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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил, поховали на Черкащині. ФОТОрепортаж

У місті Шпола Черкаської області 6 жовтня відбулось прощання з Олегом Ремінним, загиблим 4 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у районі Мар'їнки.

Про це йдеться на офіційному сайті Шполянської міської територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попрощатися із захисником, загиблим за суверенітет і незалежність України, зібралися сотні людей: товариші по службі, друзі, керівники міської громади і району, жителі міста Шполи", - йдеться в повідомленні.

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У храмі Святої Трійці відбулася панахида, перед похованням зі співчуттями виступили побратими по службі, друзі, вчителі.

Поховали героя на Шполянському міському кладовищі (мікрорайон Цукровий завод).

Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 01
Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 02
Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 03
Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 04

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Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 05
Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 06
Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 07
Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 08
Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 09

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Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Обєднаних сил, поховали на Черкащині 10
Фото: shpola-otg.gov.ua

Нагадаємо, Олег Володимирович Ремінний народився 10 грудня 1985 року. 13 травня 2017 року вступив на військову службу за контрактом. З перших днів разом із бригадою брав участь у бойових діях на Донбасі. Служив старшим солдатом, механіком-водієм взводу розвідки розвідувальної роти 1-ї окремої танкової бригади. Загинув 4 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка Донецької області унаслідок смертельних поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій найманцями РФ. У нього залишилися мати, брат і дочка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152402
 
 
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Спочивай, Друже, у кращому світі. Без війни, пострілів, вибухів.
Глибокі співчуття родині.
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Одни гибнут за свою Родину. Другие ею торгуют....
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Давайте им потихоньку делать деактив. Прецендент уже есть.
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Ну что договорились с ****** о простоперестатьстрелять, что каждый день похороны? Вам еще мало и решили отвести ВСУ с позиций в поле?
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они не поймут,пока их каждый день не начнут хоронить
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Зеля войска отводит -- до кладбища, включительно...
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Я в НАТО работал кадысь -- когда ещё был общий призыв. Там мясо солдатское -- трубки в строю курило.
Но, был ещё Спецназ -- я с ними рулил -- меня раз, как скрутили -- у них операция была -- ...я сперва ничего не понял? -- за шо?! Там всё реально было! Я ж водила автобуса! ...потом вспомнил свою СА -- ...а рядом израильский автоматик валялся -- с деревянным прикладом! -- я, даже не знал, за шо там хвататься? -- но ухватился... *)
Короче -- меня потом уволили -- типа, не соответствую поставленным задачам. Тогда Югославию колбасили... ...давно это было...*)
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