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 Політика України, Фоторепортаж
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 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники "віче проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента України на вулиці Банковій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після акції на Майдані, учасники віче близько 14-30 вирішили йти під Офіс Президента на Банковій.

Вони скандували "Ні капітуляції!". Потім збираються піти до Верховної Ради.

Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 01

Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 02

Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 03
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 04
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 05
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 06
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 07
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 08
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 09
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 10
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 11
Учасники віче проти капітуляції прийшли під Офіс Президента 12


Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152365
 
   
 Топ коментарі
 
Уже понятно, что из Моники президента не получилось... придется Порошенко просить, чтобы он снова взялся за это тяжелое дело.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 5 окт.

Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента - Цензор.НЕТ 5453

Вместо тысячи слов.
Выступает кремлевская вошь Бойко и втирает про компромисс с агрессором. Поддержка зала - 74%.
Это все что вам нужно знать про аудиторию шустерской "Свободы слова"


Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента - Цензор.НЕТ 3344
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"Снимите меня отсюда, я отдам колбасу !!!" (с)
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Мародер нажившийся на войне,который и вляпал Украину в эти самые Минские договорняки с никому неизвестной формулой Штаймайера которой все бредят, повел толпу к Верховной Раде)))) Что может быть циничнее!)))Люди, вы стадо баранов))).
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Почему в воюющей стране верховный говнокомандующий не на рабочем месте?! За что этой зеленой сопле платят такие деньги?
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Воскресенье сегодня.
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Вы что, хотите,чтоб его грохнули?

Вот у вас есть дети? А у него сын. Ему к нему нужно. Бо он единственный, кто на бубочку давит.
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Петро Мальдивский тоже не всегда сидел на банковой.Иногда летал в теплые края пузо погреть пока солдаты в окопах сидели.
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Моніку геть!
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Добре що дебілів, які ще за 5 років соєвої брехні ще вірять мародеру лише 5-8%. Я бачила на цьому тижні колони автобусів з не київськими номерами, які звозили до Києва всяких провинціалів ... Тепер зрозуміло для чого... пєтя офшоренко готує новій майдан?
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А ти диванний сцикун, чого не в окопі з автоматом?
рашеновські гроші відробляєш?
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Как же позеленевший Аваков их(автобусы) не увидел?
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Аналогічне запитання можна і тобі поставити. Чому не в окопі?
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Типовий представник продажної української соєвої інтелігенціі - само воювати боїться, проте хоче щоб жінки його захищали ... Не соромно, тварюка?
Свою дружину, (подругу, мати, доньку ...) в окопи чого не послав?
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А чего это рошеновские ? Мне лично Обама деньги плати. По 5000$ ежемесячно Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9496
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Да-да, аргументы зебилоидов точно такие же как януковичской биомассы против майдана в 2013г.
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так все развивается по спирали,правда в украине она скоростная ))
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Та к богдан это не люстрированный рыг. Ему ли не помнить эти аргументы.
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теперь настала последняя эра брехни перед капитуляцией и экономическим рывком в G7 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6915
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Зеля не выйдет. Суфлера в толпе не разместишь. А от себя он может сказать лишь-"явамничегонедолжен".
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все проплаченные митинги за 5 лет против Порошенка ито не смогли собрать столько людей как пришло сегодня против Зебила
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Да,Петро не скупится,очень сильно хочет назад в кресло.Плохо ему без него.
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если есть лидеры из разных полит сил значит большая половина пришла именно за деньги
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А сколько заплатили зюзику , за подписание формулы швайнмайера . ?? .
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да нах мне ваш зюзик с зедебилами я факты привожу на майдане также много за бабло стояли
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"Чєлавєк-Іванов", на майдані за бабло не стояли
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Если бы всем этим людям дать по автомату и пару гранат,завтра бы Донбасс был бы освобожден.
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А если в будущем все эти люди придут с оружием к офису преззедента, ты пойдешь его защищать ?
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Їм ще треба кожному три рюкзаки з памперсами... І автомати до рук прив'язати - щоб не загубили, коли тікати будуть.
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Петекантропы, это путч за петю, что вы так вопите на ветках, паразитируя на патриотических настроениях украинцев?
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Путч в декабре , Богуцкая же сказала уже Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1022 .. А это разминка ..
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Зебилы, подняли задницы с дивана и го организовывать акцию "Да капитуляции!"
Почему никто не поддерживает Бубочку и его многоходовочки???
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Сцикун не выйдет ... он максимум привык к цветам на сцене как Ротару ... а тут еще и булавой по хлебалу может прилететь.... СЦИКЛО ВЫХДИ НЕ Будь Яныком....
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Надо срочно чеченцев позвать они его трусливого клоуна быстро вытащат на суд народа .. А так продажный капитулянт спокойно сидит в своём прокремлёвском логове среди своих советников лютых врагов Украины бандитов эксрыгоАналов и вмксте с ними жутко орёт капитуляция, капитуляция , капитуляция по формуле кремлёвского фашиста штанымайера .
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Твой сцикун вышел к народу 31 августа 2015 года? Напомнить за что голосовали ПЕСики солидарность), самооборона и рыги? Был проголосован закон порошенко по внесению изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, согласно 11 пункту минских соглашений. Закон был принят в первом чтении, принять его во втором чтении ( о постоянной основе статуса Донбасса), после событий 31 августа 2015 года, эти предатели побоялись. После этого в ноябре 2015 года появился закон Штайнмайера, о котором, типа, порошенко знать не знал. Т.е. всеми своими действиями порошенко поставил Украину в шаг от сдачи интересов государства, подло прицепив закон об особом статусе Донбасса, к изменению в Конституцию. После всех этих событий, порошенко постоянно и везде говорил об безальтернативности минских предательских договорняков. Теперь за все эти действия и обещания Западу, порошенко кому-то втирает про зраду. Нужно просто не продолжать действие закона об особом статусе после 31 декабря 2019 года, как антиконституционные и не трогать Конституцию. Это и обещал Зе. Единственная его ошибка - это отвод войск. Пусть соберёт настоящих толковых патриотов типа Билецкого и Михальчишина и вместе с ними советуется, как выйти из той западни, что устроил порошенко.
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почему тут многие называют петю моникой?
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