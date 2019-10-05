 На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують", - йдеться в повідомленні..









Також на дорозі до мосту поклали покриття і наносять розмітку.





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Очікується, що роботи на переправі в Станиці Луганській завершать до 15 листопада.