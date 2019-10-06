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 У Запоріжжі підліток взяв автомобіль батьків і влаштував ДТП: одна людина загинула, четверо в лікарні. ФОТО

У Запоріжжі хлопець, 2004 року народження, взяв автомобіль батьків без їх дозволу та влаштував смертельну ДТП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ Нацполіції в Запорізькій області, повідомлення про аварію на вулиці Чумаченка надійшло правоохоронцям 5 жовтня.

Встановлено, що водій автомобіля "Hyunday", який взяв транспортний засіб без дозволу батьків, не впорався з керуванням, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автівкою "Daewoo Lanos".

Внаслідок аварії пасажир першого транспортного засобу, хлопець, віком близько 14 років (повні дані встановлюються), від  травм помер під наглядом лікарів. Водій та ще двоє пасажирів, хлопці 2004 та 2005 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Також до медичного закладу з травмами потрапив водій автомобіля "Daewoo Lanos", 1983 року народження.

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У Запоріжжі підліток взяв автомобіль батьків і влаштував ДТП: одна людина загинула, четверо в лікарні 01

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються усі обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152357
 
 
 Топ коментарі
 
Был самый крутой... Ведь это с кем то ДТП происходят, а не с ним крутым пацаном. Это причина 90% ДТП.
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зря..... щас налетят со срачами "это был зебил" и "это поробот"....
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Был самый крутой... Ведь это с кем то ДТП происходят, а не с ним крутым пацаном. Это причина 90% ДТП.
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зря..... щас налетят со срачами "это был зебил" и "это поробот"....
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Цьому дурню років 15. Він не може бути ні тим, ні іншим.
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парень в возрасте около 14 лет, от полученных травм скончался под наблюдением врачей.

ЦЕНЗОР У ВАС ЧТО ДАУНЫ ТЕКСТ НАБИРАЮТ ..........скончался под наблюдением врачей??????????????????
Источник: https://censor.net.ua/p3152357
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Во-первых, а причем тут я?
А во вторых - врачи уже приехали, пытались спасти, но он скончался. И как это назвать?
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От тільки батьки дозволили. Не треба брехні що взяв сам. Я в 14 уже на ГАЗ-53 до клубу їздив.
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От я й кажу: "Не у всіх батьки такі дурні."

Я своєму не дам руля, доки не вивчиться і не отримає права. Я не хочу за нього сидіти або платити.
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А до 18 не можна їздити навіть дуже розумним.
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"скончался под наблюдением врачей" В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице - Цензор.НЕТ 1172
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А что не так? Можно было написать "Умер в карете скорой помощи". В другой ситуации пишут "Скончался до прибытия медиков".
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тут, намек походу шо врачи наши - похожи на материал одного скульптора из Бурятии)
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Если у него были травмы не совместимые с жизнью, то тут уж извините, но врачам оставалось только наблюдать.
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так реально смешная ситуация шо высрали "под наблюдением врачей".
я бы не терпел такого, если бы был врачем, так как задача врача..... правильно, не допустить шоп кто-то подох.
ну написали,.... "по-приколу", пусть будет, но мы заметили, поспорили В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице - Цензор.НЕТ 7982
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Знаете, кто будет виноват? Умерший мальчик. Вдруг окажется, что это именно он подбивал взять машину, ну а это дебил был слишком мягкотелым, чтоб отказать другу. Хватило б только денег у родителей.
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Узбагойтесь. Пассажир не может быть виноват, даже если он на коленях стоял, уговаривая.
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Пару дней назад у нас такое же ДТП возле Одессы, родителей надо привлекать к ответственности.
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