 Зенітні ракетні війська повітряних сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання із бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ на сторінці в фейсбук.
"Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що наші підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", – повідомив АрміяInform начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Юрій Ставський. – Це перше застосування "Ореанди" зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього "Ореанда" пройшла успішні заводські випробування та показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років.
Цьогорічні підсумкові навчання проводяться у чотири етапи. Нині триває перший. Він розпочався вчора із повітряного командування "Центр". Сьогодні до навчань підключилось ПвК "Схід". Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.
Під час другого етапу основним завданням буде переміщення у визначений район. Дивізіони "Буків" і "трьохсоток" висунуться до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою. Особовий склад відпрацює практичні навички під час організації та здійснення маневрів підрозділами на запасні позиції, маскування стартових позицій, введення противника в оману.
На третьому етапі підрозділи ППО відпрацюють підготовку та ведення протиповітряного бою у новому районі, де відбуватимуться безпосередньо бойові стрільби. Заключний етап – оперативне залишення вогневих позицій і повернення в райони постійної дислокації.
У Командуванні виду зазначають, що цього року розмах навчань буде більшим, ніж минулого. Зокрема, залучається більше озброєння, більше особового складу, проведуть більше пусків ракет. Під час кульмінації навчань відбиватимуть масований повітряний напад ворога та збиватимуть повітряні цілі одночасно два зенітні ракетні полки "С-300П" та "Бук-М1", а також окремі дивізіони "С-125".
"Ми змушені постійно нарощувати бойові спроможності підрозділів зенітних ракетних військ, – говорить генерал-майор Юрій Ставський. – Цього року до підрозділів ЗРВ продовжать надходити відновлені комплекси різних модифікацій типу "С-300", "Бук" та "С-125".
До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і РТВ.
певно ви правий. можна ще повітряні кулі запускати, з радарами(серйозно) - зразу до 200км. буде видно літаючих щурів Путіна.
**** толку з "тисяч БПЛА" якщо вони тупо їх засліплять.
і шо з ППО нам якщо Путін може тупо повторити "подвиги" Жукова? пошле мільйон бидла на танках - як їх зупиниш?
И кто говорит об отказе от ПВО и ПРО ? Но вражеские самолетьі лучше уничтожать перед взлетом...
"Александр Ивашин
Панченко , гораздо дешевле и єффективнее развернуть собственньіе ракетьі средней дальности , которьіе станут гарантией от воздушного нападения со стороньі РФ."
гривенка, вложенная в ВСУ, миллиарды бережет
или ты хочешь получать зарплату как в Ордле, если ты еще ее получишь....
"Не "б*ндерівці", а "наші війська"! На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ
Про це колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.
"Люди дзвонять і кажуть - як можна прибирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до ЗСУ "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди".
"Ми не повинні здавати ті землі, які відвоювали наші військові. В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно в сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють",
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ne-bnderivtsi-a-nashi-vijska-na-donbasi-rizko-vistupili-proti-vidvedennya-zsu.htm
пусть учатся - кацапня,вылетая на бомбёжку Украины должна помнить,что это не сирийские детишки внизу,а смерть..
а если повезёт выпрыгнуть - то и лютая..
ох и "обрадовал"(бросается покупать билеты отсюдова)
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовна скатиняка Igor l «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Що Ігор не те написав?
Що локатор - не може сканувати за горизонтом?
г*споди, так тому що планета - геоїд, а не плоска як скавулять попи, нє?
Азиров тоже звал всех капусту выращивать вместо митингов