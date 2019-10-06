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Все про:Буковина (226) нещасний випадок (204)

 Чоловік задавив екскаватором свого напарника в Чернівецькій області. ФОТО

В результаті наїзду екскаватора загинув житель району в Чернівецькій області, його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації обласної Національної поліції.

"Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим сталася сьогодні, 5-го жовтня, на березі річки Дністер у селі Вороновиця. Під час чищення берега Дністра 62-річний водій екскаватора здійснив наїзд на свого 45-річного напарника, який у цей час перевіряв справність вузлів та агрегатів. Від отриманих травм, які є несумісними з життям, потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб.

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Чоловік задавив екскаватором свого напарника в Чернівецькій області 01
Чоловік задавив екскаватором свого напарника в Чернівецькій області 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152345
 
 
 Топ коментарі
 
Коментарі - повний ахтунг. Якщо людина безпричинно і не по темі згадує Пєтю/Зєлю/Юлю, то це або троль проплачений, або психічно хворий. От цікаво, з ким ми маємо справу тут?
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Якби цензор цього не хотів , то не перетворили б .
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Не. Того с экскаватора даже за хобот не стащили Мужчина задавил экскаватором своего напарника в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 2716
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А зрадника Зєлі поблизу там не було?
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Не. Того с экскаватора даже за хобот не стащили Мужчина задавил экскаватором своего напарника в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 2716
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От бачиш, я ж казав що це заповідник для порохотварин, комент порохотварини не видалили, а контр аргумент видалили на який ти дописував людині, це все, що потрібно знати про цей скотний двір для порохотварин. Чоловік задавив екскаватором свого напарника в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 371
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Поблизу знаходились офшорник, барига і ще якійсь крадій.
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Спамлять зєбіли. НЕма щоб іти під Офіс захищити ПЄДІКА.
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Коментарі - повний ахтунг. Якщо людина безпричинно і не по темі згадує Пєтю/Зєлю/Юлю, то це або троль проплачений, або психічно хворий. От цікаво, з ким ми маємо справу тут?
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А тут так в кожній темі, може діло не в людях, а виданні?
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Запомните - в Украинских полит сайтах есть немного порохоботов, немного зелоботов. Но основная масса здесь пасётся - Х.йлоботов ! Х.йлоботы это смесь пригожинских ботов, 5-ой кремлёвской коллоны в Украине-,,жоппазиции за ЖЫДтя,, и вжопучленцы из лугандонии !
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Африкан_Свиридович Думаю, тут усіх вистачає. Вони, своїми собачими боями перетворили "Цензор" на хто зна що.
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Якби цензор цього не хотів , то не перетворили б .
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100%! Хотіли б - закрили б коменти або, принаймні, посилили б модерацію та зробили складнішою авторизацію. Наприклад, можна для авторизації код з смс, а смс присилати ЛИШЕ на українські моб. номери, щоб відсіяти кацапів.
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та я вже не раз мало не обісрався - в будь-якій новині знайдуть Зєлю або Пєт.ю.
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Й тільки один д'Артаньян згадав усіх - і Пєтю, і Зєлю і навіть Йулю Мужчина задавил экскаватором своего напарника в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 2318
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Так вони і є психічнохворі тролі.половина з яких проплачена.
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клятих Порох, до чого довел трактора, що його узли та агрегати не перевірили заздалегіть
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На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники : https://charter97.org/ru/news/2019/10/6/350863/
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В Бресте рассылают повестки запасникам спецчастей МВД-КГБ-ГРУ-ВДВ.....по городу идут разговоры о возможности вторжения армии Беларуси совместно с российскими частями спецназа на Украину в Житомирской области и на Волыни....
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Я переслал комментарий , что пишут граждане Белорусь по этой статей.
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их страна называется Беларусь, а не Белорусь !
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Запросто может быть. Зеля может и сбежит, а может и нет. Но, главным виновникам (олигархам, которые вложили бабки в свержение Пороха), видимо, удастся избежать заслуженной кары. А жаль.
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Не в том месте, не в тот час... Роковое совпадение.. Никто с нас не знает, сколько ему осталось, и какой будет конец. Сочувствие его близким и родным.
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Это и есть НЕСЧАСТНЫЙ случай. Соболезнование родным...
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Пенсионный возраст в СССР: 60 лет для мужчин, 55 для женщин - был выверен абсолютно точно и научно. Дело в том что приблизительно через пять лет после наступления климакса (55 лет у мужчин, 50 у женщин) начинается быстрая детериорация всех жизненных функций: зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудов и т.д. Очевидно что человек больше не может работать по большинству профессий, связанных с безопасностью как работника, так и окружающих. Это включает профессии электрика, машиниста экскаватора, хирурга, стоматолога, и многие другие.
Виновным в данном инциденте является исключительно то правительство Украины которое принимало законы о повышении пенсионного возраста. Сделать нужно было строго наоборот: составить список профессий, с которых человек обязан уйти на пенсию в 60/55 лет. Очевидно, профессия "машинист экскаватора" должна находиться в этом перечне.
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Для этого служит врачебная комиссия, которая за 200-400 грв.сделает вас абсолютно здоровым и готовым выполнять любую работу.
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Перечитайте мой комментарий ещё раз: законодательно запретить людям старше пенсионного возраста заниматься конкретным перечнем профессий. Никаких комиссий.
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дамбу разрывал чтоб воду спустить и собрать рыбу , продать и пропить выручку, везде так ,а то шо задавило селюка так это бывает там ни кто ни когда не соблюдал правила ТБ.
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"река Днестр" написано, какая дамба, полено?

селедки хочеш?
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62-летний водитель экскаватора , три года мужик до пенсии не доработал ,
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Украина-60 лет пенсия мужчинам, не путай с РФ.
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Если сможешь доказать свой стаж в 90-е. А так или покупай недостающий стаж, или работай до 65. Все вопросы к Реве.
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Только полный дурень мог предложить покупать недостающий стаж, не ты, а полный лох, который покупал бы его, не зная сколько жить осталось.
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И в чём мораль этой новости?
Традиционнный воскресный позитивчик от цензора.
Чтобы поднять всем настроение.
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не мораль, а амораль
цьому вилупку платять за таку рекламу, думаю
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На жаль і таке трапляється.... Співчуття родині та близьким загиблого.
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