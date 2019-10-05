 Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували пам'ять побратимів, які загинули на Донбасі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці бригади в фейсбуці.

"Королівська бригада завжди пам'ятає про тих, хто віддав життя у боротьбі за територіальну цілісність та суверенність нашої держави.

Так, одразу після повернення з району виконання бойових завдань, на Полі почесних поховань Личаківського кладовища м. Львів, військовослужбовці 24 ОМБр імені короля Данила запалили лампадки та поклали квіти до могил загиблих воїнів бригади за час російсько-української війни. Під час церемонії бійці згадали всіх товаришів, яких втратили у цій війни.

Наші побратими завжди поруч з нами, поки ми про них пам'ятаємо.

Герої не вмирають!"

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