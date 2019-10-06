 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Учасники акції вимагали відставки глави Офісу Президента Андрія Богдана.
Пізніше учасники акції також побували у будівлі Кабміну, після чого повернулися на Майдан. Закликали усіх прийти на віче 14 жовтня.
-участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
-создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
Фактически там своя вертикаль власти и своя правоохранительная система.
Пункт про отвод тоже хитрый - украинская сторона отвести от фактической линии соприкосновения, а ордло от линии соприкосновения сентября 14 года.
По-моему, разница принципиальная.
Кстати, где велики? На логотипе СН велики есть, а возле Рады и ОП великов нет....
в отличие от зеленского.
к тому же - если вы считаете что это заявление Порошенко ПЛОХОЕ, то почему вы не против, что Зеленский его выполняет?
ТО ЕСТЬ ЗА 3 ГОДА ПОСЛЕ СКАЗАННОГО ПОРОХ НЕ ПОДПИСАЛСЯ НИ ПОД ОДНИМ СЛОВОМ ИЗ ФОРМУЛЫ ШНАТМАЙЕРА ПИСЬМЕННО!!
капсиком понятнее, блондинко?
А Зеля сразу подписался сразу же, за 4 месяца как стал президентом.
чмо зеленое вонючее.
Он, как и *****, все аремя думает, что всех переиграет.
Доигрался, что пролетел на выборах
Чи як завжди, за що платили - те і вимагаємо?!
а що буде, якщо богдана НЕ звільнять...?! що буде казати през України коломийський??