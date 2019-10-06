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 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію" прийшли під будівлю Верховної Ради України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники акції вимагали відставки глави Офісу Президента Андрія Богдана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші

Пізніше учасники акції також побували у будівлі Кабміну, після чого повернулися на Майдан. Закликали усіх прийти на віче 14 жовтня.


Учасники віче проти капітуляції прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана 01

Учасники віче проти капітуляції прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана 02
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана 03
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана 04

Учасники віче проти капітуляції прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана 05
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана 06
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152370
 
   
 Топ коментарі
 
Слава нації!Ні-капітуляції.
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так и 13 пункт по своему хорош:

-участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
-создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
Фактически там своя вертикаль власти и своя правоохранительная система.
Пункт про отвод тоже хитрый - украинская сторона отвести от фактической линии соприкосновения, а ордло от линии соприкосновения сентября 14 года.
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Я тоже за пересмотр минских соглашений, тем более срок давности минских прошел. Но видимо уже ЕС и США принуждают Украину выполнять минские соглашения, потому что им на интересы Украины пох.
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тем что выполнять Минские должна РОССИЯ, а формулу Штанмайера - УКРАИНА.

По-моему, разница принципиальная.
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Тим,що у Мінських агресор рф, а у формулі Щтайнмаєра- Україна
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Богдан, Мендель.... это чисто рыговская/путинская форма общения с народом....

Кстати, где велики? На логотипе СН велики есть, а возле Рады и ОП великов нет....
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Ти брешеш. Не міг святотомосний такого казати. А якщо міг, то його неправильно зрозуміли. А якщо зрозуміли правильно, то йому можна, бо він патріот.
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мог. только он сказал и как мудрый политик - не подтвердил свои слова ни действием, ни письменным документом.

в отличие от зеленского.

к тому же - если вы считаете что это заявление Порошенко ПЛОХОЕ, то почему вы не против, что Зеленский его выполняет?
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порошенко такое сказал в 16 году и ни на 1 сантиметр этого заявления не выполнил аж до 2019 года!!
ТО ЕСТЬ ЗА 3 ГОДА ПОСЛЕ СКАЗАННОГО ПОРОХ НЕ ПОДПИСАЛСЯ НИ ПОД ОДНИМ СЛОВОМ ИЗ ФОРМУЛЫ ШНАТМАЙЕРА ПИСЬМЕННО!!

капсиком понятнее, блондинко?

А Зеля сразу подписался сразу же, за 4 месяца как стал президентом.

чмо зеленое вонючее.
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1потому что у порошенко в крови всегда и всем врать.
Он, как и *****, все аремя думает, что всех переиграет.
Доигрался, что пролетел на выборах
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просмотрел коменты и не увидел ни одного защитника Богдана . где я вас спрашиваю главные ЗЕленые кликуши . Игокович . Игорь Д . Робот Вертер . и остальные зебобики ? почему ни кто не желает заступиться за честного парня Андрюху Богдана . защитить его доброе имя от нападок подлых порохоботов Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана - Цензор.НЕТ 5534 .
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кого богдан вообще интересует. ну уйдет он под новый год и что? Из этого еще такую сантабарбару слепят что лучше б она и не начиналась.
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что-то вы забыли за Леонид днепр, татьяну лайф и еще остальных. Как они тут за зе топили раньше, аж гай шумел. Интересно, где они сейчас?
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Леонид сегодня был . но ему на такие темы бодаться не интересно . сложно перевести стрелки с Богдана на Пороха Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана - Цензор.НЕТ 5940
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порохнявий привид блукає по Києву
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"Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги" - меня не удивляет поведение и психология этого коллаборанта, но удивляет Вовчик, который взял эту мразь со свинячими глазками, своей правой рукой, и таким образом Лицедей опустил себя перед всей мыслящей Украиной, и можно сказать подписал себе приговор, теперь Лицедею будет трудно отмыться, даже не знаю, что для этого надо ему сделать?
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Снять ещё несколько серий Сватов, сыграть членом на балалайке, назвать Украину как нибудь пообиднее, назвать украиноязычного "чёртом" , сепара - "повстанцем", а россию - неагрессором. И зебилы проголосуют на ура.
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Формулу носильшика чемоданов шредера засуньте себе в жопу
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Странно,но отставки Трампа никто не требует..Удивительно.
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Януковичу потребовалось три года, чтобы собрать Майдан, а МоникаЗеленский справился за пять месяцев: Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана - Цензор.НЕТ 8638
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Шо там сейчас у переворотчиков по плану? Перетягивание каната или бег в мешках? Скажите правду, народу интересно.
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Хлопці й дівки, не розходьтеся, поки пані Моніка не появиться в телевізорі з оголошенням про звільнення Богдана в зв'язку з тим, що він незаконно займає посаду голови АП. Закон "Про очищення влади" прямим текстом забороняє займати цю посаду особам, які підпадають під люстрацію (а Богдан такі да). Призначення Богдана було першим зухвалим порушенням закону пані Монікою, і обставинами цього протизаконного призначення давно повинні займатись правоохоронні орґани. Перейменування ж АП в ОП було чисто кримінальною, рейдерською хитрістю з єдиною метою: обійти закон про люстрацію.
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Хитрожопого кабана Богдана на отбивные! Заявил что на акции все проплаченные! Ты в ОП первый проплаченный, и всем известно кто тебя проплатил, шестерка ты коломойская.
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А прекратить "політичне переслідування сивочолого гетьмана" этим "протестующим" команды еще не было орать?
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Схоже в цьому "політичному переслідуванні" і вся причина цієї проплаченої заварухи.......... Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана - Цензор.НЕТ 9837
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А яким боком Богдан до цієї формули?.................
Чи як завжди, за що платили - те і вимагаємо?!
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оооо...я пам`ятаю з чого почався "скромний" Майдан 2013: тільки хотіли відставки азірова.....а чим закінчилося...?! "міня кінулі как лоха..."- казав зек в Ростові...
а що буде, якщо богдана НЕ звільнять...?! що буде казати през України коломийський??
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Вот отставка этой ...... Богдана.... - очень бы хорошо!
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бурята на Йолку!!!.. Зеленскавага в отставку!!!
Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана - Цензор.НЕТ 6093
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зеле говорили и ес и сша что бы избавился от богдана и бени, он не слышал, сейчас ему говорит народ. не услышит, его проблемы
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Почему правители повторяют одну и ту же ошибку??? Этот недоразвитый Боня, думал когда ляпал языком????
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Вова, государство не только в смартфоне. Оно может собраться на Майдан и дать тебе хороших пи36юдей. Думай-те, что делае-те
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Насчёт Богдана полностью согласен. Он токсичный для страны. К тому же те люди которые голосовали за Зеленского не участвовали в акции "Получи двух президентов по цене одного"
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А кто дирижёр? Почему не освещается вопрос обеспечения печеньками?
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