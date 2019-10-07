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Все про:Держприкордонслужба (2272) Закарпаття (816) контрабанда (1006)

 Водолази-контрабандисти намагалися перемістити 9,2 тис. пачок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Мукачівського загону затримали контрабандистів у гідрокостюмах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час патрулювання місцевості поблизу річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією, наряд побачив невідомих осіб із пакунками на плечах. Помітивши прикордонників та зрозумівши що їх викрито, зловмисники покинули свої ноші та спробували втекти. Не вдалося. Згодом неподалік кордону військовослужбовці затримали двох правопорушників. Ними виявилися мешканці селища Ділове 19-ти та 17-ти років і вдягнені вони були у гідрокостюми", - йдеться в повідомленні.

Чоловіки планували перемістити до Румунії 10 пакунків, в яких було 9200 пачок сигарет.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів, затриманих доставлено до прикордонного підрозділу.

Правову оцінку діям зловмисників визначатиме суд.

Водолази-контрабандисти намагалися перемістити 9,2 тис. пачок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 01
Водолази-контрабандисти намагалися перемістити 9,2 тис. пачок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 02
Водолази-контрабандисти намагалися перемістити 9,2 тис. пачок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152454
 
 
 Топ коментарі
 
Народ у нас все таки подготовлен -- водолазы. летчики. парашутисты хто только эти сигареты не таскает )))
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А вот это уже непорядок! Они что ж не слышали, как наш народныц припезедент ещё в июле остановил контрабанду?
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"Ходаки"-"несуни", існували з моменту з"явлення кордонів... Тоді ж, з"явились "караванщики" та "лістригони (морські контрабандисти). Потім з"явились "льотчики"... Тепер - "водолази-підводники"... Справа за "космонавтами" і "телепортистами"...
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Народ у нас все таки подготовлен -- водолазы. летчики. парашутисты хто только эти сигареты не таскает )))
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А вот это уже непорядок! Они что ж не слышали, как наш народныц припезедент ещё в июле остановил контрабанду?
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А по мне пусть бы везли. Это ведь не "в Украину", а "из Украины".
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вот именно. это дело румынских и польских пограничников.
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Чорна пльонка як в фільмах про контрабандистів )
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"Ходаки"-"несуни", існували з моменту з"явлення кордонів... Тоді ж, з"явились "караванщики" та "лістригони (морські контрабандисти). Потім з"явились "льотчики"... Тепер - "водолази-підводники"... Справа за "космонавтами" і "телепортистами"...
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Лет десять назад ещё была популярная тема - копали спиртопроводы из Приднестровья.
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От таможен почти все доходы разворовываются по карманам - НО - главное обеспечивать монополию табачным магнатам.

А чё - дополнительный приработок. ****...
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А была бы телепортация и не было бы никаких проблем в пересечении границы с товаром.
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А вообще, не обязаны украинские погранцы ловить тех, кто сигареты ВЫВОЗИТ. Пусть поляки и румыны хоть немного постараются. Почему только украинцы ловят? Водолази-контрабандисти намагалися перемістити 9,2 тис. пачок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6387
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