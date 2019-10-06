 Між КПВВ "Станиця Луганська" і мостом монтують дві автобусні зупинки, - ОДА. ФОТОрепортаж

До цих робіт долучилися10 осіб, а також було задіяно автокран, автопідйомник, бортовий автомобіль, компресор, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.
Триває встановлення стовпчиків на автодорозі від КПВВ до мосту для розділення потоку пішоходів від частини дороги, якою курсує автобус.
Також почався монтаж двох автобусних зупинок. Перша з них буде розташована біля будівлі Червоного Хреста, друга - в районі зруйнованого моста.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. Відкрити міст планують до 15 листопада.
Кошмарище
а не переправу
Чи ти забуваєш, як сам де тільки можна Медведчука з гівна відмиваєш та вибілюєш?
жланди - орион с чем-то, кацхло - гузман.а копейкин - шашка. хииии.
Только не тем кого уволили и кто нормальное пособие по безработице получает - помощь пока ищет новую работу
А которые вообще не работали и им платят минимум чтобы они жить могли
Социальная помощь, во!
Думаю немецкий социал мечта доброй половины соевых ботов тут, как впрочем и работа путаной в каком-нить европейском публичном доме
Богдан і забудовник Вавриш полетіли на відпочинок
Керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».
Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна, яка поширила в соцмережах фото Богдана і Вавриша по прибуттю у аеропорту Анкари 3 жовтня.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0
Интересно, где Беня отдыхает? -- ему щас и Коча Заспа, за щастье...*)
Две тачилы с украинским номерами газом заливались -- и две Кобиты бегали ... ...правда, при Хлопцях -- я не рискнул знакомитьсмя... -- но, всё равно было приятно! *)
Чтобы мгб лугандона тут лазили как у себя дома? В дупу пощел со свои донбассом.
але ти не розкисай: може Маск тебе на Марс підвезе
Простой вопрос: вы хотите оставить эту проблему своим детям в наследство? Если ответ "нет", то мы должны решить проблему сами.
Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.
Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.
Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.
Вы предлагаете не выполнять минские соглашения?Нет, мы предлагаем чтобы Россия тоже их выполняла. Пока не будут выполнены пункты, гарантирующие полную демилитаризацию региона, обеспечивающие безопасность и восстановление украинской власти в ОРДЛО - ни о каких выборах не может идти речи.
Но Путин не соглашается на переговоры, если Зеленский не отведёт войска и не подпишет формулу Штайнмайера!Это само по себе смешно и ужасно, что в обмен на отвод войск (потеря оборудованных позиций и большой риск для ВСУ зимовать в чистом поле под обстрелами) и легализацию сепаратистов через бесконтрольные выборы, Зеленский выторговал всего лишь ВСТРЕЧУ с Путиным. Не согласие Путина "вывести войска" и даже не прекращение обстрелов, а просто встречу. Это и есть результат капитуляционной политики Зеленского, сделавшего "просто перестатьстрелять" своим предвыборным лозунгом. Теперь Путин будет использовать это слабое место Зеленского постояннщ
Не мое, гуглите
1. Остановить наступление России после Иловайска - в момент, когда у нас было очень мало сил.
2. Выиграть время для укрепления ВСУ.
3. Требовать от международного сообщества применить санкции к России, за то что она не выполняет свою часть соглашений.
Перечисленные пункты были выполнены! И всё, что нужно делать Зеленскому - продолжать ту же тактику.
Вместо этого Зеленский развалил международную антироссийскую коалицию, развалил МИД и нашу внешнюю политику, и пытается выполнять требования России (формула Штайнмайера, отвод войск) в одностороннем порядке. Кроме того собирается провести выборы на территориях ОРДЛО, которые на момент выборов не будут контролироваться Украиной ("наблюдение ОБСЕ" не равно "контролируются Украиной") и будут нашпигованы российско-террористическими войсками (которые Путин не выведет, потому что все эти годы он утверждает "наших войск там нет"). И вот этим территориям, на которых будут легитимизированы и поставлены во власть "моторолы" с "захарченками" Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.
Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.
Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.
Не те, що їхній пре-зе-дент ... Те відпочиває, =оно сільно устаЙЬот= ...