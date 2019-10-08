 Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" - пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

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