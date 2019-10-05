 На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують", - йдеться в повідомленні..
Також на дорозі до мосту поклали покриття і наносять розмітку.
Очікується, що роботи на переправі в Станиці Луганській завершать до 15 листопада.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
всё еще впереди..
одному петь, другому кривляться - от там они на месте.
Українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції".
І від душі співали Гимн України, розгорнувши жовто-блакитний стяг великого розміру!!!
Донецк площадь Ленина 1 июня 2014 конфеты "Roshen"
Владимир Зеленский Москва 22 мая 2014 года