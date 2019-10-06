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 Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва. ФОТОрепортаж

6 жовтня в центрі Києва відбулась акція "Зупинимо капітуляцію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція Зупинимо капітуляцію відбулась у центрі Києва 53

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152384
 
   
 Топ коментарі
 
Киевлянам респект. Молодцы, что вышли. Если зе замутит антимайдан - вы знаете .что делать!!!
Акция "Остановим капитуляцию" прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 4496
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Просто фото з Віче..Шоб тобі, Вова, оце фото кожну ніч снилося, і Лені твоїй теж!Акция "Остановим капитуляцию" прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 4064
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а может эта акция и не за и не против политлузера, такая версия не приходила в голову?хотя петя к ней все равно примажется в дальнейшем, я просто уверен
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а у вовы примазаться к акции не получается...
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ну так акция как бы против вовы и есть...кстати бы хорошим пиар ходом для него действительно, было самому прийти на тот майдан и выступить...но, возможно, смелости и не хватило
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о какой смелости речь, он анализы боится сдать...не удивимся, если он до сих пор не привит прививками
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Йому ще текст не написали, а якщо написали. він слова ще не вивчив, не встиг. А сам слова в речення складати в нього якось не того... А щоб осмислено, щоб думка якась, логіка - то взагалі проблема.
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ну мог бы еще раз озвучить тезисы, которые говорил в недавнем видео, там где про отсутствие зрады...да и объемный текст можно было уже давно подготовить, было бы желание
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А цей шо 24 години дає працьовитий,чи озабочений? А підмиваєця часто? А бере як довго і глибоко? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9622
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Пэбилизм.
Админ, удаляй.
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Может хватит уже майданить ? Может пора довериться людям которых выбрало большинство , а не идти на поводу у меньшинства ? Может пора уже законы соблюдать ?
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нет, это будет явно не в традициях новой украинской демократии
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Не будет никакого Майдана. Даже сами протестующие понимают что это будет конец Украины.
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ну если протестующие уверуют что конец будет при зеле, а вот после третьего майдана вот точно повезет, и будет выбран идеальный президент? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5387
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Зе обрати внимание на мостовую, пока не разбирается, у тебя есть неделя. И где же 73% антимайдановцев? Денег Ко. не дал?
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Как всегда у вас ,зюзики ,, - не готовы .. Хоть к чему то вы можете быть готовы .?? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1903 .
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Это бомба. Сведу в один пост.
Выше сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, где Волкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом.
А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком:
"У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена".
Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это также означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленскому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.
Напомню также, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.
А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, что такими темпами уже через год от Украины ничего не останется. В обмен на бусы и зеркальца на прекрасный фотоальбом Зеленского.
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Зе!бил, не нервничай ты так, а то моча в черепе может закипеть и клапан сорвет.
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допишите , что на все эти штайенмахеры по нормандскому Ермак пошел в договорняки за бизнес для Беньки с Кремлевскими. Добавьте еще, что вчера на сессии ОБСЕ Россия вышла с новыми добавочками к нормандскому саммиту - условие необходимо выполнить следующее - ДО САММИТА УКРАИНА ДОЛЖНА ФОРМУЛУ УЗАКОНИТЬ ПАРЛАМЕНТОМ
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Выходит Зеленский -дикарь от политики, который за "бусы", фото и пиар предает национальные интересы своей страны?
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Блин, в какой говнище сайт превратился, тьфу. Поищу шо то другое.
Можете удалять. Спасибо.
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Ти, напевно, екран з дзеркалом перепутав.
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да здравствует капітуляція, соя и мальдивы!
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Дебілко, ти навіть не розумієшь, що Мінськи домовленності були таким собі ножем.
Порошенко вправно володів цім ножем і намазував санкції на кацапів, а твій Зе порізав собі руки - веде країну у обійми агресора.
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Даун, що ти взагалі розумієш? Розкажи про ніж свому психіатру.
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Це ви ЄДИНИЙ граєте в наперстки з Пєцею і Вохою, та сподіваєтесь виграти. Пєця і Воха - одна і та шобла!!!
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"Нехай Порошенко краще розкаже, як і навіщо він вигадав ті Мінські домовленості. Це ж він їх писав із Меркель, Олландом і Путіним. Це ж він породив всі ці проблеми. А ми зараз думаємо, як це буде виконуватися.
Усіх, хто виступав проти цього закону, Порошенко називав зрадниками й агентами Кремля"

Зеленському необхідно виступити, і пояснити, що саме Порошенко поставив країну в невигідне становище.
І відмовитися від цієї формули.
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Так он и капитулировал, испугался за свою задницу.
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Коли вийдуть ті, кому насточортіла війна то ви несщасні 10 тис. з дому побоїтесь вийти.
10 тис. людей на багатоміліоне місто, це пшик. Політику роблять міліони людей, яких у вас вже ніколи не буде.
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вы не выйдете, вы ж биомасса которая только и может лайкать перепостики в фейсбучике и мечтать про колбасу по 2,20.
Мы на вас клали, и сделаем все что считаем нужным.
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А зачем? Фэйсы, не обремененные интеллектом, и без значка вполне узнаваемы.
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Зеленського і його злочинну кліку на нари!!! Ні зрадникам! Зеля, чемодан-вокзал-росія. Вали з своїми слугами уродів на кацабію, поки не пізно!
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Тепер лишилось в нормандському форматі зробити *путін*ню, в листопаді розігнати людей на майдані,і на Різдво їхати колядувати в Ростов.
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Так а где,те самые типа 73% за зефилитика?Что за него никто не вышел?
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Це тому, що Пєця і Воха - два кремлівських шпигуна
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Два кремлівських шпигуна, які виконують те, що їм вказує "хтось". Хто цей "хтось" - не важливо. Важливо, що ці двоє цьому "Хтось" служать і слухаютсья. А як же українські інтереси?...
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Если-бы миллион вышло, а так...
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Глава офиса президента Андрей Богдан летал с Азаровым в Россию за день до остановки "евроассоциации" Януковичем.
Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой cats-up-ского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.
Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, 28 октября 2016 года.
. Фото отсюда https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2463536620350538&set=a.523963250974561&type=3&theater
Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3114
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Я тебе мабуть шокую, але Святий Петро Порошенко в той же час був міністром в уряді Азарова під керівництвом Януковича.
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У Франції зразку кінця 1941 також був мир. Проте адміністрація була окупаційна.
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Эту свинью поросенка пора остановить. Шоколадная злопамятная тварь. Сам всё это затеял с минском. а теперь народ баламутит.
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Ну как же как же.
А как же спаситель Украины Коломойский?
Забыли зеботные свои методички?
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То едь на х..й с Украины, если тебе ненравится президент Зеленский.
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Рінат. Президент- це менеджер. Народ- роботодавець. Чому роботодавець повинен полишати свою країну, якщо йому не подобається менеджер? Бачив відео із кацапськими тітушками, що волали на російських мітингарів? "Нє нравіца расія, валі в сша!!!". Не будь як ті кацапи.
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Владимир Зеленский, Президент Украины!!!
Тебе информация по поводу того, что произойдет, если будут выполнены требования Путина по отводу наших войск.
В этих требования русских по отводу заключается подлая ловушка для тебя лично.
Если мы отведем войска, то на переговорах это будет сильный аргумент для твоего шантажа, что дает возможность Путину заставить тебя подписал условия русских.
Подлый шантаж заключается в том, что Путин угрожать тебе, что займет своими войсками отведенные территории. Исходя из информации ниже у русских для этого все готово.
Вариант №1:
Теперь представь себе ситуацию, ты не соглашаешься на подписание и Путина занимает оставленные нашими войсками территории. Ты дал гарантии всему украинскому народу, что тогда тебя ждет дома? Как думаешь?
Вариант №2
Ты под шантажом и другими обстоятельствами подписываешь хотелки Путина.
Как ты будешь возвращаться домой? Ты Януковича хорошо помнишь? Януковиче еще крупно повезло, не было войны с русским и народ не был готов убивать.
Путина устраивают оба варианта, в обоих у нас Майдан, шины горят. А куда тебе тогда бежать?
У Путина уже все готово к провокации. А отбить назад территории потребуется много крови.
Вова, ты хоть хорошо понимаешь, что тебя в любом случае оставят в дураках. Если бы только тебя то и хрен с тобой, но есть я и есть Украина а я не потерплю позора.
Вова не выбирай позор иначе с позором не буди лихо пока оно тихо, ДУМАЙ.
Это только один из заходов.
Две ночи подряд 27-28. июня с территории россии, с Ростовской обл, Новошихтинськ, в Украину зашли регулярные воинские части РФ. Были переброшены по ж/д с Центрального, Уральского, Южного и Дальневосточного военных округов в составе 4-х батальонов.
Один танковый и один САУ и один мотопехотный в составе БМП автомобили КамАЗы, Уралы с минометами разных калибров.
Один бат с пушками 122мм + рота обеспечения.
Напрвление - конечный маршрут при делении на БТГ Район Светлодарск дуги, Попасная, Золотое и район Станица Луганская.
Тактические регулярные войска РФ мобильные, вооруженные и с запасом боеприпасов.
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Дуже цікаво дивитись, як мародер-міліардер, якій за п'ять років війни збагатнів ще в рази, виводить збіднілих за п' ять років війни людей на Майдан, щоб покричати проти того, що він сам підписав, ще два роки тому!
Дивні люди, де ваш розум?!
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І це порохоботи ???!!!
"Ми будемо лягати під українські танки": Жителі Золотого виступили проти відведення військ (відео)
https://patrioty.org.ua/society/my-budemo-liahaty-pid-ukrainski-tanky-zhyteli-zolotoho-vystupyly-proty-vidvedennia-viisk-video-298252.html
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Сейчас воно тебе читает мантры про барыгу мародера а завтра пойдет мародерить.
Думаешь для чего ему эти отводы?
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почему "завтра" ..."вчера" ... ЗЕМЛЯ остатки госсобственноси ...вы что и вправду поверили что это они для нас стараются ?
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Я про зебилов которые из себя миролюбцев корчат.
На самом деле есть категория людей которым война это как мать родная.
Вот они только и ждут...
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Зеленському вдалося об'єднати проти себе БПП, Правий сектор, Свободу і Нацкорпус, хоча ще зовсім недавно праві ворогували з БПП. Молодець, так тримати)))
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"После воплей толпы "Па-ра-шен-ко!" хз как и относиться к этому Виче...П*дора гнали с Майдана,п*Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6867дор подписал Минск,из-за которого и есть эта ситуация.Требовать "нет амнистии" и кричать имя того ублюдка,кто подписался под этой амнистией?Где логика?"
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...Самое глупое, что делает сейчас Офис президента, это пытается убедить самого себя, что вся акция «Ні - капітуляції» - проплаченная и инспирированная врагами, и потому не достойна уважения.Об этом несколько минут назад написал в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
«На самом деле, на акции очень много реальных патриотов, не вовлеченных в политику, которые искренне не понимают все коммуникационные маневры руководства страны, и испытывают объективную потребность заявить свою гражданскую позицию. И здесь не важно, с чьими политическими целями это совпадает, это главная повестка для общества, здесь надо каждый день объяснять.
Владимиру Зеленскому следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион, и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками», - подчеркнул Бутусов.
Интересный пост разместил также около часа назад в Фейсбуке нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
«Тарифы снижать не будут.
Зарплаты увеличить не могут.
Коррупцию побеждать не хотят.
Вы точно думаете, что мы их сделали, а не они нас?», - написал Дубинский.
Не правда ли, прям оппозиционно звучит от парламентария из президентской фракции?.
economics-prorok.com
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332918-vy_tochno_dumaete_chto_my_ih_sdelali_a_ne_oni_nas
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Запах мочи, от оХфиза зелёного презердента, разносится на весь Киев. Видать один гидрант потёк.
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