 Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця систематично вимагала від "переселенців" гроші за проведення процедури ідентифікації без їх фізичної присутності у відділенні банку. За кожного "клієнта" на підставі наявності лише його пенсійної банківської картки завідувачка одержувала від посередників від 200 гривень за кожне продовження нарахувань", - йдеться в повідомленні.

Через протиправну оборудку чиновниця, з порушенням чинного законодавства, нараховувала пенсії громадянам, які фактично не змінювали місце проживання і продовжують мешкати у тимчасово окупованих районах Донбасу.

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У межах відритого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували одержання керівницею відділення двох "траншів" неправомірної вигоди на загальну суму майже п’ятнадцять тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці держбанку у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.