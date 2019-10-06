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 Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 жовтня, в селі Мизове Старовижівського району Волинської області відбулося прощання з Юрієм Тишиком, загиблим 3 жовтня на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Вісник", повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Тишик народився в селі Мизове в 1991 році. Працював на заробітках у Польщі, в 2016 році проходив службу в 93-й ОМБр, а влітку цього року підписав новий контракт з 14-ю бригадою. Служив старшим солдатом у 14-й окремій механізованій бригаді, загинув 3 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером РФ.

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У нього залишилися мати і син.

Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині 01
Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині 02
Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині 03

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Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині 04
Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині 05
Загиблого на Донбасі бійця 14-ї ОМБр Юрія Тишика провели в останню путь на Волині 06
Фото: visnyk.lutsk.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152397
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне Воїну... Він загинув, так і не дізнавшись чим скінчиться ця війна...
Головне, щоб його жертва не була даремною.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Царство Небесне ..
Шкода всіх загиблих на війні..
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Царство Небесне Воїну... Він загинув, так і не дізнавшись чим скінчиться ця війна...
Головне, щоб його жертва не була даремною.
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Зеленский не пришел проститься с нашим человеком погибшем по его вине в следствии его мирного плана *простоперестатьстралять*? Почему столько пафоса на освобождении наших пленных и ниодного журналиста и чиновника на похоронах убитых?
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Вот даешь себе слово обойтись без матов в этот раз, но у меня, например, нет никаких альтернатив в лексиконе, чтобы описать степень оху… удивления, когда глаза уже не на лбу даже, а рядом, на столе лежат, моргают.

Это я прочитала интервью главы Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепа Слуги, Галины Третьяковой. Про «інноваційний підхід у реформуванні системи соціального захисту учасників бойових дій».

Цитаточка вот. Придерживайте глаза руками.

«Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, - це був його вибір і тільки так» «захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні».

Так что уберите нервных и детей от экранов.

Знаешь, Галя, НЕ втратити щось, пройдя войну, НЕ возможно.

И ты бы это поняла, если б твоё оттюнингованное жало хоть раз сунулось куда-то восточнее Днепра.

Если б ё*нуло разок где-то рядом.

Если б ты встретила с войны сына или мужа.

Война тебя не коснулась, тупое ты животное, именно потому, что кто-то «продавав свою найману силу».

Но у вас же «просто немає ресурсів». Так случается. На АПшечку есть, а на УБД - нет.

Кстати, хотелось бы уточнить термин «щось утратили».

Сколько тела надо потерять, чтоб достаточно для Гали? Ну там рука, нога - понятно. А вот кишечник если покромсало, его как мерять будем? В утраченных сантиметрах? Инфаркты? Неврозы? Годы жизни? Киношки-кафешки-турпоходы?

А если вот у жены на нервной почве выкидыш - это считается за потерю?

А если бросила, не дождавшись, или потом, не выдержав его ПТСРа, это ж вам еще и доплатить надо, да? За своевременное выявление слабого звена.

****… Это какой-то театр абсурда, причем конца ему нет. Равно как и нет дна у нынешних слуг народа.

Ну да хрен с ними, с льготами. Забирай. Надо - значит, надо. И до этого всего жирно не жили, что уж теперь начинать. Тут бы всей страной одну бабульку кудрявую прокормить…

Но суть-то не в этом, да, Галя?

Не в бабле вовсе.

Суть твоего высера совсем иная.

Вам просто надо было невзначай и мимоходом столкнуть лбами добровольцев, которые «просто защищали», и контрактников, которые «продавали свою наёмную силу». Отличный ход.

Хорошие защитники, плохие заробитчане.

Этим мы поможем, деньги есть, а эти - наёмники, не слово - плевок.

Принеси, подай, иди нах, не мешай.

Т.е. цель очевидна. Стравить, столкнуть, обосрать одних, похвалить других.

Разделяй и властвуй.

Потому что единственное, чего они реально ссут - так это единства в рядах оппозиции. Единства в рядах тех, кто вполне может дать им в зубы и загнать снова за ту черту, которую они уже почти перешли.

У нас пока есть страна и есть люди, которые её защищают.

Добровольцы и мобилизованные, контрактники и уже гражданские, волонтеры и медики.

Ошейник для вас. Предохранитель. Гарантия правильного поведения.

А льготы можете свернуть трубочкой и засунуть удобно.

Кстати, а какая зарплата у нардепа Гали? И зачем ей льготы? У нардепов, как оказалось, льгот сильно больше, чем у воевак.

Галя, в стране - бюджет проедания, начните экономию с себя.

ПыСы. Конечно, мы все не так поняли и неверно интерпретировали. Очередная говорящая гениталия снова не то имела в виду. Она уже это сказала или еще нет? Готова делать ставки.

Татьяна Худякова
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