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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Міноборони (2843) Донбас (13240) Загороднюк (42) Золоте (25) Хомчак (65)

 Розведення сил можливе лише після 7 днів "тиші", - міністр оборони Загороднюк. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до району проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях Міністр оборони України Андрій Загороднюк відвідав смт Станиця Луганська, де в рамках досягнутих домовленостей відбулося розведення сил і засобів та нині триває процес демонтажу інженерних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністра оборони супроводжували начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заступник керівника Нацполіції України Вадим Троян, голови Луганської та Донецької обласних адміністрацій, а також представники української сторони СЦКК.

Учасники робочої групи оглянули хід будівництва моста поблизу Станиці Луганської, проінспектували перебіг робіт з демонтажу інженерних споруд та поспілкувалися з військовими і представниками ЗМІ.

Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 01

Відповідаючи на запитання журналістів щодо запланованого розведення сил і засобів у районі Петрівського і Золотого, Міністр оборони України вкотре наголосив, що зазначений процес зможе розпочатися лише тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у згаданих районах та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше семи діб. Міністр також зазначив, що після завершення процесу розведення, завдання щодо контролю за демілітаризованою зоною покладатиметься на працівників Національної поліції України. Як підкреслив Андрій Загороднюк, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 27 разів обстріляв позиції ЗСУ, зокрема двічі вдарив по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Втрат немає, - ОС

Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 02

"Для цього створено всі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації", – зазначив Міністр оборони і додав, що координати місць розведення є у Мінських угодах, їх було нанесено ще у 2014 році.

Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 03

Своєю чергою, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак конкретизував, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.

Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 04

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі, – поінформував генерал-лейтенант Руслан Хомчак. – Підрозділи Збройних Сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію".

Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 05
Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 06
Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 07
Розведення сил можливе лише після 7 днів тиші, - міністр оборони Загороднюк 08
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152628
 
 
 Топ коментарі
 
Подступные жители Золотого шумят, зеленую тишину нарушают...
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и куда ВСУ вернётся в случае нарушения договорённостей если инженерные сооружения демонтированы
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7 дней???
Прааастите, но вы еб...нулись?
7 дней потерпеть, чтобы потом количество мирных и ВСУшников погибших при атаке на сотни??
Давайте пол часа без обстрелов и сдаем всю Украину... Хули то мелочиться??
В МО реально набирают альтернативно одаренных.
Пусть министры и Зе команда своих выродков в серую кинут и потом разводят стороны....
Типа, как подстаховка...
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Подступные жители Золотого шумят, зеленую тишину нарушают...
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"Разведение войск должно произойти зеркально" - значит не произойдёт.
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Если не произойдёт, то хрен им, а на всякие формулы Штайнмайера. У Украины вполне законное основание будет.
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Та ******** вже давно розвели Разведение сил возможно только после 7 дней "тишины", - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 2649
Тільки кловунофіли цього визнати не хочуть, "стісняются"
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и куда ВСУ вернётся в случае нарушения договорённостей если инженерные сооружения демонтированы
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в том то и прикол)))
Старые демонтировать, новых нет....
И давай, воюй....

А потом вылезет кто-то из МО или Зеля лично и голосом опущенного проблеет: " Ну ми жы не знале. Ми веть паверили на слово... Ну прастити нас, родственники погибших, ми не хатели...."
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В томто и прикол чтобы слить армию ета зелёная мрвзь делает ето сознательно
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В Україні є два ворога,котрі бажають українцям зла.Перші окуповують частину нашої землі і знищують все україньске,другі бажають продати українську землю,зробити дефолт та нажитися.Вихід тільки один,знищення ворога.
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7 дней???
Прааастите, но вы **...нулись?
7 дней потерпеть, чтобы потом количество мирных и ВСУшников погибших при атаке на сотни??
Давайте пол часа без обстрелов и сдаем всю Украину... **** то мелочиться??
В МО реально набирают альтернативно одаренных.
Пусть министры и Зе команда своих выродков в серую кинут и потом разводят стороны....
Типа, как подстаховка...
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Шо воно за министр сырливое как и зелёная сопля
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всё настолько хреново, что даже коты ходят к биндеравцам...
Розведення сил можливе лише після 7 днів "тиші", - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 2378
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А вместо разведенных, надо золотую ваЗЕлиновую Лену в Золотое переместить и ваЗЕлина с дробовиком сторожем поставить.
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какое нах разведение!?
какие бледь 7 дней тишины?!
какой демонтаж НАШИХ позиций!?
почему до сих пор открыты дороги и мосты ИЗ оккупированных территорий?!

почему по лднровским тряпкм на столбах круглосуточно не работает пулеметчик?!
ЗЭ и МО совсем *********...
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сейчас Зеля издаст указ что достаточно и 3х часов
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Ще придумайте як в теплоенерго, коли середня температура за 7 днів ....
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почему 7?Не 6 лине 40? Идея КВНовская, экспромт...
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