EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  1555  16
Матеріали за темою:
Все про:пам'ять (625) 24 омб імені князя Данила Галицького (103)

 Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували пам'ять побратимів, які загинули на Донбасі. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 24-ї ОМБр імені короля Данила Галицького вшанували пам'ять воїнів бригади, які загинули за час російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці бригади в фейсбуці.

"Королівська бригада завжди пам'ятає про тих, хто віддав життя у боротьбі за територіальну цілісність та суверенність нашої держави.

Так, одразу після повернення з району виконання бойових завдань, на Полі почесних поховань Личаківського кладовища м. Львів, військовослужбовці 24 ОМБр імені короля Данила запалили лампадки та поклали квіти до могил загиблих воїнів бригади за час російсько-української війни. Під час церемонії бійці згадали всіх товаришів, яких втратили у цій війни.

Наші побратими завжди поруч з нами, поки ми про них пам'ятаємо.

Герої не вмирають!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двох поранено, найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 01
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 02
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 03
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 04
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 05
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 06
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 07
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 08
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 09
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 10
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 11
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 12
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 13
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 14
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 15
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 16
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 17
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 18
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 19
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила вшанували память побратимів, які загинули на Донбасі 20

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152274
 
   
 Топ коментарі
 
Королевская бригада всегда помнит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/p3152274

А это значит НЕТ отведению украинских войск и НЕТ позорному формату!
 показати весь коментар
 
Поховали кращих з найкращих. А зараз та гнида пропонує капітуляцію . За що загинули ГЕРОЇ? Зєля, двигав би ти в Ростов по доброму. А то можеш і не добратися. Лови шанс....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Королевская бригада всегда помнит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/p3152274

А это значит НЕТ отведению украинских войск и НЕТ позорному формату!
 показати весь коментар
 
 
Поховали кращих з найкращих. А зараз та гнида пропонує капітуляцію . За що загинули ГЕРОЇ? Зєля, двигав би ти в Ростов по доброму. А то можеш і не добратися. Лови шанс....
 показати весь коментар
 
 
одобряя формат и разводя войска, он не имел права говорить в ООН о погибшем певце. Это на сегодня неуважение к Василию и кощунство вместе с открытым враньем.
 показати весь коментар
 
 
Подивіться на роки народження: 1968, 1979, 1991, 1992. Молоді, красиві, мужні. Хай буде проклята війна і ті, хто її оправдовує або не вбачає. Земля пухом, воїни світла.
 показати весь коментар
 
 
ЦВЕТ НАЦИИ ПОГИБ . А Иуды формулу Штанмайера подписывают
Доиграется кое кто до феномена Чаушеску
 показати весь коментар
 
 
смотрю по датам, пацаны погибшие рядом с нами, на второй день, в новосветловке.
 показати весь коментар
 
 
яке доглянуте місце Почесних поховань і з шаною зроблені пам"ятники...
(дякую львів"яни..до сліз..)
Вічна шана захисникам, цвіту нації, синам Украиїни
 показати весь коментар
 
 
вічна СЛАВА полеглим Героям України!!! найпекельнійша смерть ватним виродкам!!!
 показати весь коментар
 
 
Під всіма новинами про загибель людей відключені коментарі для уникнення можливого "срачу".
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору