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Все про:Зеленський (3058) вчитель (107) Олена Зеленська (26) Новосад (20)

 Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою провів зустріч із вчителями - переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019 - із нагоди Дня працівників освіти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів Учитель року-2019 і Global Teacher Prize Ukraine 2019 01

"Дуже поважаємо вашу професію. Я думаю, що це одна з найголовніших професій", - підкреслив глава держави під час зустрічі в Офісі президента.

Зеленський зазначив, що обидві його бабусі були вчительками, а батько викладає у вузі. "Ми завжди пишалися цією професією. Хочемо вас привітати зі святом", - сказав президент, звертаючись до педагогів.

Олена Зеленська зазначила, що шкільна освіта в Україні має постійно вдосконалюватися, щоб відповідати викликам часу.

Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів Учитель року-2019 і Global Teacher Prize Ukraine 2019 02

"Ми - батьки, тому дуже зацікавлені в тому, щоб відбувалися позитивні зміни у шкільній освіті. У нас діти вчаться у гарній школі, і дуже хотілося б, аби всі вчителі почувалися такими ж щасливими, як у цій школі", - сказала вона.

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Під час зустрічі вчителі також торкнулися проблем роботи сільських шкіл, зокрема необхідності забезпечення рівних можливостей та умов навчання дітей із міст і учнів, що проживають у селі. Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зазначила, що у державному бюджеті на наступний рік планується збільшити фінансування опорних шкіл та шкіл у сільській місцевості.

Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів Учитель року-2019 і Global Teacher Prize Ukraine 2019 03

Президент також наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема в селах, до інтернету. Зеленський запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів.

Дивіться також: Не до $4000, але навіть на 4 тис. грн немає грошей у бюджеті-2020 підвищити зарплати вчителям, - Гончаренко. ВIДЕО

Наприкінці зустрічі глава держави вручив педагогам подарунки.

Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів Учитель року-2019 і Global Teacher Prize Ukraine 2019 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152310
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 - Цензор.НЕТ 7775 Сергей Панченко 9eed5309
Зеленский сам наш великий вождь и учитель!
Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 - Цензор.НЕТ 1994

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Ось тут Зєбєня на коні. Плідно працюй . І нема чого продавати Україну. Краще цілуй діточок.
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Свого вчителя сам поздоровляй, амєдов! Бо с тобой в нього шось нє получилось! Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019 - Цензор.НЕТ 9279
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Вы перепутали, там Зеленский с учителями, а не барыга.
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обратите внимание!.. этот человек под "Скабеевой" и Рашка ТВ..
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А нашим вчителям све одно хто при владі, ви що не знали. Вони ніс по вітру теж добре тримають. Діти навіть самі обдаровані, виходять зі шкіл не грамотні і не далекоглядні. Примітивні гвинтики.... А з іншого боку хіба вони хотіли, він сам приперся.Справи всі "поробив" і вирішив попіаритися.
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Боюсь спросить за зарплату, бо зеленчуки заклюют...
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ГДЕ НАШИ 4000 ФУНТОВ ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Когда зарплата будет 4000 долларов, фуфлыжник?!
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А разве совместные фотки с великим и непогрешимым Ze не компенсировали учителям отсутствие этих обещалок?
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Гугл еще с зеленского переводить не научился.
Кто-то понял, что зеленорос сказать хотел?
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Я понял, шо муж этой Нобелихи за 2 месяца пробухал премию и не признает своих детей...
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Лучше и не скажешь, чтобы описать происходящее!
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Сарказмометр є? Терміново активуйте ))
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Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Потрібна консультація філолога:
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3152303/71660424
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"Поміняєш" - не те щоб правильно, але це ще не індикатор запоребрика (на жаль, не всі українці досконало знають мову).
Але далі бачу характерні борошна машинного перекладу - граматична неузгодженість, нехарактерна для живого мовлення: "які піклуються про своїх сім'ях" та "судячи з українським виборам" - отут вже, звиняйте, палево...
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P.S.: оу, там далі взагалі немає сечі читати... "увійде у смак"...
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Піарнувся серед "інтелегенції". Інших важливих справ в президента зараз не має..... З путіним дагаварілся, можна з зуби скалити та з бабушками обніматися.
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они за такие бабки вполне могут нанять другиз людей, которые будут бухать вместо них
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А з суддею Верховного суду коли зустрінетеся? Суддя вже у просторі росповсюдила свою стурбованість, другий тиждень нею нехтують. Чому?
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Мої вітання Зеленському в зв'язку з встановленням нового рекорду. Янукович до спротиву облрад йшов три роки, Моніка впоралась за 4 місяці.

Україна прокидається

Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 - Цензор.НЕТ 3847

Депутати Львівської обласної ради
проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту.
Львівська обласна рада ухвалила заяву проти підписання та реалізації так званої «формули Штайнмаєра».
Сесія Тернопільської обласної ради
прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра».
Івано-Франківська обласна рада
виступила проти реалізації "формули Штайнмайєра".
Рівеньська обласна рада планує позачергову сесію в понеділок для розгляду питання «формули Штайнмайєра».
Депутати Сумської міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера».
Черкаська Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем'єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо "Формули Штайнмаєра".
Хмельницька облрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо недопущення реалізації "формули Штайнмаєра".
Міська рада Кропивницького звернулася до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради із застереженням щодо імплементації так званої "формули Штайнмаєра".
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Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019
показував їм, як виглядає 4000€, багато сміявся
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Такої огиди навіть зек не викликав... зеленський - пропади!
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любопытно.. это чмо нормально спит по ночам?!
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У нас "победитель" конкурса "Учитель года" 2019 в Украине, только один, и это учитель истории Голобородько.
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Зечерт, где обещанная зарплата для учителей по $4000?!
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Зрада.Почему ты не на фронте,почему выполняешь,то что петя подписал.Зрада полная.Все кто за Украину предатели,все кто за петю элыта.
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та воно, цей, зе, і афтомат не тримало у руках та й мабуть присягу давало невідомо кому...
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Главное не это,главное ,где бойцы от пети клавы тут рвут..Где наступление,где миллионы добровольцев.Вчера Савик красиво опустил и показал,кто и что и с кем подписал..
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все, що твій Славік може опустити - це жалюзі, коли його деруть
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Да беситесь сколько угодно.Опустили вашего опущеного
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Штож вы мрази Днепр мараете своими никами?
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Это перемога,аднозначно, Вова!
Зубожинню кранты.
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а пінжак у нього мабуть цілу вчительську зарплатню коштує??)) а фотограф ляля, як путін-***** фотографує, щоб карлик був "мачо" .уячо!!
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мендель на цепи? что то не видно.

ленка как всегда дурочку из себя изображает
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Поляки міркують, що коли Зеленський капітулює, Україна для них буде автоматично втрачена як союзник і партнер, бо з проєвропейської держави перетвориться на нейтрально-проросійську.Це має привести до заморозки співпраці з Україною на найближчі десятиріччя
https://www.rp.pl/Komentarze/191009784-Lomanowski-Dobre-checi-Zelenskiego.html
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вот до цего техника дошла-победители конкурса учитель года встречаются с победителем конкурса клоун года Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019 - Цензор.НЕТ 5890
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если о учёбе, то только как инфо и чуть смеху, участники начальных классов просит в Латвии себя возможность обучения на сруцком языке. Немножко фото и как СМИ одно и тоже собитие просвещает - число учащихся начальних классов отличаеться на треть -

Krievu skolu aizstāvības protesta gājienā dodas ap 600 cilvēku (Около 600 человек идут в знак протеста против русских школ)

ФОТО, ВИДЕО: В Риге прошел митинг в защиту русского образования с участием 900 человек

первоклашки прёт стройными рядами Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019 - Цензор.НЕТ 6865





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извините - перевод от транслате.еу, вот так переводит защитников руцкой школы, что можно понять - они против, ну да еу. против руцни

ФОТО, ВИДЕО: В Риге прошел митинг в защиту русского образования с участием 900 человек

Krievu skolu aizstāvības protesta gājienā dodas ap 600 cilvēku
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Уселся шибздик среди баб,в Украине появился свой альфа самец на лабутенах..
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