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Все про:Дніпропетровськ (1171) гуртожиток (40) студенти (150) Філатов (218) ДСНС (2095)

 Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС. ФОТО

Близько двохсот студентів НТУ "Дніпровська політехніка" відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку №2 на проспекті Дмитра Яворницького.

Як повідомляють у пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій, на розі п'ятиповерхового гуртожитку утворився провал ґрунту 3х2 м, завглибшки 1,2 м, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На першому поверсі будівлі, де розташовувалася аптека, утворилися тріщини на стінах.

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"Керівництвом університету було прийнято рішення про відселення студентів у гуртожиток №1 Дніпровського політехнічного університету", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області.

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що існує загроза обвалу будівлі гуртожитку.

"Студентів відселено. Газ, електрику перекрито. Під будівлю закачують бетон. Будівлю споруджено в 50-х. Фундамент стрічковий. Під будівлею - бомбосховище. Причини з'ясовує спеціальна комісія", - написав Філатов.

Міський голова попросив жителів міста не наближатися до перекритого кварталу, а радіус цієї території навколо будівлі становить понад 70 м.

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Він повідомив, що в неділю, 6 жовтня, центральний проспект Яворницького буде перекрито.

Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС 01

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Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС 02
Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС 03
Фото: dp.informator.ua / Гліб Пархомець

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152327
 
 
 Топ коментарі
 
Наглядное пособие, что надо быть специалистами, а не руководствоваться безоговорочно решениями партии...
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Так в том причина! Что же ты сразу не сказал, у тебя же заготовка про СССР на сто лет вперёд.
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Дніпро стоїть на пагорбах, як і Київ
а де пагорби, там ярообразуючі процеси
такі підмиви, нажаль, трапляються
згадати, хочаб, обвалення дев'ятиповерхівки на ж.м. Тополь за президентства Кучми
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Наглядное пособие, что надо быть специалистами, а не руководствоваться безоговорочно решениями партии...
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Філатов тупий панікер, просто нагоняє істерику на рівному місці. Звичайний провал землі, вимитий дощовою водою та водою з труб водопроводу та каналізації! Коли останній раз працівники водоканалу міняли каналізаційні труби в цьому гуртожитку? Це абсолютно тупа та нікчемна істерика Філатова, як з мостом через Дніпро! Спочатку - ай ай ай зараз все рухне, а потім швиденько скоротили ремонт і все замазали замазкою! Вже просто смішно стає від непрофесійної істерики Філатова! Навколо будівлі гуртожитку стоїть телефонний шкаф, під ним телефонний колодязь, від колодязя розходяться канали телефонної каналізації! А провали біля телефонної каналізації це звичане діло - вода в грунті тече навколо труб і вимиває грунт! Якби Філатов був фахівцем в комунальному господарстві, він би не розводив істерику на пустому місці! Якщо подивитись на асфальт то видно сліди свіжого асфальтування по трасі телефонної каналізації, мабуть після чергової докладки каналів телефонної каналізації в землю. Як правило після докладки каналів ніхто не трамбує землю над каналами телефонної каналізації, як це передбачено СНіПами та ДСТУ, а просто засипають канали землею без трамбовки і асфальтують! За пару років грунт втрамбовується і просідає, а асфальтове покриття провалюється - це звичайна практика по всій країні і не тільки в Україні, а по всьому колишньому СРСР! А фундамент будівлі гуртожитку просідає в місці де телефонна каналізація підходить до будинку, і де грунтова вода постійно підмиває фундамент! Але якщо під будівлею знаходиться бомбосховище, то ця будівля ніколи не завалиться бо бомбосховище фактично є справжнім фундаментом будівлі і ніякі провали грунту ніколи не обвалять саму будівлю, а можуть тільки обвалити частину зовнішньої цегляної стіни! Філатова не слухайте, він просто сіє паніку!
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Извини за то, что не читаю твои посты, юлелюб...
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Я не для Вас пишу, тому не вибачайтесь.
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Мания величия, чтобы попасть на самый верх, написав пост под первым постом, даже если никоим образом не согласуется с написанным, а, следовательно, это не обсуждение с форумчанином его информации или предположений?
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Да это специально. Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2065 Ща будет спасать планету! Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6

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Дешеві трюки від дешевого маніпулятора Філатова!
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Скоро Філатова разом з його корефаном бандюком Корбаном посадять в СІЗО за всі їхні фокуси!
Евгения Закревская з Roman Sinicyn і ще 55 осіб перебувають в Захистимо Протасів Яр.

2 жовтня о 18:24 · Kyiv

Знакомьтесь - это Роман Ратушный. Мой друг. Мы дружим уже лет десять, можно сказать с самого детства... с детства одного из нас.
Рома - представитель громады Протасова Яра.
Глава Инициативной группы местных жителей Захистимо Протасів Яр

Еще Roman Ratushnyy:
- один из истцов в многочисленных исках, касающихся незаконных махинаций с землей в Протасовом Яру, вырубки деревьев и незаконной же стройки пресловутой Дайтоны Груп.
- один из заявителей о многочисленных преступлениях, связанных с этим процессом,
- просто хороший светлый мальчик, который не хочет свечек в зеленой зоне и обвал склона у себя под домом. На него в силу возраста и отличной репутации очень сложно "накопать" или придумать компромат, ему верят люди, он искренне впрягся и решает проблему.
В связи с этим, не так давно выяснилось, что Рому для себя очевидно идентифицировали как главный источник проблемы заказчики строительства на Протасе Gennady Korban и Олег Левин, их адвокаты а также "руководство" охраны стройки. Не проколы юристов, не неправильная оценка объекта, не хреновый аудит, не попытка воспользоваться дубовыми откровенно уголовными схемами Черновецкого, а 22-х летний местный житель, которому не похер, что происходит за порогом его квартиры.
Поэтому последнее время Роме и другим активистам Протаса поступают публичные и непубличные, личные и "почтовыми голубями" прямые угрозы физической расправы. Поступают они от Корбана. От его адвоката, от лиц, которые координируют охрану стройки, от других "причастных". Угрозы передаются через "доброжелателей" и анонимно.
Угрозы жизни, здоровью, "похищения, разборки и кровь", "бить очень сильно и нещадно"
В этом месте хочу обратить внимание заинтересованных сторон, принимающих решения, и оплачивающих их из своего кармана и своей репутацией, что исторически так сложилось, что я - адвокат Романа. И в этих процессах мы не будем нарушать традицию.
Я, конечно, понимаю, что сейчас ему актуальнее телохранитель, а не адвокат. Но и адвокат тоже может на что-то сгодиться...
Поэтому поверьте дорогие и недорогие читатели:
- все угрозы зафиксированы, заявления поданы, информация передана и сохранена.
- все иски и заявления будут доведены до логического завершения теперь уже лично мной и другими. процессуальное и физическое наличие или отсутствие там Романа уже ничего не изменит. Нужно было очень постараться, чтобы включить меня в эти процессы, у Ромы до конца так и не получилось, но вы это сделали. Поздравляю.
- источник Ваших проблем - не Рома, и не остальные местные, а желание легкого бабла и ущербное мировоззрение. Распространение этой своей "картины мира" на другие, отличные от вас виды tru Homo sapiens - грубая системная логическая ошибка, которая, если ее не устранить, поставит ваш подвид на грань выживания в скором будущем.
- то что вы считаете устранением проблемы, на само деле - ее многократное усугубление и создание новой.
НОВОЙ.
АХРЕНЕННО.
БОЛЬШОЙ.
ПРОБЛЕМЫ.
Поверьте моему опыту. И просто поверьте мне тут на слово. Я вам это торжественно обещаю.
На устранение этой новой проблемы потребуется дофига ресурсов. При этом, повторяю, основная проблема - не решится, а многократно усилится. Как мы уже могли убедиться, вы уже один раз хреново посчитали и спрогнозировали.
Попробуйте еще раз. Учитывая все входные данные. Качественный аудит - уменьшает вероятность провалов и лишних затрат на этапе реализации и устранения последствий.
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Зачем закачивать бетон если все равно подобное надо носить и строить новое?
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Ще інвестицій достатньо на новоє не наскиглили по світу. Так що поки буде лише бетон.
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Может для того, чтобы произошло контролируемое разрушение в случае, если причину не устранить?
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Зачем искать причину, если здание уже аварийное и как пишут может упасть в любой момент?
Оно уже опасно, оно уже подлежит сносу. Вот потом уже, при строительстве нового, проверить все чтобы не было подобного.
А то ситуация похожа на автомобили которые списывают при тотале на Западе, но потом их варят по кускам где то в Литве и продают как отличные, хотя они реально опасны для жизни.
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Я в своем ответе предположил - для чего заливают бетон и всего-лишь...
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Нема гідроізляції біля фундаменту і відливу.
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Я, фактически, про это и сказал в первом посте...
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Здание постройки 50-х. Наверно виноват СССР? Злые оккупанты это само собой, вот бы на сто лет
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Так в том причина! Что же ты сразу не сказал, у тебя же заготовка про СССР на сто лет вперёд.
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В усьому. Навіть у виявленні причини: "Причина теоретически ясна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране."
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та невже? Износ это хорошо, ничто не вечно после оккупантов.
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Нещасят, коли ви еволюціонуєте в людей які можуть дочекатися кінця процесу бродіння й вигнати горілку, а не випивати "її" на стадії браги, тоді наші нащадки може й зможуть на рівних поспілкуватися. А поки, вибачай, не вийде.
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вигнати горілку - це забути історію? В Україні дуже широко цією історією послуговуються? Де новий метрополітен, колишній, то тяжкий наслідок
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Главное, что мэр превратился в вангу мирового масштаба и занимается тем, что постоянно всех обо всём предупреждает, что скоро всё обрушится. Одно радует: бараны начнут кричать, что это из-за строительства метро, вот тут-то и выяснится, что кроме забора, там ни хрена не строилось. Боря расскажет, что метро засыпал Коломойский, дом подкопал Богдан и провангует, что Новый мост в любой момент рухнет. Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4439
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Историю уважаю, мне не посчастливилось прожить несколько поколений чтобы оценить ее в полной мере.
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Вже лише з одного того як відгорожена потенційно небезпечна територія зрозуміло який буде результат.

Ще б олівцем на асфальті провели лінію і було б те саме.
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В мои годы колы падала крыша про це СМИ не трещала куме
-Ты зараз про Настуню?
-Закрой падлюка рота Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2670
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Побольше высоток пусть строят на склонах. Воде некуда отходить.
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Это здание, после отселения, ещё и загореться может... А что ты думаешь там построят после обрушения? Место-то жирное!
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це бувший Дніпропетровський Гірничий Інститут
досить відомий ВУЗ
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І яке місце він має у світових рейтингах?
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про зараз не скажу, якщо цікаво - гугл у поміч
а от раніш випускники цього поважного закладу внесли вагомий вклад у геологорозвідку та видобуток корисних копалин України та радянської (тепер російської) Півночі
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Існують різні рейтинги, де Львівська та Київська політехніка у найкращому випадку були після 800 місця, а ДПУ поруч ніколи не був.
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то не та політехніка
їх неможна порівнювати
це гірничий заклад
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От я і кажу, що не треба змінювати назву університету, якщо назва не відповідає суті учбового закладу.
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тут я згоден на всі 100%
коли змінювали інститут, спочатку на академію, потім на університет - це ще таке...
от "гірничий" на "політехнічний" - зовсім нікуди не годиться
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врачу, зцілися сам: геологи, коли ж вас так підмило..?
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Дніпро стоїть на пагорбах, як і Київ
а де пагорби, там ярообразуючі процеси
такі підмиви, нажаль, трапляються
згадати, хочаб, обвалення дев'ятиповерхівки на ж.м. Тополь за президентства Кучми
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щось горить, щось провалюється... мабуть має цікаве розташування в місці, хтось зацікавився, скоро там буде торгівельно-розважальний центр
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И на фейсбук к Боре потянулся нескончаемый поток лизунов.

"Татьяна ЧайкаТам возле здания вырыта яма уже наверное как год, а грунты у нас сами знаете какие да ещё куча сопутствующих факторов так что этого и стоило ожидать. Так что я верю в Вас ... вы найдёте кто ямку выкопал и главное почему так долго ее никто не закопал. Я думаю, что будет все хорошо."

Да, Татьяна, неплохо было бы узнать, кто же это сдееелал???
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