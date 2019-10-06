 Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152384
Админ, удаляй.
Выше сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, где Волкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом.
А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком:
"У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена".
Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это также означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленскому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.
Напомню также, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.
А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, что такими темпами уже через год от Украины ничего не останется. В обмен на бусы и зеркальца на прекрасный фотоальбом Зеленского.
Можете удалять. Спасибо.
Порошенко вправно володів цім ножем і намазував санкції на кацапів, а твій Зе порізав собі руки - веде країну у обійми агресора.
Усіх, хто виступав проти цього закону, Порошенко називав зрадниками й агентами Кремля"
Зеленському необхідно виступити, і пояснити, що саме Порошенко поставив країну в невигідне становище.
І відмовитися від цієї формули.
10 тис. людей на багатоміліоне місто, це пшик. Політику роблять міліони людей, яких у вас вже ніколи не буде.
Мы на вас клали, и сделаем все что считаем нужным.
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Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой cats-up-ского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.
Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, 28 октября 2016 года.
. Фото отсюда https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2463536620350538&set=a.523963250974561&type=3&theater
А как же спаситель Украины Коломойский?
Забыли зеботные свои методички?
Тебе информация по поводу того, что произойдет, если будут выполнены требования Путина по отводу наших войск.
В этих требования русских по отводу заключается подлая ловушка для тебя лично.
Если мы отведем войска, то на переговорах это будет сильный аргумент для твоего шантажа, что дает возможность Путину заставить тебя подписал условия русских.
Подлый шантаж заключается в том, что Путин угрожать тебе, что займет своими войсками отведенные территории. Исходя из информации ниже у русских для этого все готово.
Вариант №1:
Теперь представь себе ситуацию, ты не соглашаешься на подписание и Путина занимает оставленные нашими войсками территории. Ты дал гарантии всему украинскому народу, что тогда тебя ждет дома? Как думаешь?
Вариант №2
Ты под шантажом и другими обстоятельствами подписываешь хотелки Путина.
Как ты будешь возвращаться домой? Ты Януковича хорошо помнишь? Януковиче еще крупно повезло, не было войны с русским и народ не был готов убивать.
Путина устраивают оба варианта, в обоих у нас Майдан, шины горят. А куда тебе тогда бежать?
У Путина уже все готово к провокации. А отбить назад территории потребуется много крови.
Вова, ты хоть хорошо понимаешь, что тебя в любом случае оставят в дураках. Если бы только тебя то и хрен с тобой, но есть я и есть Украина а я не потерплю позора.
Вова не выбирай позор иначе с позором не буди лихо пока оно тихо, ДУМАЙ.
Это только один из заходов.
Две ночи подряд 27-28. июня с территории россии, с Ростовской обл, Новошихтинськ, в Украину зашли регулярные воинские части РФ. Были переброшены по ж/д с Центрального, Уральского, Южного и Дальневосточного военных округов в составе 4-х батальонов.
Один танковый и один САУ и один мотопехотный в составе БМП автомобили КамАЗы, Уралы с минометами разных калибров.
Один бат с пушками 122мм + рота обеспечения.
Напрвление - конечный маршрут при делении на БТГ Район Светлодарск дуги, Попасная, Золотое и район Станица Луганская.
Тактические регулярные войска РФ мобильные, вооруженные и с запасом боеприпасов.
Дивні люди, де ваш розум?!
"Ми будемо лягати під українські танки": Жителі Золотого виступили проти відведення військ (відео)
https://patrioty.org.ua/society/my-budemo-liahaty-pid-ukrainski-tanky-zhyteli-zolotoho-vystupyly-proty-vidvedennia-viisk-video-298252.html
Думаешь для чего ему эти отводы?
На самом деле есть категория людей которым война это как мать родная.
Вот они только и ждут...
«На самом деле, на акции очень много реальных патриотов, не вовлеченных в политику, которые искренне не понимают все коммуникационные маневры руководства страны, и испытывают объективную потребность заявить свою гражданскую позицию. И здесь не важно, с чьими политическими целями это совпадает, это главная повестка для общества, здесь надо каждый день объяснять.
Владимиру Зеленскому следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион, и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками», - подчеркнул Бутусов.
Интересный пост разместил также около часа назад в Фейсбуке нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
«Тарифы снижать не будут.
Зарплаты увеличить не могут.
Коррупцию побеждать не хотят.
Вы точно думаете, что мы их сделали, а не они нас?», - написал Дубинский.
Не правда ли, прям оппозиционно звучит от парламентария из президентской фракции?.
economics-prorok.com
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332918-vy_tochno_dumaete_chto_my_ih_sdelali_a_ne_oni_nas
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