 "ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська. ДОКУМЕНТ

Це звернення в мережі Facebook оприлюднила волонтерка Наталя Воронкова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, мешканці смт Золоте-4 змушені звернутися до Вас як гаранта Конституції з вимогою негайного припинення відведення підрозділів ЗСУ із бойових позицій, які вони займають на сьогодні. Вважаємо такі дії капітуляцією. Як показала практика такі відведення підрозділів ЗСУ призводили лише до погіршення становища місцевих мешканців: місце проживання перетворюється у "сіру зону" де життя людини нічого не варте. ЗС України- гарантія безпеки нашого життя", - йдеться у зверненні до Зеленському.
"Мирні мешканці сусідньої Катеринівки теж хочуть щоб Наші військові НЕ відходили, вони не хочуть опинитись в "сірій", нічийній, небезпечній зоні... Їх там 248 людей!!! І більшість похилого віку. 14 дітей!!! Треба буде - теж лист напишуть", - зазначається в зверненні.
Скільки ж на камеру спічики зачитувало, що =даражит жизнямі наших людєй= ...
ему скоро на ростов.
Вот же они - НАШИ ЛЮДИ!
И они кричат о ЗАЩИТЕ!
Владимир Завгородний: Дорогие жители Золотого.
Позвольте я на этой картинке объясню, почему вам сегодня приходится писать жалостливые письма на тему "Дорогой Володенька, пожалуйста не отводи войска, чтобы буряты не е@ли нас в сраки".
Это потому, что на президентских выборах и парламентских проголосовали чтобы проклятого барыгу убрать и что томос и безвиз на хлеб не намажешь, и чтобы прекратить стрелять, и чтобы колбаса по два-двацать и сериал "Сваты".
Не знаю, чего вы ожидали.
Я правда не знаю, как вы себе представляли развитие событий.
Надеюсь, отвод войск у вас получится намазать себе и на хлеб, и на пирожные, и между булками там промажьте ещё, чтобы входило легче.
https://ibigdan.livejournal.com/24201180.html
А все началось с того, что Моника не может отказать Коломою.
Потом оказалось, что Моника Зеленски не может отказать вобще никому, кроме украинцев.