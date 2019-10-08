 Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Глава держави разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" - пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.
прямий ефір, ліве і наживо - то не його
Свои додавили, да Вованчик?
В Бабьем Яру расстреливали не только евреев,но только представители Совета Федерации еврейских общин смогли взять за ухо этого еврейского мальчика и притащить в Бабий Яр,что бы он там со скорбным ****** постоял полчаса.Нюхнуть наверное не дали,а то увидя такую массу людей,он мог бы затянуть:"каждый вечер ,вечер наступает вдруг.."
Але і Пєця теж не кращій. Українців знову пошили в дурні.
А если пятый президент "пошиває українців в дурні", тогда как?
Однако
обворовали нас украинцев в 90-х , 2000-х ?
нет - пусть валят нах.й с моей земли но без наворовоного .