 4 жовтня у зоні ООС на Донбасі через обстріл терористів загинув старший солдат розвідроти 1-ї окремої танкової бригади Олег Ремінний. ФОТО

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 1-ї ОТБр повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із тяжким серцем повідомляємо, що 4 жовтня внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув наш побратим і друг, старший солдат Олег Володимирович Ремінний…

Олег зі Шполи, що на Черкащині, призвався на службу у 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, і з перших днів разом з бригадою боронив кордони країни на Донбасі.

Він був щирим, він був справжнім… Він прагнув миру і для цього виборював Перемогу… Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за свободу і честь українського народу… Олег загинув… Не стало одного з найкращих синів України…

Йому було лише 33… І назавжди залишиться…

Спочивай із миром, брате… І допомагай нам із Небесного війська…

Ми не пробачимо… Смерть ворогам!

Командування та особовий склад 1-а окрема танкова Сіверська бригада висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

Перебуваємо в скорботі разом із Вами…" - йдеться в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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