО

Про це Денісова написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні місцеперебування громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова – невідоме. Згідно з отриманою інформацією від рідних та адвокатів, наприкінці вересня наших громадян вивезли з пенітенціарного закладу на території тимчасово окупованого Криму. Де зараз перебувають громадяни України – невідомо. У зв’язку з цим, невідкладно звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо встановлення місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова для подальшого інформування рідних та адвокатів. Володимира Дудку та Олексія Бессарабова затримано за нібито диверсійну діяльність у жовтні 2016 року, а в квітні 2019 року засуджено до 14 років колонії суворого режиму. Крім того, 15 жовтня 2019 року у Верховному суді РФ має відбутися розгляд апеляції" , - розповіла Денісова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Free Volodymyr Dudka", - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політв'язня, "українського диверсанта", Дудки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. 4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.