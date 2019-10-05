 Не втік у 2014-му і зараз утікати не збираюся, - Пашинський. ФОТО

Про це політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Портнов за моє місце перебування обіцяє велику грошову винагороду. Наразі перебуваю в офісі на вулиці Липській. Не втік у 2010-му, не втік у 2013-му і 2014-му. І зараз утікати не збираюся", - написав Пашинський.

Колишній нардеп запропонував Портнову передати ці гроші до фондів реабілітації українських воїнів, "які захищали нашу Батьківщину від нього і його поплічників".

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