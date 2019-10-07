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 Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ. ФОТО

У Харкові співробітники Служби безпеки України викрили завідуючу відділення одного з державних банків на зловживаннях з обслуговування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця систематично вимагала від "переселенців" гроші за проведення процедури ідентифікації без їх фізичної присутності у відділенні банку. За кожного "клієнта" на підставі наявності лише його пенсійної банківської картки завідувачка одержувала від посередників від 200 гривень за кожне продовження нарахувань", - йдеться в повідомленні.

Через протиправну оборудку чиновниця, з порушенням чинного законодавства, нараховувала пенсії громадянам, які фактично не змінювали місце проживання і продовжують мешкати у тимчасово окупованих районах Донбасу.

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У межах відритого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували одержання керівницею відділення двох "траншів" неправомірної вигоди на загальну суму майже п’ятнадцять тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці держбанку у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152539
 
 
 Топ коментарі
 
интилесно, бальцая или не оцень?
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так она не на них наживалась . а на нас давая пенсию тем кто живёт в дыре .
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цензор, что за дела с граматикой? срочно исправить на "нацяйнике"!
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да таких как она - десятки, если не сотни, такими объявлениями обклеены все столбы и заборы в ордло...
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Скоро на экранах "Украины", фильм от режиссера Моника Вава95 "Платим пенсии всем всем всем, включая граждан Израиля!"
Декларация режиссера прилагается
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
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Срочно в номер!
Шок:
Лолита Мальдивская улыбаясь, машет ручками своим "хозяевам", которые всячески лижут своему рабу в шоколаде жопку...
Многосерийный фильм, наследие санта барбары, шел 5 лет с 2014 по 2019 годы.
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Порох в прошлом, сидит как и всек его подельники и люби друзи Ахметов, Гонтарева, Бабломойский, Гепа , и прочие прочие из ТОП100 олигархов Украины!
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А кто же тогда деньги на Майдане раздает? Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4724
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Хоть бы раз попасть на денежную раздачу. Всю жизнь из своего кармана приходится башлять(((
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А чего ты с номером, в коровнике присвоили? Бык?
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эконом подрыв государства.раньше сразу к стенке...
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