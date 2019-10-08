 У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.
"Вранці 8 жовтня на автодорозі "Херсон - Миколаїв" поблизу с. Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів ТОYОТА і Lexus.
В результаті ДТП в автомобілі ТОYОТА загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку м. Миколаїв; З місця пригоди водій Lexus був госпіталізований", - сказано в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб". Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.
Сергій Сидоренко
"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських, всім, хто любив і поважав їх. У Володимира Іллічка залишилися дружина і 13-річний син. Сумуємо разом з вами. Схиляємо голови перед їхньою світлою пам'яттю", - йдеться в повідомленні поліції.
Я тут грубо на программе прикинул, из тог что на фото видно, там суммарная скорость почти под 280 км/ч подбирается. А судя по характеру повреждений у них скорость выше была. Так кто им доктор?
UA: Миколаїв
Там дороги нет. Часто надо выезжать на встречку, чтобы вообще проехать, а по встречке идут около 100, больше там не возможно ехать. Плюс убийственная колея в обоих направлениях, машину может выкинуть в любой момент.
На 90% уверен, что авария там чисто из-за дороги. Я там позавчера ездил, просто ад.
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Добра Путь
Только не при задержании, а при разборках кому грабить граждан.
С таким отношением к полиции.. это деградация полная. Уж извините. Мое мнение.
жаль что вы это не понимаете..
Менты ларьки бомбить мешают?
А если серьёзно, то похоже, что эти два мусорка была с утра уже угашеные наркотой. Когда то давно мне шапочный знакомый рассказывал немного про ************* работников наркоконтроля, так даже я, патентованый зрадофил и циник, был под впечатлением. А сколького мы ещё не знаем? Да процентов 80% никогда за пределы их профессионального круга не выходят - у какого-нибудь обывателя, живущего с своём манямирке, волосы бы дыбом встали, начни ему кто рассказывать про реальную "работу" всех этих "структур".
Посмотрите, как часто «правоохранители» становятся участниками серьезных ДТП. Небожители ***. Забывают что законы физики для всех одинаковы.
Теперь водителя Лексуса сажать будут
Вот что они там делали вдвоем?
Ездил там позавчера... Дороги нет вообще... ямы до 30 см доходят, сплошная колея... Мрак полнейший. Часто приходится выезжать на встречную полосу, чтобы вообще проехать. Не удивительно, что лобовое столкновение Дорогу лет 5 не делали вообще, даже не латали. Хотя теперь там латать без толку, только новое полотно заново класть.
Я думаю на этом участке таких аварий по несколько за день... тупо мрак там. Матов даже не хватает... Николаевский облсовет весь поубивать мало за такие дороги вместе с Петиным "Конаном Варваром"...