 На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила: зловмисники організували схему перевезення концентрату прального порошку та миючих засобів. У подальшому зловмисники у промислових масштабах з концентрату виготовляли різноманітну побутову хімію та збували виготовлений товар в Україні, Угорщині, Словаччині та Румунії.









Цехи з виробництва фальсифікованої продукції розміщувалися на різних локаціях Закарпатської області. Щомісячно підприємство виготовляло 60 тонн фальсифікованої продукції, яку збували під виглядом відомих торгових марок. При цьому зловмисники позиціонували себе як офіційні оптові представники всесвітньо відомої торгової марки.За місцем проживання зловмисників, місцями розташування складських приміщень та цехів з виробництва фальсифікату правоохоронці провели обшуки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 7 років позбавлення волі загрожує організатору схеми незаконного виробництва та реалізації алкогольного фальсифікату в Тернопільській області





Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість сировини, готової продукції та обладнання (виробничі лінії) для виготовлення фальсифікату. Крім того було вилучено комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Опис вилученого майна тривав протягом двох діб. Загалом, вилучено майже 100 тон готового до збуту фальсифікату.

Кримінальне провадження, у рамках якого відбувалося розслідування, було розпочато за ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.