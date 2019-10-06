 Старшого солдата розвідроти 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил, поховали на Черкащині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Шполянської міської територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Попрощатися із захисником, загиблим за суверенітет і незалежність України, зібралися сотні людей: товариші по службі, друзі, керівники міської громади і району, жителі міста Шполи", - йдеться в повідомленні.
У храмі Святої Трійці відбулася панахида, перед похованням зі співчуттями виступили побратими по службі, друзі, вчителі.
Поховали героя на Шполянському міському кладовищі (мікрорайон Цукровий завод).
Нагадаємо, Олег Володимирович Ремінний народився 10 грудня 1985 року. 13 травня 2017 року вступив на військову службу за контрактом. З перших днів разом із бригадою брав участь у бойових діях на Донбасі. Служив старшим солдатом, механіком-водієм взводу розвідки розвідувальної роти 1-ї окремої танкової бригади. Загинув 4 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка Донецької області унаслідок смертельних поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій найманцями РФ. У нього залишилися мати, брат і дочка.
Глибокі співчуття родині.
Но, был ещё Спецназ -- я с ними рулил -- меня раз, как скрутили -- у них операция была -- ...я сперва ничего не понял? -- за шо?! Там всё реально было! Я ж водила автобуса! ...потом вспомнил свою СА -- ...а рядом израильский автоматик валялся -- с деревянным прикладом! -- я, даже не знал, за шо там хвататься? -- но ухватился... *)
Короче -- меня потом уволили -- типа, не соответствую поставленным задачам. Тогда Югославию колбасили... ...давно это было...*)