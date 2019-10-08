 У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"Вранці 8 жовтня на автодорозі "Херсон - Миколаїв" поблизу с. Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів ТОYОТА і Lexus.



Фото: Аброськін/Facebook

В результаті ДТП в автомобілі ТОYОТА загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку м. Миколаїв; З місця пригоди водій Lexus був госпіталізований", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція. ФОТОрепортаж



Володимир Іллічко

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб". Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

Читайте також: Під час чергування в ДТП на Полтавщині загинула патрульна поліцейська Фетч

Сергій Сидоренко

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських, всім, хто любив і поважав їх. У Володимира Іллічка залишилися дружина і 13-річний син. Сумуємо разом з вами. Схиляємо голови перед їхньою світлою пам'яттю", - йдеться в повідомленні поліції.











Фото: Новости N