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 Український фігурист Шмуратко завоював бронзу на етапі юніорської серії Гран-прі в Італії, - федерація. ФОТОрепортаж

Український фігурист Іван Шмуратко став бронзовим призером сьомого етапу юніорської серії Гран-прі.

На змаганнях, які відбуваються в італійській Еньї, він набрав за підсумками двох програм 221.44 балів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федерації фігурного катання на ковзанах.

Українець був третім у короткій програмі, а також у довільній, де "переписав" свій seasons best, встановивши його на рівні 146.18 балів.

Переможцем останнього етапу юніорського Гран-прі сезону 2019/2020 став італієць Даніель Грасслі - 241.53, на другому місці російський фігурист Петро Гуменник - 232.39.

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Повідомляється, що 17-річний Іван Шмуратко – чемпіон України, він тренується у Марини Амірханової. У нинішньому сезоні спортсмен виступає з новими композиціями. Коротка – під відомий хіт Луї Армстронга "Який прекрасний світ", довільна – під "Cornerstone" (Бенджамін Клементін). Обидві програми поставив відомий фігурист, нині тренер Дмитро Дмитренко.

Український фігурист Шмуратко завоював бронзу на етапі юніорської серії Гран-прі в Італії, - федерація 01
Український фігурист Шмуратко завоював бронзу на етапі юніорської серії Гран-прі в Італії, - федерація 02
Український фігурист Шмуратко завоював бронзу на етапі юніорської серії Гран-прі в Італії, - федерація 03

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Український фігурист Шмуратко завоював бронзу на етапі юніорської серії Гран-прі в Італії, - федерація 04
Український фігурист Шмуратко завоював бронзу на етапі юніорської серії Гран-прі в Італії, - федерація 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152405
 
 
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Молодці, українці!!!! Сьогодні вже друга така новина. Браво!!!!
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