 Бюро фінансових розслідувань може стати ще одним силовим відомством із можливостями пресувати бізнес, - підприємець Соколовський. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці у фейсбуці.

"І ось цього тижня ВР прийняла в першому читанні законопроєкт 1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань. У метушні минулого тижня не встиг ознайомитися з ним, але є і вихідні, тож можу коротко розповісти про те, що ми наразі маємо на виході.

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1. У законопроєкті немає нічого про те, що це буде єдиний орган, який концентрує всю повноту влади щодо запобігання економічних злочинів. Він наділяє БФР повноваженнями розслідувати фінансові злочини, але не уточнює, що інші відомства не мають права цим займатися!

2. У законопроєкті зник декларований раніше принцип "не числом, а вмінням" і вже немає норми законодавчого обмеження чисельності БФР у межах 2500-3000 співробітників. І замість грамотних аналітиків і професіоналів туди можуть понабирали чергове силове збіговисько "понаїхавших рішал", які гарно вміють лише створювати галасливі "маски-шоу" і блокувати роботу бізнесменам.

3. Законопроєкт не встановлює (на відміну від прикладів із НАБУ і ДБР) розмір посадових окладів та додаткових виплат для співробітників БФР. А якщо зарплати там будуть не ринкові і низькі, то професійних спеців БФР однозначно не збере. А радісно злетяться старі кадри за принципом "ось тобі пістолет - і крутись, як хочеш"!

4. БФР - орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності. Складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь. БФР підпорядковується уряду і курується Міністерством фінансів. Керівник БФР призначається і звільняється Кабміном за поданням міністра фінансів на 5 років, але не більше 2 термінів поспіль. Критерії (KPI), за якими можна визнати роботу голови БФР незадовільною, в законороєкті не визначено. Відкритого конкурсу на посаду глави в законороєкті теж не передбачено. Тільки "консультативний конкурс" без прописаної процедури проведення.

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5. Права БФР представляють повний класичний набір для будь-якого силового відомства: поліцейські функції і оперативно-розшукові заходи (стеження за допомогою спецзасобів, проникнення в житлові приміщення, інститут "інформаторів" тощо). Хіба що не буде своєї силової підтримки, а фізичний захист працівників забезпечить Нацполіція.

Висновок один: якщо законопроєкт не виправити, то на додаток до наявних отримаємо ще одне силове відомство з ризиком, що воно замість боротьби з ключовими схемами розкрадання бюджету і реальними фінансовими злочинами продовжить традиції масового відкриття кримінальних проваджень без особливої ​​судової перспективи, але зате з широкими можливостями пресувати "білий" бізнес", - підкреслив підприємець.

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