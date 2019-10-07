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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Східне партнерство (64) Молдова (484) Кулеба Дмитро (139)

 Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС. ФОТО

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба обговорив з послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном питання спільного досягнення членства в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

"Є думка, що у "Східному партнерстві" Україну, Молдову та Грузію об'єднує спільна мета - членство у ЄС. Ми можемо досягати її спільно! Тому з послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном говорили про те, як нам спільно рухатися до мети", - повідомив віцепрем'єр.

Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС 01
Фото: Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Зустріч представників країн-учасниць ініціативи ЄС "Східного партнерства" відбудеться в Баку.

Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152445
 
 
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Нас с Молдовой и Грузией еще коеч-то объединяет. Кацапы у нас у всех анексировали часть територии Кулеба и посол Молдовы в Украине обсудили вопрос совместного достижения членства в ЕС - Цензор.НЕТ 2688
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Республика Молдова. ПАРЛАМЕНТ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 149 от 23.06.1990. о заключении Комиссии Верховного Совета ССР Молдова по политико-юридической оценке Советско-Германского договора о ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 года, а также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины. Опубликован : 30.08.1990 в B.Of. Nr. ...
Незаконное провозглашение 2 августа 1940 г. Молдавской ССР было актом расчленения Бессарабии и Буковины. Передача под юрисдикцию Украинской ССР Северной Буковины и уездов Хотин, Измаил и Четатя Албэ противоречило исторической правде и этнической реальности того времени.
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Календарь купи винторогий ...
Какая Республика Молдова в 1990-м году？ тебе методичку писал идиот...
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Упоролся? ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 149 от 23.06.1990 Республики Молдова.
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О ты винторогий упоротый...
Республики Молдова...в 1990-м году Не существовало ...
Так что передай своему куратопу что он идиот...в прочем и ты тоже...
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Тебе ссылку дали на ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ с ОФИЦИАЛЬНОГО сайта ОФИЦИАЛЬНОЙ Республики Молдова! Так ты и тут обосрался. Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС - Цензор.НЕТ 1620 Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС - Цензор.НЕТ 1620 Кулеба і посол Молдови в Україні обговорили питання спільного досягнення членства в ЄС - Цензор.НЕТ 1620
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Кто тебе дурачку сказал что это официальный сайт Республики Молдова？
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У Молдовы есть еще шанс в НАТО и ЕС попасть. По крайней мере больше чем у нас с таким ссыкливым "хлавнакамантующем" и такой же ссыкливой ВР. Так что маларос кулеба, хватить колотить понты, никто вам чмошникам не верет. Ну, за исключением некоторых зашквареных зебилоидов. Другие уже начали догадываться что их кинули и подутихли до момента "а я за него не галасавал!".
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Какое ЕС？ Пока два долдона презЕдентами...ЕС не светит ни нам...ни Молдове...
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