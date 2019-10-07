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 "ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська. ДОКУМЕНТ

Мирні жителі селища Золоте-4 звертаються до президента України Володимира Зеленського із закликом не відводити підрозділи Збройних сил України з позицій, які вони зараз займають.

Це звернення в мережі Facebook оприлюднила волонтерка Наталя Воронкова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, мешканці смт Золоте-4 змушені звернутися до Вас як гаранта Конституції з вимогою негайного припинення відведення підрозділів ЗСУ із бойових позицій, які вони займають на сьогодні. Вважаємо такі дії капітуляцією. Як показала практика такі відведення підрозділів ЗСУ призводили лише до погіршення становища місцевих мешканців: місце проживання перетворюється у "сіру зону" де життя людини нічого не варте. ЗС України- гарантія безпеки нашого життя", - йдеться у зверненні до Зеленському.

"Мирні мешканці сусідньої Катеринівки теж хочуть щоб Наші військові НЕ відходили, вони не хочуть опинитись в "сірій", нічийній, небезпечній зоні... Їх там 248 людей!!! І більшість похилого віку. 14 дітей!!! Треба буде - теж лист напишуть", - зазначається в зверненні.

Також дивіться: У низці українських міст створено штаби опору капітуляції. ВIДЕО

ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя, - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська 01
ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя, - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152475
 
   
 Топ коментарі
 
Мирные жители, а за кого вы голосовали на президентских и парламентских выборах ?
Неужели за Порошенко и ЕС ?
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І ? Цікаво, як тля, яка заходиться від того, що вона =нароТний прє-зє-дєнт= відреагує на звернення громадян.
Скільки ж на камеру спічики зачитувало, що =даражит жизнямі наших людєй= ...
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ЗеЛеной сопле пох.
ему скоро на ростов.
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Ну, где тот блаЗЕнь, который кричал "главное наши люди"?!
Вот же они - НАШИ ЛЮДИ!
И они кричат о ЗАЩИТЕ!

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Поросята хватит сквокчать,никто не собирается сдавать Украину
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зуб дашь вместе с президентом? можешь себе его оставить,пиво открывать
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73% благодарите они вас подставили они "устали от вайны" и "занебужиння"
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А теперь догадайтесь почему жители дамбаса и крыма ненавидят Украины. А как бы вы любили ету страну и ее правительство если бы вас бросили на растерзание вражеской армии, а потом под видом заботы о вас Украина еще давала деньги и ресурсы вражеской администрации. Поставьте себя на их место. Кстати прифронтовым пока еще городам тоже не расслабляться, скоро и их оставят украинские войска и власть чтобы не правацировать окупантов.
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Они ненавидили и будут ненавидить не за это.
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Я говорю не про отмороженный рашистах мечтающих о совке а о здравомыслящих, которые одинаково ненавидят Украину и Рашку, и зеленского и мертвечука с Рабиновичем, которые реально не отображают пожелания народа. Почему то все кричат что жители дамбаса хотят только рузкого языка и рузких скреп. Реально же беженцы с дамбаса мне рассказывают что там минимум 1/3 продолжает говорить по украински и насрать им на рузький язык. Люди хотят низких цен и налогов, убрать коррупцию, адекватной комуналки и зарплаты с пенсиями, адекватной растаможки автомобилей. Никогда даунбаситы, которые сейчас ездят на грузинских дешовых автомобилях не захотят вернуться в Украину где автомобили на иностранных номерах Украинская власть предлагает сжигать или драть сумашедшую растаможку. Хоть один из етих пунктов предложил даунбаситам Зеленский, чтобы вернуть дамбас? Да скорее вся Украина захочет пойти по пути дамбаса
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Дурачок клован, думає що українці з ним цацкаються, імпічмент, буде козацький за яйця і до коня привяжуть.
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Та срати він на вас хотів. Ви йому тільки на виборах були потрібні. Це до речі і про самі вибори, які ні чого не вирішують...
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"Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".
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20 октября 2016 года....петр порошенко.....участники встречи в нормандском формате предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках....среди них будет Дебальцево.... петр порошенко ....договорились о том что после завершения развода войск на трех участках Золотое Петровское и станица Луганская ....мы начнем переговоры еще по 4 местам разведения.... порошенко...Дебальцево было включено по настоянию украинской стороны...
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Ну от нехай і зешмаркля розводить три роки.
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Только теперь санкции будет не у паРаши, а у нас. Скажи спасибо своем мальдивскому клоуну.
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Мені пофіг Порошенко, пропоную завішати його на одній гіляці з Зе та Богданом, у нас в середу облрада теж прийме рішення проти зекоманди.
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При "мальдивском клоуне" украинская власть не соглашалась проводить выборы в ОРДЛО без т.н. "блока безопасности": вывода рос. войск, разоружения НВФ, передачу границы под контроль Украины. А маланская власть Щели согласилась... Так что не звизди !
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Так ты за шмаклю тут больше всех распинаешся, чем тебя санкции в отношении Украины не устраивают, вы же хотели "сделать их вместе" так получай.
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Российский постпред будет говорить все, что выгодно эрэфии.
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Рашистский постпред? А Соловьев с Киселем что сказали? Правду, конечно?
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Из этого письма не понятно, кто именно его написал и сколько именно жителей села под ним подписалось. Может из 200 человек 10 подписалось, 50 наоборот рады, а остальным фиолетово.
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все там понятно, порохоботы этого форума везеде гадят.
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То есть, если только 10 подписалось, то их можно оставить? Зачем тогда обмен наших заложников?
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Ну это же не народ Бамбаса. Почему-то нормальных людей на Донбассе Киев в упор не видит все эти 25 лет. А заискивает исключительно с упоротыми сепарами и предателями.
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Ты знаешь почему этот пгт называется Золотое?
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Почему клоун отводит войска в стратегически важных местах???? Ну отводи где-то в лесу, в полях.. зачем сдавать населенные пункты, за освобождение которых кровь пролита?
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Хорошо:не отводить. Но как разрубить этот "гордиев узел"? Сколько лет еще в позиционной войне будут гибнуть наши воины? Капитуляция, зрада... Но нужно как-то разруливать! Полномасштабное наступление - катастрофа!
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Азов вчера пообещали что Золотое не оставят. Я им верю, храни их Бог!!!
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Прослушайте срочное обращение майора очевидность

Владимир Завгородний: Дорогие жители Золотого.
Позвольте я на этой картинке объясню, почему вам сегодня приходится писать жалостливые письма на тему "Дорогой Володенька, пожалуйста не отводи войска, чтобы буряты не е@ли нас в сраки".

"ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська - Цензор.НЕТ 6552

Это потому, что на президентских выборах и парламентских проголосовали чтобы проклятого барыгу убрать и что томос и безвиз на хлеб не намажешь, и чтобы прекратить стрелять, и чтобы колбаса по два-двацать и сериал "Сваты".
Не знаю, чего вы ожидали.
Я правда не знаю, как вы себе представляли развитие событий.
Надеюсь, отвод войск у вас получится намазать себе и на хлеб, и на пирожные, и между булками там промажьте ещё, чтобы входило легче.
https://ibigdan.livejournal.com/24201180.html
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Да насрать Монике Зеленски на жителей Золотого. Моника делает то, что ей ****** велено.

А все началось с того, что Моника не может отказать Коломою.

Потом оказалось, что Моника Зеленски не может отказать вобще никому, кроме украинцев. "ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська - Цензор.НЕТ 17
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возможно, придётся их переселить. к сожалению других решений пока нет.
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Так як продажна влада ЗЕбілів капітулянтів злочинно змушує відступати повністю демаралізованні капітуляцією ВСУ залишаючи свою рідну землю на поталу лютому ворогові окупанту. Довелося як і в 2014 році коли продажний кривавий ЗЕК повністью знищив ВСУ,і тоді виручили добровольці народної української армії. І зараз вони не дивлячись на звіряче виття продажної влади капітулянтів вже прибули до населеного пункту Золоте на Луганщині і поклялися перед жителями про готовність зі зброєю в руках перешкоджати переходу звільненого від російських окупантів селища назад під контроль окупаційної російської армії і кривавих нелюдей вбивць бойовиків "ДНР." . Підтягуються й інші добровольчі батальйони які і 1 метра не віддадуть нашої рідної української землі яку треба звільняти а не відступаючи злочинно віддавати російським фашистам окупантам. А на Банковій в антиукраїнському лігві ОП все без змін безперервно лунають маніакальні злочинні команди на відступу і капітуляцію за формулою кремлівського фашиста Швайнмаера ... А добровольцям вже давно пора розібратись що крім зовнішніх ворогів окупантів є і їх вірні поплічники всередині держави,продажні Іуди які допомагають російським фашистам окупантам . А лютий ворог він який би не був і де б він не був, він обовязково підлягає тільки ліквідації і знищенню.
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Монике насрать на Украину и украинцев. Он предатель, который вытер ноги об конституцию в угоду олигархам и московии. Монику надо судить!
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