 Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ на сторінці в фейсбук.

"Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що наші підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", – повідомив АрміяInform начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Юрій Ставський. – Це перше застосування "Ореанди" зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього "Ореанда" пройшла успішні заводські випробування та показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років.

Цьогорічні підсумкові навчання проводяться у чотири етапи. Нині триває перший. Він розпочався вчора із повітряного командування "Центр". Сьогодні до навчань підключилось ПвК "Схід". Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.

Під час другого етапу основним завданням буде переміщення у визначений район. Дивізіони "Буків" і "трьохсоток" висунуться до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою. Особовий склад відпрацює практичні навички під час організації та здійснення маневрів підрозділами на запасні позиції, маскування стартових позицій, введення противника в оману.

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На третьому етапі підрозділи ППО відпрацюють підготовку та ведення протиповітряного бою у новому районі, де відбуватимуться безпосередньо бойові стрільби. Заключний етап – оперативне залишення вогневих позицій і повернення в райони постійної дислокації.

У Командуванні виду зазначають, що цього року розмах навчань буде більшим, ніж минулого. Зокрема, залучається більше озброєння, більше особового складу, проведуть більше пусків ракет. Під час кульмінації навчань відбиватимуть масований повітряний напад ворога та збиватимуть повітряні цілі одночасно два зенітні ракетні полки "С-300П" та "Бук-М1", а також окремі дивізіони "С-125".

"Ми змушені постійно нарощувати бойові спроможності підрозділів зенітних ракетних військ, – говорить генерал-майор Юрій Ставський. – Цього року до підрозділів ЗРВ продовжать надходити відновлені комплекси різних модифікацій типу "С-300", "Бук" та "С-125".

До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і РТВ.







