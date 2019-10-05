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 Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Навчання мають на меті перевірити підготовку розрахунків під час бойових пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях, майстерність володіння тактичними прийомами під час ведення протиповітряного бою, мобільність і злагодженість дій особового складу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ на сторінці в фейсбук.

"Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що наші підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", – повідомив АрміяInform начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Юрій Ставський. – Це перше застосування "Ореанди" зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього "Ореанда" пройшла успішні заводські випробування та показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років.

Цьогорічні підсумкові навчання проводяться у чотири етапи. Нині триває перший. Він розпочався вчора із повітряного командування "Центр". Сьогодні до навчань підключилось ПвК "Схід". Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.

Під час другого етапу основним завданням буде переміщення у визначений район. Дивізіони "Буків" і "трьохсоток" висунуться до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою. Особовий склад відпрацює практичні навички під час організації та здійснення маневрів підрозділами на запасні позиції, маскування стартових позицій, введення противника в оману.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун

На третьому етапі підрозділи ППО відпрацюють підготовку та ведення протиповітряного бою у новому районі, де відбуватимуться безпосередньо бойові стрільби. Заключний етап – оперативне залишення вогневих позицій і повернення в райони постійної дислокації.

У Командуванні виду зазначають, що цього року розмах навчань буде більшим, ніж минулого. Зокрема, залучається більше озброєння, більше особового складу, проведуть більше пусків ракет. Під час кульмінації навчань відбиватимуть масований повітряний напад ворога та збиватимуть повітряні цілі одночасно два зенітні ракетні полки "С-300П" та "Бук-М1", а також окремі дивізіони "С-125".

"Ми змушені постійно нарощувати бойові спроможності підрозділів зенітних ракетних військ, – говорить генерал-майор Юрій Ставський. – Цього року до підрозділів ЗРВ продовжать надходити відновлені комплекси різних модифікацій типу "С-300", "Бук" та "С-125".

До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і РТВ. 

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою 01
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою 02
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою 03
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152278
 
   
 Топ коментарі
 
ХОРОШО - А ТО ЦАПЫ, ПОСЛЕ ОТСТАВКИ МОНИКИ, МОГУТ И ОБНАГЛЕТЬ
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При Порошенко постоянно сбивали БПЛА сепаратистов на фронте. Интересно при Зеленском хоть один планер сбили ?
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Бубочка уже зврался что крыть не чем.Не понятно где у него "тамже наши люди",наверне в кремле.Он не хозяин на краинской земле ,он капитулянт

"Не "б*ндерівці", а "наші війська"! На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

Про це колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Люди дзвонять і кажуть - як можна прибирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до ЗСУ "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди".

"Ми не повинні здавати ті землі, які відвоювали наші військові. В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно в сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють",

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ne-bnderivtsi-a-nashi-vijska-na-donbasi-rizko-vistupili-proti-vidvedennya-zsu.htm
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Як бине керував Зрадник на Банковій, а за інерцією армія потрохи відбудовується.
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А може то ваші ідіотскі мантри про "зраду зрадну без сивочолого гетьмана " кожного дня лопають, як мильні бульбашки?
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На жаль наші зенітно-ракетні комплекси ППО сліпі і глухі, на відстані більше 40км!!!! бо в нас досі немає БПЛА з радарами, які можуть бачити низьколетящі ворожі літаки та гелікоптери навіть за лінією горизонту, за рахунок під'йому в повітря РЛС на кілька сотень метрів! Касьянов вже опробував прив'язні БПЛА які можуть отримувати потужне живлення по кабелю з землі і можуть знаходитись в повітрі безперервно по кілька діб, здавалось би ППО мало вхопитись за цю можливість, щоб розширити зону дії наземних РЛС і унеможливити прольот низьколетящих цілей непоміченими на відстані більше 40км від РЛС! Але генерали виявились напрочуд тупими на ідіотськими і за 5 років ми не маємо жодного БПЛА ДРЛОіУ, які б могли визначати цілі та наводити ракети на них! А путін активно розвиває літаки та гелікоптери ДРЛОіУ які можуть наводити російські зенітні ракети з Криму на наші літаки навіть біля Дніпра та Запоріжжя!!!!! А ми не маємо такої бойової системи!!!! Немає жодного літака ДРЛОіУ, жодного гелікоптеру ДРЛОіУ, жодного БПЛА ДРЛОіУ!!!!! Всі ці навчання не мають змісту, бо всі ці ЗРК будуть знищені ворожою авіацією, яка буде підкрадатись до ЗРК непоміченою і атакувати з відстані 40км, коли вже неможливо нічого зробити! Кілька літаків заходять на ЗРК, ЗРК випускає по ним ракети, літаки розвертаються та уходять від ракет, а один з літаків, по якому не встигли навести і запустити ракету - знищує всі ЗРК!!! Це ж звичайна тактика ВПС СРСР, яку ніхто не відміняв і протидіяти цій тактиці ми не маємо чим, бо в нас немає загоризонтних систем оповіщення та наведення ракет і ми за 5 років нічого не зробили для того щоб побудувати цей найбільш потрібний компонент нашої системи ППО! Всіх цих генералів ППО, можна після навчань знімати з посад і позбавляти генеральських звань - вони бездарі і нікчеми, тупі нікчеми, не спроможні захистити Україну від ворога!
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ХОРОШО - А ТО ЦАПЫ, ПОСЛЕ ОТСТАВКИ МОНИКИ, МОГУТ И ОБНАГЛЕТЬ
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Нужно ещё С-400 и новых "Буков" прикупить. От этих кацапов можно ждать чего угодно.
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серега вы свое фуфло впаривайте туркам - нам не надо))))
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Турки, китайцы, индусы стало быть глупее...
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Не хочется обижать никого, но выходит тогда что остальные умнее
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Остальным пока не хватает, довольствуются С-300.
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Панченко , гораздо дешевле и єффективнее развернуть собственньіе ракетьі средней дальности , которьіе станут гарантией от воздушного нападения со стороньі РФ. Да и с любого другого направления.
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Какого-то одного идеального оружия, которое сделает всё остальное не нужным, пока не существует. Иначе все страны вооружились бы им.
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При Порошенко постоянно сбивали БПЛА сепаратистов на фронте. Интересно при Зеленском хоть один планер сбили ?
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Щирим ЗєБєніним словом. Не можна дратувати Путлєра.
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При порохнявом мародере постоянно взрывались украинские склады с вооружением, а при ЗЕ взрываются кацапские, по моему очевидно, кто предатель и агент кремля.
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Не ври. Снятие неприкосновенности - многоэтапный процесс. Начали с положений основного закона - Конституции. Все остальные законы будут пересмотрены и приведены к норме.
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зато будут лупить в белый свет, як в гривенку
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ты считал сколько гривенек в Крыму и Донбассе осталось...

гривенка, вложенная в ВСУ, миллиарды бережет Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой - Цензор.НЕТ 5543
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твои лярды бережет или чьи то?
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мои, мои!
или ты хочешь получать зарплату как в Ордле, если ты еще ее получишь....
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Толку от этих учений... уже не обращаешь на них внимания... каждый день на фронте гибнет защитник Украины... кому легче от этих учений?!... имея самое современное оружие в мире теряем каждый день людей.... позор!!!!!!!
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нужно учения переводить в ответку по сепарам
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Бубочка уже зврался что крыть не чем.Не понятно где у него "тамже наши люди",наверне в кремле.Он не хозяин на краинской земле ,он капитулянт

"Не "б*ндерівці", а "наші війська"! На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

Про це колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Люди дзвонять і кажуть - як можна прибирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до ЗСУ "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди".

"Ми не повинні здавати ті землі, які відвоювали наші військові. В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно в сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють",

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ne-bnderivtsi-a-nashi-vijska-na-donbasi-rizko-vistupili-proti-vidvedennya-zsu.htm
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Я особисто щиро переконаний, що етнічні євреї можуть бути патріотами. (Уточнення - патріотами Ізраїлю.)
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без сильной ПВО будет тяжко..
пусть учатся - кацапня,вылетая на бомбёжку Украины должна помнить,что это не сирийские детишки внизу,а смерть..
а если повезёт выпрыгнуть - то и лютая..
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Головне щоб "закрили небо" і нікого не збили.............
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Если смотреть не предвзято, по существу, в Украине нет никакой ПВО, а одна болтовня. Будем рассуждать здраво. Примерно с 1985 года в Украинские ПВО не было поставлено ни одного нового ЗРК. Были на вооружении С-125, и С-300. А теперь считаем. с 1985 года по сегодняшний день прошло 34 года. И если считать, что последний новый ЗРК поступил в части ПВО в Украине в 1980 году, то прошло 39 лет. Ракеты устарели не только как новое оружие, но и физически. В ракетном топливе идут процессы химического разложения, и оно становится взрывоопасным. Электроника окисляется и даёт сбои. Видел результат этих сбоев при пусках, зрелище не из приятных, когда с направляющих ракета не летит, а плюхается на землю, или улетает на самоликвидацию. ЗРК подлежат в Украине утилизации, дабы избежать результатов этих "модернизаций"-взрывов ракет и людские жертвы. Подлежащее списанию оружие, как ни "модернизируй", всё равно останется хламом. Все эти "показательно-понтовые пуски" одна трепотня всё профукавших проходимцев. Южмаш развалили, где могли бы за 28 лет, перебрав до последней детальки С-300 и другие, изучить старые комплексы, имея в Павлограде ракетный топливный комбинат, рядом с Южмашем, и в Харькове электронику, создать свои ЗРК. Но предпочли разграбить, распродать, разрушить. Не смешите мир своими "модернизациями".
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Ихарь Лайно пише: Всіх цих генералів ППО, можна після навчань знімати з посад і позбавляти генеральських звань - вони бездарі і нікчеми, тупі нікчеми, не спроможні захистити Україну від ворога!
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовна скатиняка Igor l «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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