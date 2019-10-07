EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  4460  9
Все про:Карпати (84) погода (494) снігопад (283) ДСНС (2099)

 Карпати вкрило снігом. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський досягла -6 °С. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області гора Піп Іван Чорногірський покрита снігом, температура повітря досягла -6 °С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 8:45 07.10.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 2 м/с, температура повітря -6 °С, місцями туман, видимість до 100 м", - повідомляють рятувальники.

Карпати вкрило снігом. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський досягла -6 °С 01

Крім цього, як інформує "Укрінформ" з посиланням на дані заступника начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрія Горбенка, на метеостанції Пожижевській, розташованій на висоті 1,5 тис. м над рівнем моря, сніговий покрив досягає 7 см.

"На Пожижевській метеостанції сніговий покрив досягає 7 см", - зазначив Горбенко.

Читайте також: Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинуло 17 людей, на водних об'єктах - 9, - ДСНС

Карпати вкрило снігом. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський досягла -6 °С 02

У ДСНС Івано-Франківської області зазначили, що через істотне похолодання і сніг рятувальники просять любителів гірського відпочинку утриматися від походів у гори, оскільки за таких умов дуже легко збитися з наміченого маршруту навіть досвідченим туристам.

Для тих, хто зважиться в таку подорож, рятувальники радять пам'ятати про те, що "безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема - належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також - від знання місцевості та її природних перешкод".

Карпати вкрило снігом. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський досягла -6 °С 03

Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватися та отримати консультацію співробітників гірської пошуково-рятувальної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС попереджає українців про сильні заморозки

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152441
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Цензор про Карпати. ))
Слухайте, а ви десь чули, щоб противник говорив про відведення своїх військ на Петрівському і Золотому, хочаб про наміри, були релізи.???
Ні...
Отже так - ми це робитимемо в односторонньому порядку, як і його план на відведення військ по всій лінії в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку!!!
 показати весь коментар
 
 
По-моему, очень неплохо было бы прям там на месте перед уходом в горы брать в аренду небольшой квадрокоптер. Подняли выше смерек увидели и пошли в нужном направлении. Коптер и слетать может к спасателям с запиской, планом где находишься, например,если покалечился, сломал.
За идею не благодарите.)
 показати весь коментар
 
А адреналинчик как же, поиски там, собаки...?
 показати весь коментар
 
Про глобальне потепління клімату… https://youtu.be/jQpqhRUNcQI
О глобальном потеплении климата… https://youtu.be/GZlCdV8e3Cs
 показати весь коментар
 
Ще трохи і усі переконаються, що ЗЄплєсєнь немає нічого спільного з озелененням, це грибок, що руйнує все крім граніту, але Карпат ми ЗЄваті не віддамо.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору