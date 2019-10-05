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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1851) міст (318) Станиця Луганська (78)

 На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада. ФОТОрепортаж

На мосту біля Станиці Луганської прибирають старі конструкції і відкрили тимчасовий обхідний перехід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 01

"На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують", - йдеться в повідомленні..

На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 02

На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 03
На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 04
На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 05
На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 06

Також на дорозі до мосту поклали покриття і наносять розмітку.

На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 07
На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада 08

Дивіться також: Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Очікується, що роботи на переправі в Станиці Луганській завершать до 15 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152307
 
 
 Топ коментарі
 
Не помню ни одного погибшего, раненого или вообще обстрела после разведения в Станице.

...
Ах ти ж гадючина...
05.10.2019 - Один украинский воин погиб, еще двое ранены, наемники РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
Просто йди на три зуя з бл*дським свистом На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября - Цензор.НЕТ 8281
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Т.е. 15 -го российские бронетранспортеры смогут войти в Станицу Луганскую.
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а фоткаются чуваки, что асфальт клали. Тряпочку принес тип в коричневой куртке под полой.
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Вірменський прапор. Вірмени виконують дорожні роботи, от і вирішили на пам'ять сфотографуватись. А всєпозорноє войско донскоє максимум що може робити- це грабувати, мародерити ти бити мітингуючих.
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Донской, а не Донецькій... А де їх Дон ? Хай Дон захоплять, тоді будемо думати, що з ним робити.
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Прапор країни, з якою зе підписав безвіз і яка відповідала за матеріальне забезпечення його передвиборчої кампанії. Колумбія))
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Единственный переход из луганды. Гауляйтеры специально не соглашались на открытие других - им нравится смотреть как люди мучаются на этом "мосту".
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в лугандоне с нового года будет нововведение-одна пенсия а руки! Или украинская или лугандонская,которая только по их паспорту..Вот это будет вой )))
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они и должны страдать и мучиться заслужили или выслужили себе.
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ни Славе Вакарчуку, ни тем более монике не нужно было лезть в политику - от не ихнее ето.
одному петь, другому кривляться - от там они на месте.
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Цікаво було б знати - А кому з тут присутніх цей міст взагалі потрібний ? 😕
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Це вже маніловщина якась... І щоб через кожних 50 метрів там кіоски з шаурмою та фонтани стояли, а в них золоті рибки плавали . А вздовж моста щоб ще дохлі сєпари на ліхтарях висіли і тишина кругом 😕
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...долой тишину! Через каждые 100 метров чтобы рояль стоял!
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Підтримую. І щоб на кожному роялі одночасно по три "слуги урода" похоронний марш Шопена виконували
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Фі! Вофка -жидьониш опять не хочет на мост пхацца?! Тіпо дєржитє єво сємєро На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада - Цензор.НЕТ 3994! Знає, падла, як з моста з*їхати... На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада - Цензор.НЕТ 6497
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пардон за повтор...но тема совпала на этот раз ....
На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада - Цензор.НЕТ 145

Українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції".
І від душі співали Гимн України, розгорнувши жовто-блакитний стяг великого розміру!!!
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«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед»

Владимир Зеленский Москва 22 мая 2014 года
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то же и с мостом будет после ремонта - разведут-отведут войска рф с того на этот берег... это будет им такой подарок
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Мосты строить дело хорошее. Кстати, а что там с мостами в Запорожье? Я переживаю. Уже лет 20-ть прошло как Днепр изуродовали свайными основаниями?
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вот когда Запорожье будет под сепарами тогда Вован достроит.тамженашилюди
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з початку ці бл#ді москальскі разхерячили міст, а тепер ми повинні ремонтувати, хай їм москалі ремонтують
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Уже все, дело пошло к тому что оккупант будет не при чем, зе поможет ху...лу выпутаться.
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Мофс гатов, хлафнае шоп под лисапедом не провалился.
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видимо, они там не понимают значения слов лаврова, что донбасс будет то же приднестровье...
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Интересно, Вячеслав Елажев не боится что к нему в село под Черкасами кто-нибудь из АТОшников в гости заглянет?
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Ненавижу этих предателей.Я за идею Гордона-послать их нахер,закрыть границу и строить без них страну ,а они пусть сами от ***** отбиваются.Никогда не прощу им смерти украинцев.
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они от ***** не отбиваются, они у него сосут
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легализация боевиков и "республики". А потом проведут референдум и отсоединятся. Дебилы выбрали.
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