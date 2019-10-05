 Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Дуже поважаємо вашу професію. Я думаю, що це одна з найголовніших професій", - підкреслив глава держави під час зустрічі в Офісі президента.
Зеленський зазначив, що обидві його бабусі були вчительками, а батько викладає у вузі. "Ми завжди пишалися цією професією. Хочемо вас привітати зі святом", - сказав президент, звертаючись до педагогів.
Олена Зеленська зазначила, що шкільна освіта в Україні має постійно вдосконалюватися, щоб відповідати викликам часу.
"Ми - батьки, тому дуже зацікавлені в тому, щоб відбувалися позитивні зміни у шкільній освіті. У нас діти вчаться у гарній школі, і дуже хотілося б, аби всі вчителі почувалися такими ж щасливими, як у цій школі", - сказала вона.
Під час зустрічі вчителі також торкнулися проблем роботи сільських шкіл, зокрема необхідності забезпечення рівних можливостей та умов навчання дітей із міст і учнів, що проживають у селі. Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зазначила, що у державному бюджеті на наступний рік планується збільшити фінансування опорних шкіл та шкіл у сільській місцевості.
Президент також наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема в селах, до інтернету. Зеленський запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів.
Наприкінці зустрічі глава держави вручив педагогам подарунки.
Зеленский сам наш великий вождь и учитель!
Кто-то понял, что зеленорос сказать хотел?
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3152303/71660424
Але далі бачу характерні борошна машинного перекладу - граматична неузгодженість, нехарактерна для живого мовлення: "які піклуються про своїх сім'ях" та "судячи з українським виборам" - отут вже, звиняйте, палево...
Україна прокидається
Депутати Львівської обласної ради
проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту.
Львівська обласна рада ухвалила заяву проти підписання та реалізації так званої «формули Штайнмаєра».
Сесія Тернопільської обласної ради
прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра».
Івано-Франківська обласна рада
виступила проти реалізації "формули Штайнмайєра".
Рівеньська обласна рада планує позачергову сесію в понеділок для розгляду питання «формули Штайнмайєра».
Депутати Сумської міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера».
Черкаська Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем'єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо "Формули Штайнмаєра".
Хмельницька облрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо недопущення реалізації "формули Штайнмаєра".
Міська рада Кропивницького звернулася до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради із застереженням щодо імплементації так званої "формули Штайнмаєра".
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показував їм, як виглядає 4000€, багато сміявся
...показував їм, як виглядає 4000€, багато сміявся
Зубожинню кранты.
ленка как всегда дурочку из себя изображает
https://www.rp.pl/Komentarze/191009784-Lomanowski-Dobre-checi-Zelenskiego.html
Krievu skolu aizstāvības protesta gājienā dodas ap 600 cilvēku (Около 600 человек идут в знак протеста против русских школ)
ФОТО, ВИДЕО: В Риге прошел митинг в защиту русского образования с участием 900 человек
первоклашки прёт стройными рядами
ФОТО, ВИДЕО: В Риге прошел митинг в защиту русского образования с участием 900 человек
Krievu skolu aizstāvības protesta gājienā dodas ap 600 cilvēku