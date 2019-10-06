 Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Вісник", повідомляє Цензор.НЕТ.
Юрій Тишик народився в селі Мизове в 1991 році. Працював на заробітках у Польщі, в 2016 році проходив службу в 93-й ОМБр, а влітку цього року підписав новий контракт з 14-ю бригадою. Служив старшим солдатом у 14-й окремій механізованій бригаді, загинув 3 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером РФ.
У нього залишилися мати і син.
Шкода всіх загиблих на війні..
Головне, щоб його жертва не була даремною.
Это я прочитала интервью главы Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепа Слуги, Галины Третьяковой. Про «інноваційний підхід у реформуванні системи соціального захисту учасників бойових дій».
Цитаточка вот. Придерживайте глаза руками.
«Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, - це був його вибір і тільки так» «захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні».
Так что уберите нервных и детей от экранов.
Знаешь, Галя, НЕ втратити щось, пройдя войну, НЕ возможно.
И ты бы это поняла, если б твоё оттюнингованное жало хоть раз сунулось куда-то восточнее Днепра.
Если б ё*нуло разок где-то рядом.
Если б ты встретила с войны сына или мужа.
Война тебя не коснулась, тупое ты животное, именно потому, что кто-то «продавав свою найману силу».
Но у вас же «просто немає ресурсів». Так случается. На АПшечку есть, а на УБД - нет.
Кстати, хотелось бы уточнить термин «щось утратили».
Сколько тела надо потерять, чтоб достаточно для Гали? Ну там рука, нога - понятно. А вот кишечник если покромсало, его как мерять будем? В утраченных сантиметрах? Инфаркты? Неврозы? Годы жизни? Киношки-кафешки-турпоходы?
А если вот у жены на нервной почве выкидыш - это считается за потерю?
А если бросила, не дождавшись, или потом, не выдержав его ПТСРа, это ж вам еще и доплатить надо, да? За своевременное выявление слабого звена.
****… Это какой-то театр абсурда, причем конца ему нет. Равно как и нет дна у нынешних слуг народа.
Ну да хрен с ними, с льготами. Забирай. Надо - значит, надо. И до этого всего жирно не жили, что уж теперь начинать. Тут бы всей страной одну бабульку кудрявую прокормить…
Но суть-то не в этом, да, Галя?
Не в бабле вовсе.
Суть твоего высера совсем иная.
Вам просто надо было невзначай и мимоходом столкнуть лбами добровольцев, которые «просто защищали», и контрактников, которые «продавали свою наёмную силу». Отличный ход.
Хорошие защитники, плохие заробитчане.
Этим мы поможем, деньги есть, а эти - наёмники, не слово - плевок.
Принеси, подай, иди нах, не мешай.
Т.е. цель очевидна. Стравить, столкнуть, обосрать одних, похвалить других.
Разделяй и властвуй.
Потому что единственное, чего они реально ссут - так это единства в рядах оппозиции. Единства в рядах тех, кто вполне может дать им в зубы и загнать снова за ту черту, которую они уже почти перешли.
У нас пока есть страна и есть люди, которые её защищают.
Добровольцы и мобилизованные, контрактники и уже гражданские, волонтеры и медики.
Ошейник для вас. Предохранитель. Гарантия правильного поведения.
А льготы можете свернуть трубочкой и засунуть удобно.
Кстати, а какая зарплата у нардепа Гали? И зачем ей льготы? У нардепов, как оказалось, льгот сильно больше, чем у воевак.
Галя, в стране - бюджет проедания, начните экономию с себя.
ПыСы. Конечно, мы все не так поняли и неверно интерпретировали. Очередная говорящая гениталия снова не то имела в виду. Она уже это сказала или еще нет? Готова делать ставки.
Татьяна Худякова