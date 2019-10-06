 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після акції на Майдані, учасники віче близько 14-30 вирішили йти під Офіс Президента на Банковій.

Вони скандували "Ні капітуляції!". Потім збираються піти до Верховної Ради.

























