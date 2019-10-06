 Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил, поховали на Черкащині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Шполянської міської територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попрощатися із захисником, загиблим за суверенітет і незалежність України, зібралися сотні людей: товариші по службі, друзі, керівники міської громади і району, жителі міста Шполи", - йдеться в повідомленні.

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У храмі Святої Трійці відбулася панахида, перед похованням зі співчуттями виступили побратими по службі, друзі, вчителі.

Поховали героя на Шполянському міському кладовищі (мікрорайон Цукровий завод).









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Фото: shpola-otg.gov.ua

Нагадаємо, Олег Володимирович Ремінний народився 10 грудня 1985 року. 13 травня 2017 року вступив на військову службу за контрактом. З перших днів разом із бригадою брав участь у бойових діях на Донбасі. Служив старшим солдатом, механіком-водієм взводу розвідки розвідувальної роти 1-ї окремої танкової бригади. Загинув 4 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка Донецької області унаслідок смертельних поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій найманцями РФ. У нього залишилися мати, брат і дочка.