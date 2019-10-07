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 Акція "Суд над Путіним" відбулася під посольством РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля посольства Росії 7 жовтня, в день 67-річчя президента РФ Володимира Путіна, відбулася акція "Суд над Путіним".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активісти провели імпровізований Гаазький суд над Володимиром Путіним за вчинені ним військові злочини проти людяності. Зокрема активіст, переодягнений у костюм ув'язненого Путіна, давав показання за скоєні злочини в Грузії, Молдові, Україні - на Донбасі і в Криму, Чечні і Сирії.

Підтримати учасників акції під посольство РФ прийшов і колишній політв'язень Володимир Балух.

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"Я вірю, що ми дочекаємося часу, коли будемо свідчити (в Гаазькому трибуналі. - Ред.). Будемо давати показання правдиві і відверті. Нам для цього, на відміну від них, не треба брехати. Скажемо правду, і цього буде достатньо", - заявив Балух.

Будівля посольства охороняється нацгвардійцями.

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Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 02
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 03
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 04
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 05
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 06
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 07
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 08
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 09
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 10
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 11
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 12
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 13
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 14
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 15
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 16
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 17
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 18
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 19
Акція Суд над Путіним відбулася під посольством РФ у Києві 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152478
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько бездельников в Украине Акция "Суд над Путиным" прошла под посольством РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 5901
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Сцарь Малорос уже выразил поддержку ХУИЛЕ!?)))
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Целых 73% дурников и желателей шары...
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Я думал уже настоящий суд начался, а тут кукольный.
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Там где-то бегает Антиколорадос, пьет кофе и протестует.
х.з., как ему не страшно, вычислить легко могут. настолько ненавидит Путина шо готов быть убитым даже. очень смелый и желчный юрист)
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ти ба, дехто ще цікавиться коли йому день анге. -- люцифера.
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Кстати, если правда хиромантия, то можно узнать когда "герой" новости подохнет то.
Хотя..... так можно договориться шо и высеры попов - тоже мол правда то)
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И что посадили? А товарищу Балуху поосторожнее надо быть.
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Почему фотографии Порошенко - барыги, мародера и убийцы нет.
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"Я верю, что мы дождемся времени, когда будем давать показания в Гаагском трибунале. - . Будем давать показания правдивые и откровенные" да здравствует гаагский суд, самый справедливый суд в мире !
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З днюхою, *****! Приносимо глибокі вітання!

Акція "Суд над Путіним" відбулася під посольством РФ у Києві - Цензор.НЕТ 2310
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у путена сьогодні день народження...цікаво..., який подарунок підготував клоун крім формули штайнмаєра?? чи просто зганяє на корпоратівчік..."бабла срубіть"...
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Детство в жопах играет. Займитесь чем - то полезным.
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