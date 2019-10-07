EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  8860  21
Матеріали за темою:
Все про:діти (1680) ДТП (2541) смерть (3566)

 Сидів на руках у водія: у ДТП на Київщині загинув 7-річний хлопчик, - поліція. ФОТОрепортаж

Учора ввечері на автодорозі с. Надоросівка Володарського району автомобіль влетів у бетонну перешкоду, загинула малолітня дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що 33-річний житель Броварів із пасинком їхали на риболовлю, хлопчик сидів на колінах у батька. На заокругленні дороги водій не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Авто з’їхало в кювет де зіткнулося із бетонною огорожею", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок аварії 7-річна дитина загинула на місці пригоди. Водія в непритомному стані госпіталізовано до реанімації.

Сидів на руках у водія: у ДТП на Київщині загинув 7-річний хлопчик, - поліція 01

Поліція розслідує обставини ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на "зебрі". ФОТОрепортаж

Сидів на руках у водія: у ДТП на Київщині загинув 7-річний хлопчик, - поліція 02
Фото: пресслужба ДСНС у Київській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152500
 
 
 Топ коментарі
 
Короче нас забрасывают разными новостями о ДТП, а их всегда достаточно, чтобы отвлечь от главного!
 показати весь коментар
 
водитель мудак, слов нет
 показати весь коментар
 
Зарплата 4000 долларов у учителей? Нова-собаков министр мвд? Пытаются унизить успехи зекоманды!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Короче нас забрасывают разными новостями о ДТП, а их всегда достаточно, чтобы отвлечь от главного!
 показати весь коментар
 
 
Зарплата 4000 долларов у учителей? Нова-собаков министр мвд? Пытаются унизить успехи зекоманды!
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего, даже повысят, нужно будет платить за домбасяней а у них там только за газ долгов перед рашкой на несколько миллиардов долларов.
 показати весь коментар
 
 
ахах, да ну, это же плевок всем в рожу - че мы должны платить за орков то?
они же сами верещат шо Днобасс = Параша. Пусть Сечин платит, или Миллер.
 показати весь коментар
 
Бобік не дешевий тобто рівень життя вище середнього а мозгів немає, дитина в такому положенні загинула б від подушки безпеки навіть якби швидкість була меншою....RIP
 показати весь коментар
 
 
Судячи з усього. Мерин. Та тоді як треба було тулити, що б так розхаречити авто і в землю по мотор закопати.
 показати весь коментар
 
 
придурок якийсь. Дитина на руках у водія - то вже придурок, а ще й швидкість перевищив..
Жах.
 показати весь коментар
 
 
Такое вижу каждый день - маленькие дети на руках у водителя. Меня до 16 лет вообще не переднее сиденье не пускали, не то, что на руки брать.
 показати весь коментар
 
 
Водителю: я желаю тебе выжить и потом всю жизнь жить с тем, что ты УБИЛ своего сына, не выполнив элементарные правила безопасности дорожного движения - детский стул СЗАДИ, пристегнутый ремнем безопасности. И я очень надеюсь, что многие неумные водители, прочитав эту статью и посмотрев эти фотографии, поумнеют. (И я сомневаюсь...)
 показати весь коментар
 
 
умнение это очень длительный и не простой процесс, а поумнеть с такой вопиющей степени тупости как у этого водителя вообще невозможно, это нужно поколений 6 ждать
 показати весь коментар
 
 
Потому что дебил, 7ми летнего в кресле, если уж есть на мерседес и нет на кресло - хотя бы на заднее сиденье и пристегнуть, все были бы живы..
 показати весь коментар
 
Каких только идиотов не бывает. Видел летом придурка, который сидел на крыше москвича и пил пиво на ходу. Бардак везде.
 показати весь коментар
 
Пока не начнут следить за соблюдением элементарных правил дорожного движения- это не закончится ... Очень часто вижу малолетних детей на переднем сидении или мамочек с детьми на руках - неужели полиция этого не видит ?
Это самое опасное место в машине , а они упорно тащат туда детей .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору