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Все про:авто (1393) підпал (260) Рівне (172)

 На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик. ФОТОрепортаж

Невідомі підпалили елітний автомобіль безпосередньо у дворі приватного будинку депутата обласної ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації обласної поліції.

"У Костополі поліцейські встановлюють обставини підпалу автомобіля депутата. На місце пожежі оперативно прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль. Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали з різних сторін водяні стволи. Приблизно за 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Будинок вдалося врятувати. Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група встановила, що загоряння автомобіля "Mercedes-Benz G63" сталося на території огородженого приватного господарства 58-річного місцевого жителя, депутата Рівненської обласної ради.
Власник авто у той час перебував у будинку сам.

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"Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр", - інформують правоохоронці.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські з'ясовують всі обставини того, що сталося, в рамках кримінального провадження.

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На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик 01
На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик 02
На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик 03
На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик 04
На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152270
 
   
 Топ коментарі
 
С проводкой наверное что-то На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 2541
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Все, в Англию к лерке теперь нужно
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яке горе,не жер не пив всю жизднь копив...
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псж это в смысле пьяная сатановская жаба?
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Порохобот, а кто тебя первый раскусил? Колись
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Типа фаер и остатки полимера на заднем сиденье, а сгорел передок...
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Ну если взять канистру или бутылку с бензином и полить автомобиль снаружи (судя по фото капота так и было), то все возможно.
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Как пришло, так и ушло. Думаю, напи$жено много, купит ещё.
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true

На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 6276
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крадії скликають майдан.Всі долбодятли зібрались і поїхали. То ж та сама історія, - як кричали "зарада-зрада", коли відали за наших побратимів ублюдка Цьомаха, якого перед тим допитали і голландці з цим погодились.
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алиса! за чем людям хамишь! ? это их право, данное конституцией!
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Это, видимо, Вы, Инна Емельянова, рух опору придумали???
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Вона мріє про порядки рф- коли навіть за одиночні пікети та за читання конституції в автозак. Не звертайте уваги.
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Шо обидно, шо теперь ему придётся сп-дить бабло на такой же..
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Просто надо сажать не дожидаясь весны. Иначе гоу в рабство к западным и восточным кредиторам. И впринципе крупная корупция в верхних кпугах власти это государственная измена и срока должны быть соответсвующие.
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а застраховать машину, скорее всего, жаба задушила..
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Там тільки повне каско врятує. А так- всі застраховані.
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то тепер джип не треба в податкову декларацію вносити? )))
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Нічого цікавого- кримінальні розборки між своїми.
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Теперь пусть ездит как все.. маршруткой.. только не как в бородатом грузинском анекдоте, где богатый папа купил сыну Гиви автобус, чтобы ездил как все На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик - Цензор.НЕТ 5698
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Яка сумна новина...А може на щастя там і господар десь сховавсь?
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Декларацию у "сироты"с облсовета не забудьте проверить.На какие шиши мерин за 250 зелёных денег куплен?
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народ з таких новин чомусь не плаче, а владі на це на.рати.Жеруть.
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Mercedes-Benz G-Class 5dr (W463) AMG G 63 4,0 л 4 834 162 грн. - наверное не на последние деньги народный депутат купил Mercedes, купит себе другой.
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Закон придумали для того чтоб им заменить месть. Но когда закон перестает работать все возвращается на круги своя. Як шо забули цей урок.Його треба згадати усим. Особливо пересичным.
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А у депутата на машину денег хватило , а на ГАРАЖ НЕТ ?
Или в Украине мода такая ставить машину во двор ? 😜
По любому деньги ворованные, народная месть нашла своего хероя ...
Не жалко.
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Расследуют поджог... а надо расследовать откуда бабло на машину и дом...
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