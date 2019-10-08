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Все про:ДТП (2543) Нацполіція (8310) смерть (3569)

 У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко. ФОТОрепортаж

Поблизу Миколаєва в трагічній ДТП загинули заступник начальника ГУНП - начальник кримінальної поліції полковник поліції Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"Вранці 8 жовтня на автодорозі "Херсон - Миколаїв" поблизу с. Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів ТОYОТА і Lexus.

У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 01
Фото: Аброськін/Facebook

В результаті ДТП в автомобілі ТОYОТА загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку м. Миколаїв; З місця пригоди водій Lexus був госпіталізований", - сказано в повідомленні.

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У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 02
Володимир Іллічко

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб". Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

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У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 03

Сергій Сидоренко

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських, всім, хто любив і поважав їх. У Володимира Іллічка залишилися дружина і 13-річний син. Сумуємо разом з вами. Схиляємо голови перед їхньою світлою пам'яттю", - йдеться в повідомленні поліції.

У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 04
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 05
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 06
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 07
У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко 08
Фото: Новости N

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152675
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь лиди не пострадали?
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Скорее они сами босы наркомафии.
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Для меня каждый солдат ВСУ как офицера имеет уважение и почтение а каждый погибший в АТО-ООС болит в душе и скорблю. А аваковская псарня -это мусор и мразь. Туда им дорога..
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Мабуть босів наркомафії переслідували.
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с разрешенной скоростью за городом - 80 км/ч....
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Ок, придумай теперь теорию заговора о том что кто-то намеренно в кого-то вьехал на дороге, а по другому аварии не случаются. Точнее даже не так, такие люди не могут погибнуть в аварии - это не возможно, от слова совсем У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко - Цензор.НЕТ 9509
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Безусловно, -такие люди, как правило ПДД не соблюдают, а чуть шо -палят из глоков налево и направо...
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А они что заговоренные? У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко - Цензор.НЕТ 7092 На них, что законы физики не действуют? У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко - Цензор.НЕТ 7092 Если они шли на бреющем по разбитой дороге, где нормальный водитель и "сотку" держать еще десять раз подумает, то почему после абсолютно закономерного ДТП они должны были выжить?
Я тут грубо на программе прикинул, из тог что на фото видно, там суммарная скорость почти под 280 км/ч подбирается. А судя по характеру повреждений у них скорость выше была. Так кто им доктор?
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погоны как у прапорщика и у старшего прапорщика. Звездочки в смысле.. или подобие звездочек - не понятно. Снежинки на погонах.
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це нова форма укр. поліції, невже лахту так погано готують?) зірки давно скасовані.
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да что нам делать больше нечего чем погоны ваши изучать. просто спросил, так как не знал.
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У Пригожина вже нестача кваліфікованих кадрів.) мабуть санкції працюють.
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ага, поднажмите еще санкциями. А то уже забываем про них пока не напомнят вдруг У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко - Цензор.НЕТ 6900
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Снежинки все шестиконечные. Восьмиконечные это азимуты как на компасе.
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Для меня каждый солдат ВСУ как офицера имеет уважение и почтение а каждый погибший в АТО-ООС болит в душе и скорблю. А аваковская псарня -это мусор и мразь. Туда им дорога..
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А говорят что наша полиция мало получает. Откуда такие тачки у честных мусоров?
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Боротьба за наркомафією інколи - дуже прибутковий бізнес.
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У нашей полиции хороший нюх на наркотики. Но за рулем - это уже перебор.
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Не дивно, або бухі або нанюхані...мусора головні порушникі..
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Погибших конечно жаль, но у меня вопрос откуда у полицейских с зарплатой в 10-15т грн -ТОYОТА?
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Там же написано - боротьба з наркозлочинністю.
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из двух япошек только лексус как танк а как же ланд крузер..
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Так і напишуть - при виконанні службових обов"язків.
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Pемни безопасности не нужны полицейским ???
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Они считают себя богами, поэтому не нужны.
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Теперь на фото "Pемни безопасности" есть.
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Подушки сработали, значит были пристегнуты. Лишь бы ляпнуть?
Там дороги нет. Часто надо выезжать на встречку, чтобы вообще проехать, а по встречке идут около 100, больше там не возможно ехать. Плюс убийственная колея в обоих направлениях, машину может выкинуть в любой момент.
На 90% уверен, что авария там чисто из-за дороги. Я там позавчера ездил, просто ад.
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авария там чисто из-за дороги
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Добра Путь
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При порохе менты друг друга валили насмерть при задержании бандитов.
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Валили - это хорошо.
Только не при задержании, а при разборках кому грабить граждан.
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При порошенко этот участок не ремонтировали все 5 лет. Там тупо ад, а не дорога до Херсонской области.
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а шмаркля, что не отремонтировала? А как же "эпоха бедности прошла"?????
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да ребята. Плохи у вас дела с таким отношением к полицейским.. каждый второй коммент это даже не знаю как обьяснить.. вам не в государстве жить надо, а на хуторе близ диканьки.
С таким отношением к полиции.. это деградация полная. Уж извините. Мое мнение.
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У вас на них молятся? И в царя веруют?
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не молятся, но такого отношения, да еще и к погибшим - это дебилизм, это ненормально для человека и гражданина своей страны.

жаль что вы это не понимаете..
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Та всем насрать, как и у вас, не фантазируй.
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На тибя, крутого пацана из сраной подворотни, всем насрать.
Менты ларьки бомбить мешают?
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тИбя? Тупой грамотей, каким боком ОБНОН к ларькам?
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Ну ты, сраный барец с ментами, явно ни граматей, нихто тибя не падазривает, не сцы!
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В каждом городе наркоторговлю возглавляет или крышует ОБНОН.
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ми дуже сподівались на рехворму полюції, та воно, шо не роби, - опять автомат калашнікова получайєця
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Деградація поліції під керівництвом сабакова..громадян тут не мішай..
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Причём тут рюкзаков вообще? Типа при нём что то изменилось. Всё то же самое, что и 10 лет назад, что и 20. Те же хари, те же законы, те же здания, тот же уклад. А если кому пустили пыль в глаза рихормой и сменой вывесок, то он сам себе наивный дурачок. Собаков ничем особо не отличается от любого другого бандюка, стоящего или стоявшего у рулей нашей кривоохранительной системы.
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rfrj как они работают так к ним и относятся
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Та вообще. Скоты неблагодарные. Не доверяют родной милиции, даже более того - презирают её. Ведь ни одного малюсенького повода благородные защитники Закона и Порядка никогда не давали усомниться в себе.
А если серьёзно, то похоже, что эти два мусорка была с утра уже угашеные наркотой. Когда то давно мне шапочный знакомый рассказывал немного про ************* работников наркоконтроля, так даже я, патентованый зрадофил и циник, был под впечатлением. А сколького мы ещё не знаем? Да процентов 80% никогда за пределы их профессионального круга не выходят - у какого-нибудь обывателя, живущего с своём манямирке, волосы бы дыбом встали, начни ему кто рассказывать про реальную "работу" всех этих "структур".
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Ясно як Божий день. Обоє перли по 120 та обоє розмовляли по телефону, також були не пристібнуті пасками. А Фортуна бац і задом повернулася.
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Шевченково, неприятное место, там постоянно аварии. Эту дорогу давно нужно было сделать четырех полосной и поставить там камеры контроля скорости.
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На том участке дороги - дороги нет, сплошные ямы или канавы в перемешку с нормальной дорогой. Стоят знаки ограничивающие скорость. Но мусорне насрать.
Посмотрите, как часто «правоохранители» становятся участниками серьезных ДТП. Небожители ***. Забывают что законы физики для всех одинаковы.
Теперь водителя Лексуса сажать будут
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Интересно, а по какому такому служебному делу в одной машине ехали начальник криминальной полиции и главный в области по борьбе с наркотой??? Причем Шевченково - это практически граница Николаевской и Херсонской областей.
Вот что они там делали вдвоем?
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Плантации конопли проверяли, бо это не просто мусора, а мусора-аграрии.
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ну, це давня традиція: мєнти ходять по двоє, бо один вміє писати, а другий - читати
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Аварий хороших не бывает, но это таки хорошая.
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Печаль...
Ездил там позавчера... Дороги нет вообще... ямы до 30 см доходят, сплошная колея... Мрак полнейший. Часто приходится выезжать на встречную полосу, чтобы вообще проехать. Не удивительно, что лобовое столкновение У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко - Цензор.НЕТ 453 Дорогу лет 5 не делали вообще, даже не латали. Хотя теперь там латать без толку, только новое полотно заново класть.
Я думаю на этом участке таких аварий по несколько за день... тупо мрак там. Матов даже не хватает... Николаевский облсовет весь поубивать мало за такие дороги вместе с Петиным "Конаном Варваром"...
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А кое-кто в Бога не верит ,пойду-ка я шампусика куплю ...
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На предпоследнем фото хорошо видно качество той дороги... Одни ямы.
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