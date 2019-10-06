 Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Вісник", повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Тишик народився в селі Мизове в 1991 році. Працював на заробітках у Польщі, в 2016 році проходив службу в 93-й ОМБр, а влітку цього року підписав новий контракт з 14-ю бригадою. Служив старшим солдатом у 14-й окремій механізованій бригаді, загинув 3 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером РФ.

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У нього залишилися мати і син.







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Фото: visnyk.lutsk.ua

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