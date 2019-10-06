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Все про:Луганщина (1852) міст (319) ОДА (671) автобус (3) Станиця Луганська (81)

 Між КПВВ "Станиця Луганська" і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА. ФОТОрепортаж

У неділю продовжився демонтаж зруйнованої частини моста через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.

До цих робіт долучилися10 осіб, а також було задіяно автокран, автопідйомник, бортовий автомобіль, компресор, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

Триває встановлення стовпчиків на автодорозі від КПВВ до мосту для розділення потоку пішоходів від частини дороги, якою курсує автобус.

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Також почався монтаж двох автобусних зупинок. Перша з них буде розташована біля будівлі Червоного Хреста, друга - в районі зруйнованого моста.

Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 01

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Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 02
Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 03
Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 04
Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 05
Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 06
Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 07

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Між КПВВ Станиця Луганська і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА 08
Фото: facebook.com/odalug

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. Відкрити міст планують до 15 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152401
 
 
 Топ коментарі
 
дот нужно там строить
а не переправу
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щоб зручніше за пенсією їздити і поливати брудом Україну!!!!
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,,,парашенка-депутата в липетск. на 2 хвабрики.
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вiдпустять,,, пiсля трiбуналу... у галеру.
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То есть Петя открывает фабрики на роисси параллельно рассказывая про «нет капитуляции! Роисся враг!»

Кошмарище
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а скільки ти в прігожена заробляєш, русская подруга Украіньі?
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Меньше кормить здесь надо эту дочь офицера.
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сколько слуг 95 квартала торгует фильмами с мордором а компании слуг начали торговлю электроэнергией с агрессором аты про какуюту фабрику вцепился
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Зачем? Пусть вата в лугандонии сидит и дрочит на плешивого *****!!!
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щоб зручніше за пенсією їздити і поливати брудом Україну!!!!
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дот нужно там строить
а не переправу
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с вот этим бурятом наш вовка хочет встречи?что аж готов отдать донбас и сделать как этот ботокcный дед хочет
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Нах. я ты ету крысу дырявую здесь выставил? Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА - Цензор.НЕТ 9585
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Це називається ботоферма "Зє!Люді" на роботі.
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Це якраз із вашої ботоферми.😂
Чи ти забуваєш, як сам де тільки можна Медведчука з гівна відмиваєш та вибілюєш?
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А в мене таке питання, а коли ПС відмовиться підпорядкуватися зебілу, знаєте?
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"А в мене питання": коли це ти вже став "учасником УБД", коли ти сам мені писав, що не служив і не збираєшся?
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Прикольно -- хохлы карячатся на сепаров... ...а потом.// как ******* -- с ихней стороны! ...но лучше с нашей... *)
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ждем с нетерпением открытия ж/д сообщения с ОРДИЛО и Крымом, а также запуска северо-крымского канала для крымских предателей! слава вазелиновым колаборантам!!!Отправить
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"Азов" отказались покидать зону разведения войск на Донбассе, не смотря на приказ говнокомандующего
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Еще бы, там на блокпостах золотая жила, такую фиг отдашь добровольно.
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А что ж ты не там ? Давай , подтягивайся на ноль .
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Торопятся с**ки. С такими темпами бы в по Украине мосты и дороги с остановками стороили. Ато у нас в основном как после бомбардировок дороги особенно на западной Украине.
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так вы идите работать, вместо трепаться на цензор. платите налоги, пополняйте казну. а потом критикуйте.
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Кому налоги я должен платить и пополнять казну?Сепарам и предателям? Да пашли вы нах.
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а копейкин шо, в баньке?
жланди - орион с чем-то, кацхло - гузман.а копейкин - шашка. хииии.
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А ты похоже сегодняшнюю норму выработки спагетти уже выполнил,раз разглагольствуешь здесь.
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обычно пишут про туалеты, утки и стариков. *вырабатывать (???) спагетти - что-то новое. Даже смешно.
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про социал - даже не понимаю смысла. про какую-то страду в Милане писали, но я в этом не спец. Я вообще вижу, они в путан-интернационалах разбираются - кeда там нам... мы только работаем и с домашними. а они уже все древние профессии испробовали. включая ******@@@.
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Социал - это пособие нищим типа по безработице
Только не тем кого уволили и кто нормальное пособие по безработице получает - помощь пока ищет новую работу
А которые вообще не работали и им платят минимум чтобы они жить могли
Социальная помощь, во!

Думаю немецкий социал мечта доброй половины соевых ботов тут, как впрочем и работа путаной в каком-нить европейском публичном доме
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А во Львое шо? -- как на танках погонялись, гансюки за совками, а потом совки за гансюками -- так всё и осталось. К вокзалу, шоб доехать -- колёса не отваливаются? -- давно та небыл -- аж 2 года...
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Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений (фото)
Богдан і забудовник Вавриш полетіли на відпочинок
Керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».
Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна, яка поширила в соцмережах фото Богдана і Вавриша по прибуттю у аеропорту Анкари 3 жовтня.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0
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Отдых в Турции? ...для средних нищих... -- честно говоря.
Интересно, где Беня отдыхает? -- ему щас и Коча Заспа, за щастье...*)
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Ну скупой от нищего ничем как не отличается....
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Сегодня на заправке -- пивком докупался... -- там газовая колонка есть. ...чую -- шо-то слова знакомые лунають? ... не поверил своим ушам -- Мова! Причём, западэньска -- ! *)
Две тачилы с украинским номерами газом заливались -- и две Кобиты бегали ... ...правда, при Хлопцях -- я не рискнул знакомитьсмя... -- но, всё равно было приятно! *)
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Нефиг Украине на Западе делать! ...ну, как немца, в якутскую ярангу...
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Он вообще когда-нибудь работает? Или это снова оформили, как командировку? Круто! Лохи за все заплатят! Но это конечно же по версии зебилов ни разу не коррупция....
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Создаётся впечатление, что как только народными протестами веет, так Богдан смывается - так было на День независимости, когда народ объявил, что проведёт свой парад так случилось и сегодня ведь о народном вече было известно заранее
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Капитуляция это тоже мир. Только позорный. Если, мы проиграли сражение, и у нас не было другого выхода, это еще можно понять и сцепив зубы простить. Но то, что делает Моника Зеленски это невозможно ни понять, ни простить.
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в жопу пошел со своими донбассами, войнами до победного конца и идентификациями нации. Киздуй и воюй за свой домбас..
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Иди лесом недоразвитый. Если у тебя нет Родины, ее и не будет. У меня она есть...
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твоя родина-это схрон в галицайских лесах. так и скажи.
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А есть разница? Там, где я жил никаких типа республик не было и нет
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вот и киздуй в свой донбасс. ты где сидишь, чего тебе надо?
Чтобы мгб лугандона тут лазили как у себя дома? В дупу пощел со свои донбассом.
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Ну да до Житомира далеко. В 1941 на Волге тоже так думали....
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в кацапстані таке депатрізоване гівно теж нікому не потрібно
але ти не розкисай: може Маск тебе на Марс підвезе
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баран ты тупорылый. ты хоть на флажок посмотри. Вы все патриоты такие идиоты, или только избранный?
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иди нах со своим путиным. Надоели вы безмоглые патриоты так, что уже сил нет терпеть ваше тупоумие.
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Ну взагалі то ти підеш туди зеватний дебіл.
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Я понимаю, что ты недоразвитый зебил, для которого имеют значение только бабки. Но ты понимаешь, что луганддон будут отстраивать именно за твои? Или ты как дите малое, думаешь, что если не обращать внимания на Парашу, то тебя это не коснется? Ты конченый дебил. Когда выезжал из Лугандона, не думал, что в Украине живет столько ничтожеств.
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І тому ти завтра йдеш в військомат з проханням відправити тебе на передову?
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Еще раз поясняю особо одаренным, тупым и недоразвитым. Я отвечаю за себя. И если я увижу украинского Маннергейма, я готов за свою страну не только воевать, но и умереть за нее
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а если не увидишь, то и умирать не пойдешь? ясно..
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Конечно. Ни Порося, ни Моника Зеленски на Маннергейма не тянут. Пока только на Бенеша. За торгашей и трусов умирать желания нет
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Ты или тупой или недоразвитый??? Ты читать умеешь???
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(вопрос из-за поребрика) А чем так плоха капитуляция?Тем, что это по сути "откладывание проблемы" на потом. Если мы не вырвемся из лап России сейчас, то это придётся делать нашим детям. Им опять придётся свергать власть узурпатора, погибая под пулями снайперов на Майдане. Им придётся защищать целостность Украины с оружием в руках, погибать под "градами", попадать в плен, хоронить друзей...
Простой вопрос: вы хотите оставить эту проблему своим детям в наследство? Если ответ "нет", то мы должны решить проблему сами.
Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.
Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.
Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.
Вы предлагаете не выполнять минские соглашения?Нет, мы предлагаем чтобы Россия тоже их выполняла. Пока не будут выполнены пункты, гарантирующие полную демилитаризацию региона, обеспечивающие безопасность и восстановление украинской власти в ОРДЛО - ни о каких выборах не может идти речи.
Но Путин не соглашается на переговоры, если Зеленский не отведёт войска и не подпишет формулу Штайнмайера!Это само по себе смешно и ужасно, что в обмен на отвод войск (потеря оборудованных позиций и большой риск для ВСУ зимовать в чистом поле под обстрелами) и легализацию сепаратистов через бесконтрольные выборы, Зеленский выторговал всего лишь ВСТРЕЧУ с Путиным. Не согласие Путина "вывести войска" и даже не прекращение обстрелов, а просто встречу. Это и есть результат капитуляционной политики Зеленского, сделавшего "просто перестатьстрелять" своим предвыборным лозунгом. Теперь Путин будет использовать это слабое место Зеленского постояннщ
Не мое, гуглите
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Но минские соглашения подписал Порошенко!Он их подписал не для того, чтобы выполнять в одностороннем порядке, а для того, чтобы:
1. Остановить наступление России после Иловайска - в момент, когда у нас было очень мало сил.
2. Выиграть время для укрепления ВСУ.
3. Требовать от международного сообщества применить санкции к России, за то что она не выполняет свою часть соглашений.
Перечисленные пункты были выполнены! И всё, что нужно делать Зеленскому - продолжать ту же тактику.
Вместо этого Зеленский развалил международную антироссийскую коалицию, развалил МИД и нашу внешнюю политику, и пытается выполнять требования России (формула Штайнмайера, отвод войск) в одностороннем порядке. Кроме того собирается провести выборы на территориях ОРДЛО, которые на момент выборов не будут контролироваться Украиной ("наблюдение ОБСЕ" не равно "контролируются Украиной") и будут нашпигованы российско-террористическими войсками (которые Путин не выведет, потому что все эти годы он утверждает "наших войск там нет"). И вот этим территориям, на которых будут легитимизированы и поставлены во власть "моторолы" с "захарченками" Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.
Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.
Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.
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Слышишь. Хватит гнать пургу. Не страна Порося интересовала, а фабрики и заводики в россиии.....
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При порохе бьіло нормально, ни одного майдана не бьіло, ни платного, ни бесплатного
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Ну оценку деятельности Порося дал народ. Он уже вошел в Историю. Олучил наименьшую поддержку избирателей, как действующий руководитель.
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Геть і в неділю працюють ...
Не те, що їхній пре-зе-дент ... Те відпочиває, =оно сільно устаЙЬот= ...
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