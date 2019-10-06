 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після акції на Майдані, учасники віче близько 14-30 вирішили йти під Офіс Президента на Банковій.
Вони скандували "Ні капітуляції!". Потім збираються піти до Верховної Ради.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після акції на Майдані, учасники віче близько 14-30 вирішили йти під Офіс Президента на Банковій.
Вони скандували "Ні капітуляції!". Потім збираються піти до Верховної Ради.
Вот у вас есть дети? А у него сын. Ему к нему нужно. Бо он единственный, кто на бубочку давит.
https://youtu.be/hYDqvqcapkQ
рашеновські гроші відробляєш?
Свою дружину, (подругу, мати, доньку ...) в окопи чого не послав?
Почему никто не поддерживает Бубочку и его многоходовочки???
Слугів - в сраку!