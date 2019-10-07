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Все про:Дніпропетровськ (1174) Метрополітен (378) СБУ (4782) закупівлі (143)

 Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила керівництво комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" на закупівлі неякісного обладнання, що поставило під загрозу роботу об’єкта критичної інфраструктури та життя людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці 2017 року посадовці придбали у комерційної структури обладнання часів СРСР, під виглядом нового, яке непридатне для використання у механообробному процесі. Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого "металобрухту" була максимум 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Проведена судова експертиза встановила, що внаслідок проведеної протиправної оборудки комунальному підприємству завдано збитки у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену й відповідно життю та здоров’ю пасажирів.

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Наразі керівнику КП "Дніпропетровський метрополітен" та директору комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Триває досудове слідство.

Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 01
Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 02
Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 03
Керівництво Дніпровського метрополітену закупило неякісне обладнання, завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152546
 
 
 Топ коментарі
 
Ты прямо биограф лидера "Объединённой еврейской общины". Настучи во сколько обошлась синагога, и сколько МАУ выкручивало из бюджета и лохов, которые ей пользовались. Добавь что кинул ФК Днепр, как только кормушку из бюджета закрыли.
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Почему очень интересно, а еще интересно, что он будучи губернатором Днепропетровской области собрал и профинансировал батальоны Днепр-1, Днепр-2, которые не дали расползтись сепарам по всей Украине, это Петя со своими бесконечными перемириями дал им укорениться и закрепиться.
А Ахметов наоборот ФИНАНСИРОВАЛ и ОРГАНИЗОВЫВАЛ сепарские батальоны типа Восток, он выгонял своих рабов на митинги, требовать "особый статус" а потом просто гудел, типа в поддержку Украины.
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Ну все, доигрались...Под домашний арест, потом залог - и здравствуй, свобода!
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АСТАНАВИТЕСЬ! Кало,мойский хлопнул Ролдину на 6 млрд$ и гуоляет. Это не интересно???
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Почему очень интересно, а еще интересно, что он будучи губернатором Днепропетровской области собрал и профинансировал батальоны Днепр-1, Днепр-2, которые не дали расползтись сепарам по всей Украине, это Петя со своими бесконечными перемириями дал им укорениться и закрепиться.
А Ахметов наоборот ФИНАНСИРОВАЛ и ОРГАНИЗОВЫВАЛ сепарские батальоны типа Восток, он выгонял своих рабов на митинги, требовать "особый статус" а потом просто гудел, типа в поддержку Украины.
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Ты прямо биограф лидера "Объединённой еврейской общины". Настучи во сколько обошлась синагога, и сколько МАУ выкручивало из бюджета и лохов, которые ей пользовались. Добавь что кинул ФК Днепр, как только кормушку из бюджета закрыли.
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НАСРАТЬ. Для меня главное что у меня в городе нет сепаров, потому что их тогда на границе областей переловили. Потом отжали Красноармейск (Покровск). Вам там в Киеве или еще где там откуда, весело и прикольно наверное, а у нас все это через нас прошло. Колонны техники и военных туда и колонны сожженых танков обратно. Машины с 200-тым грузом, и блок-посты с вооруженными людьми.
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Что ты мелишь ))))))))) какие колонны сожженных танков? Ты реально начни писать фантастические романы для душевно больных! В Днепре сепаров своих с головой, а за $$$$ любой еврей продаст мать родную, а эти и за $$.
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Я знаю о чем пишу, я это своими глазами видел. Дорога с Днепра в Донецк. Её сейчас немного отремонтировали, а местные дороги после бронетехники в кашу, особенно та что из Просяной в Межевую, и никто ничего не делает.
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И что за оборудование, парочка ЧПУ? Что-то мне подсказывает, что здесь буря в стакане воды.
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Бурная деятельность по спасению родины скорее
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И что за оборудование, парочка ЧПУ? Что-то мне подсказывает, что здесь буря в стакане воды.

Правильно мыслите. На любом предприятии работают подрядчики, которым платят большие деньги и часть их возращается в карманы руководителей
Продукция предприятий реализуется только через подставные фирмы,руководителями которых являются люди подотчетные собственнику завода изготовителя
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Что они могли купить? Турки же всё покупают.
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Фото не убеждают. Краска облупилась, но не факт что оборудование не рабочее. А если рабочее, то 2,6 млн. вменяемая цена.
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