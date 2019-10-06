 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники акції вимагали відставки глави Офісу Президента Андрія Богдана.

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Пізніше учасники акції також побували у будівлі Кабміну, після чого повернулися на Майдан. Закликали усіх прийти на віче 14 жовтня.





















