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 Бюро фінансових розслідувань може стати ще одним силовим відомством із можливостями пресувати бізнес, - підприємець Соколовський. ІНФОГРАФІКА

Уже років зо три ведуться розмови про єдиний і професійний державний орган, який сконцентрує на собі боротьбу з економічною злочинністю та усуне дублювання цієї функції з інших силових міністерств і відомств, проте законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань цього не передбачає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці у фейсбуці.

"І ось цього тижня ВР прийняла в першому читанні законопроєкт 1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань. У метушні минулого тижня не встиг ознайомитися з ним, але є і вихідні, тож можу коротко розповісти про те, що ми наразі маємо на виході.

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1. У законопроєкті немає нічого про те, що це буде єдиний орган, який концентрує всю повноту влади щодо запобігання економічних злочинів. Він наділяє БФР повноваженнями розслідувати фінансові злочини, але не уточнює, що інші відомства не мають права цим займатися!

2. У законопроєкті зник декларований раніше принцип "не числом, а вмінням" і вже немає норми законодавчого обмеження чисельності БФР у межах 2500-3000 співробітників. І замість грамотних аналітиків і професіоналів туди можуть понабирали чергове силове збіговисько "понаїхавших рішал", які гарно вміють лише створювати галасливі "маски-шоу" і блокувати роботу бізнесменам.

3. Законопроєкт не встановлює (на відміну від прикладів із НАБУ і ДБР) розмір посадових окладів та додаткових виплат для співробітників БФР. А якщо зарплати там будуть не ринкові і низькі, то професійних спеців БФР однозначно не збере. А радісно злетяться старі кадри за принципом "ось тобі пістолет - і крутись, як хочеш"!

4. БФР - орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності. Складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь. БФР підпорядковується уряду і курується Міністерством фінансів. Керівник БФР призначається і звільняється Кабміном за поданням міністра фінансів на 5 років, але не більше 2 термінів поспіль. Критерії (KPI), за якими можна визнати роботу голови БФР незадовільною, в законороєкті не визначено. Відкритого конкурсу на посаду глави в  законороєкті теж не передбачено. Тільки "консультативний конкурс" без прописаної процедури проведення.

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5. Права БФР представляють повний класичний набір для будь-якого силового відомства: поліцейські функції і оперативно-розшукові заходи (стеження за допомогою спецзасобів, проникнення в житлові приміщення, інститут "інформаторів" тощо). Хіба що не буде своєї силової підтримки, а фізичний захист працівників забезпечить Нацполіція.

Висновок один: якщо законопроєкт не виправити, то на додаток до наявних отримаємо ще одне силове відомство з ризиком, що воно замість боротьби з ключовими схемами розкрадання бюджету і реальними фінансовими злочинами продовжить традиції масового відкриття кримінальних проваджень без особливої ​​судової перспективи, але зате з широкими можливостями пресувати "білий" бізнес", - підкреслив підприємець.

Бюро фінансових розслідувань може стати ще одним силовим відомством із можливостями пресувати бізнес, - підприємець Соколовський 01

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Бюро фінансових розслідувань може стати ще одним силовим відомством із можливостями пресувати бізнес, - підприємець Соколовський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152380
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, там же в Израиле, тоже наши люди!!! Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 186 Это просто какойто сюр, Підлога Маккартні платит налоги, чтобы хитрым евреям на земле, мать ее, обитованной платили пенсии. Я думаю Моисей поставил бы лайк Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6970
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Почнуть з Коломойського?
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Скоро ФОП-ам заборонять надавати послуги, от там буде весело. Всіх на ТОВ, а там вже і зацікавленість з боку органів контролю в рази більша- постійні перевірки, виїмка документації та інше. А документації там тонни...
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простіше поїхати до Чехії та Польща та там відкрити місцеве ТОВ.
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Ну стыдно же работать без кассовых аппаратов? Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 510
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А зачем кассовые аппараты ? Надо больше собирать денег на пенсии в Израиль для евреев ?
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Ну да, там же в Израиле, тоже наши люди!!! Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 186 Это просто какойто сюр, Підлога Маккартні платит налоги, чтобы хитрым евреям на земле, мать ее, обитованной платили пенсии. Я думаю Моисей поставил бы лайк Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6970
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Вас идиотов уже сбрасывать собрались. А вы о непонятном )) - Посадите кого нибудь из олигархов для остужения ситуации. Если ахмета,кишка тонка...То хоть начните с его окружения близкого. Иначе кранты ))
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І чого під цим коментарем нема лайків прихильників Зе.😏
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Починати потрібно з петі барижного та свинарчуків! А козломойським вже заокеанські партнери займаються!
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Так на Петю ничего нет , кроме портновской блевотины. Как-же сажать без вины ?
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И происходящее в Киеве, и эта стопудово заказная статья - тому пример. Дожуются сопли...
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всё может быть...с этих станется..."податкова милиция" уже була... вместо Фукса стричь-будут простых украинцев...
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ой да последние 2 месяца маски шоу и так уже ездят по офисам предпринимателей вытрушивают всё что можно не спрашивая.., видимо пошла команда собирать деньги на верх
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Евреям Коломойскому и еврейки Моники Зеленски все мало и мало денег . Ещё надо евреям в Израиле пенсии платит . Так что будут выжимать все соки .
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Если ты говоришь правду , то ты автоматически уже антисемитист ? Эта ху и ня не действует на меня . Я пишу так , как считаю это правдой
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Ты хочешь обвинить его что это он подписал договор с Израилем ? Но это ложь !
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ну как я могу обвинить этого честного еврея Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6250
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Правильно глаголыш. Ещё не забудь про Монику и Беню
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Лохи , для учителей которые учат ваших детей денег на зарплаты нет , а для евреев в Израиле на пенсии есть ? Хахаха! Работайте лохи , что бы евреи хорошие пенсии получали в Израиле!
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не пиши дурню, удмурдъ Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6020 чи може сьогодні день п"яного дуньчика? Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 62
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Если ты пишешь, что это дурня , так и объясни почему !
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да все покажет время, некоторые паникуют, так как налогов не хотят платить и разводять плачь по инету, хотя надо начинать с олигархов
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Зачем вообще платит налоги в Украине? Вот я в Дании понимаю , зачем я плачу налоги , а вот в Украине зачем платит ? Объясни
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не в силах объяснить, завели вы меня в тупик, в полицию обращаюсь, законной справедливости нельзя добиться, в суде не могу получить соблюдения закона, в исполнительной службе тоже, сам думаю зачем?
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Смотри как все просто . В Дании в школах нет поборов с родителей , почему ? Потому что школа и зарплата учителей финансуеться с моих налогов , с таких как я . Где-то 2 недели назад я ходил к врачу , я тоже ему не платил и взятку не давал , но он же не задаром меня лечил , верно ? Зарплата его с моих налогов . Например, дороги , это все за налоги строятся , и т д .
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Эх, да что вы мне рассказываете, то что я знаю, прекрасно менталитет Европы и сколько нам далеко до этого,но так сложилось что разные условия в разных странах, в силу своих обстоятельств
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Так зачем платит налоги , если так сложилось?
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Каждый может так и прячет доходы, одни чтобы выжить..а кому мало сверх доходов, непомерная жадность захватила их....это кто у власти, а народ борется за выживание, ну Украину не даром же называют страной третьего мира, это все сложно, со стороны Дании
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Много текста, но неинформативно! Где обращение к зебилам!!!??? Где призывы к свержению власти!!!??? Про Богдана где, про Коломойского!? Так до шлема не добраться!!! Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6104
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Мы чётко идём путём кремля. Все кальки оттуда.
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100 % ! Как сегодня прочитал , что Богдан написал , что Майдан проплачен, все повторяет как в кремле . Ещё только госдепа не хватило
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Нет на этих мудаков Пиночета, вот это я понимаю, была бы люстрация.Но нет, демократия с демагогией не позволяют, а что на западе скажут? Конечно скажут, папередики же мать их кучу бабла задолжали западу, а теперь про самостоятельность и независимость балакаете?
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Нужно срочно создать еще Бюро культурных расследований, Бюро торговых расследований, Бюро сельскохозяйственных расследований, Бюро медицинских расследований, Бюро образовательных расследований и т.п. Вот тогда заживем!
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может стать еще одним силовым ведомством# - и должность там будет стоить нехилие бабки
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