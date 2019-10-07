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 Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на "зебрі". ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі столиці позашляховик збив насмерть на пішохідному переході людину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За словами свідків, водій Volkswagen Touareg їхав на швидкості вулицею Маршала Гречка з боку вулиці Щербакова і збив чоловіка, який перебігав дорогу на пішохідному переході.

Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на зебрі 01

Удар був такої сили, що тіло відлетіло на відстань 40-50 метрів від місця зіткнення. Сама ж машина зупинилася лише за 100 метрів від тіла. Медикам, які прибули на автопригоду, нічого не залишалося як констатувати факт смерті. Загиблому чоловіку було близько 30 років. На місці трагедії працюють слідчі, які з'ясовуватимуть усі подробиці ДТП.

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Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на зебрі 02
Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на зебрі 03
Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на зебрі 04
Тіло відлетіло майже на 50 метрів: у Києві джип насмерть збив молодого чоловіка на зебрі 05
Фото: Еспресо

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152413
 
 
 Топ коментарі
 
К сожалению, встреча на дороге двух придурков заканчивается печально - один придурок гнал, не обращая внимания ни на ограничения скорости, ни на пешеходный переход, другой придурок забыл, что пешеходный переход - это часть дороги, а не тротуара и на него нельзя выбегать внезапно, если жизнь дорога.
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На водителе больше ответственности, а у пешехода больше последствий. Водитель теперь сядет, а пешеход умер.
Вывод: Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на незнакомых тебе людей, если тебе твоя жизнь дорога.
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А водителям перед пешеходными переходами предписывается сбросить скорость и повысить внимание
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Этот водитель должен сесть в тюрьму.
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