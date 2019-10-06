 Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС. ФОТО

Як повідомляють у пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій, на розі п'ятиповерхового гуртожитку утворився провал ґрунту 3х2 м, завглибшки 1,2 м, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На першому поверсі будівлі, де розташовувалася аптека, утворилися тріщини на стінах.
"Керівництвом університету було прийнято рішення про відселення студентів у гуртожиток №1 Дніпровського політехнічного університету", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області.
Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що існує загроза обвалу будівлі гуртожитку.
"Студентів відселено. Газ, електрику перекрито. Під будівлю закачують бетон. Будівлю споруджено в 50-х. Фундамент стрічковий. Під будівлею - бомбосховище. Причини з'ясовує спеціальна комісія", - написав Філатов.
Міський голова попросив жителів міста не наближатися до перекритого кварталу, а радіус цієї території навколо будівлі становить понад 70 м.
Він повідомив, що в неділю, 6 жовтня, центральний проспект Яворницького буде перекрито.
Фото: dp.informator.ua / Гліб Пархомець
Евгения Закревская з Roman Sinicyn і ще 55 осіб перебувають в Захистимо Протасів Яр.
2 жовтня о 18:24 · Kyiv
Знакомьтесь - это Роман Ратушный. Мой друг. Мы дружим уже лет десять, можно сказать с самого детства... с детства одного из нас.
Рома - представитель громады Протасова Яра.
Глава Инициативной группы местных жителей Захистимо Протасів Яр
Еще Roman Ratushnyy:
- один из истцов в многочисленных исках, касающихся незаконных махинаций с землей в Протасовом Яру, вырубки деревьев и незаконной же стройки пресловутой Дайтоны Груп.
- один из заявителей о многочисленных преступлениях, связанных с этим процессом,
- просто хороший светлый мальчик, который не хочет свечек в зеленой зоне и обвал склона у себя под домом. На него в силу возраста и отличной репутации очень сложно "накопать" или придумать компромат, ему верят люди, он искренне впрягся и решает проблему.
В связи с этим, не так давно выяснилось, что Рому для себя очевидно идентифицировали как главный источник проблемы заказчики строительства на Протасе Gennady Korban и Олег Левин, их адвокаты а также "руководство" охраны стройки. Не проколы юристов, не неправильная оценка объекта, не хреновый аудит, не попытка воспользоваться дубовыми откровенно уголовными схемами Черновецкого, а 22-х летний местный житель, которому не похер, что происходит за порогом его квартиры.
Поэтому последнее время Роме и другим активистам Протаса поступают публичные и непубличные, личные и "почтовыми голубями" прямые угрозы физической расправы. Поступают они от Корбана. От его адвоката, от лиц, которые координируют охрану стройки, от других "причастных". Угрозы передаются через "доброжелателей" и анонимно.
Угрозы жизни, здоровью, "похищения, разборки и кровь", "бить очень сильно и нещадно"
В этом месте хочу обратить внимание заинтересованных сторон, принимающих решения, и оплачивающих их из своего кармана и своей репутацией, что исторически так сложилось, что я - адвокат Романа. И в этих процессах мы не будем нарушать традицию.
Я, конечно, понимаю, что сейчас ему актуальнее телохранитель, а не адвокат. Но и адвокат тоже может на что-то сгодиться...
Поэтому поверьте дорогие и недорогие читатели:
- все угрозы зафиксированы, заявления поданы, информация передана и сохранена.
- все иски и заявления будут доведены до логического завершения теперь уже лично мной и другими. процессуальное и физическое наличие или отсутствие там Романа уже ничего не изменит. Нужно было очень постараться, чтобы включить меня в эти процессы, у Ромы до конца так и не получилось, но вы это сделали. Поздравляю.
- источник Ваших проблем - не Рома, и не остальные местные, а желание легкого бабла и ущербное мировоззрение. Распространение этой своей "картины мира" на другие, отличные от вас виды tru Homo sapiens - грубая системная логическая ошибка, которая, если ее не устранить, поставит ваш подвид на грань выживания в скором будущем.
- то что вы считаете устранением проблемы, на само деле - ее многократное усугубление и создание новой.
НОВОЙ.
АХРЕНЕННО.
БОЛЬШОЙ.
ПРОБЛЕМЫ.
Поверьте моему опыту. И просто поверьте мне тут на слово. Я вам это торжественно обещаю.
На устранение этой новой проблемы потребуется дофига ресурсов. При этом, повторяю, основная проблема - не решится, а многократно усилится. Как мы уже могли убедиться, вы уже один раз хреново посчитали и спрогнозировали.
Попробуйте еще раз. Учитывая все входные данные. Качественный аудит - уменьшает вероятность провалов и лишних затрат на этапе реализации и устранения последствий.
Оно уже опасно, оно уже подлежит сносу. Вот потом уже, при строительстве нового, проверить все чтобы не было подобного.
А то ситуация похожа на автомобили которые списывают при тотале на Западе, но потом их варят по кускам где то в Литве и продают как отличные, хотя они реально опасны для жизни.
Ще б олівцем на асфальті провели лінію і було б те саме.
-Ты зараз про Настуню?
-Закрой падлюка рота
досить відомий ВУЗ
а от раніш випускники цього поважного закладу внесли вагомий вклад у геологорозвідку та видобуток корисних копалин України та радянської (тепер російської) Півночі
їх неможна порівнювати
це гірничий заклад
коли змінювали інститут, спочатку на академію, потім на університет - це ще таке...
от "гірничий" на "політехнічний" - зовсім нікуди не годиться
а де пагорби, там ярообразуючі процеси
такі підмиви, нажаль, трапляються
згадати, хочаб, обвалення дев'ятиповерхівки на ж.м. Тополь за президентства Кучми
"Татьяна ЧайкаТам возле здания вырыта яма уже наверное как год, а грунты у нас сами знаете какие да ещё куча сопутствующих факторов так что этого и стоило ожидать. Так что я верю в Вас ... вы найдёте кто ямку выкопал и главное почему так долго ее никто не закопал. Я думаю, что будет все хорошо."
Да, Татьяна, неплохо было бы узнать, кто же это сдееелал???