EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  2497  37
Все про:ВР (5852) депутат (975) Ківа (77)

 Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня. ФОТОрепортаж

4 жовтня Рада проголосувала за новий склад ЦВК, прослухала, затвердила програму уряду прем'єра Олексія Гончарука і дозволила НАБУ прослуховувати депутатів.

День роботи депутатів від Цензор.НЕТ.

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 01
Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 02

Початок роботи ВР

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 03

Члени ЦВК перед результативним голосуванням за їхні кандидатури


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 04

Герой парламентського дня 3 жовтня Ілля Ківа, помічений журналістами з дивними маніпуляціями в районі геніталій


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 05

Ківа з колегою по фракції "ОПЗЖ" Віктором Чорним і позафракційним Олександром Ковальовим

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 06

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 07

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 08
Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 09

Після спілкування з Ківою Віктор Чорний демонструє журналісту Цензор.НЕТ, що руки у нього не зайняті


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 10

Галина Янченко, Сергій Бабак і Данило Гетманцев зі "Слуги народу".


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 11

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко перед президією ВР

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 12

Данило Гетманцев зі "Слуги народу" з Ярославом Залізняком та Кірою Рудик з "Голосу"


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 13

Голова комітету із закордонних справ Богдан Яременко та перший віцеспікер Руслан Стефанчук

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 14
Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 15

Депутатські обійми Артема Дубнова і Вадима Струневича зі "Слуги народу"


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 16

Олександра Ткаченка зі "Слуги народу" колега притримав за шию


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 17

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 18

Михайло Папієв з "ОПЗЖ"


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 19

Вадим Новинський і Віктор Балога

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 20

Жан Беленюк зі "Слуги народу"

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 21

Михайло Радуцький зі "Слуги народу" з Ігорем Суркісом з "ОПЗЖ"

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 22

Михайло Макаренко з "ОПЗЖ" і Михайло Радуцький зі "Слуги народу"

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 23

Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук і Юлія Льовочкіна з "ОПЗЖ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152233
 
 
 Топ коментарі
 
ЦН онанизм заменил толерантным «странные манипуляции в районе гениталий»
 показати весь коментар
 
Петя там стоит под президиумом и что-то клянчит
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как бы то ни было, а полный зал Рады приятно радует по сравнению с пустыми сессионными залами в Раде прошлых созывов

Долой прогульшиков и кнопкодавов
 показати весь коментар
 
 
надолго ли. вот турбо режим закончат и будут гулять, как и раньше.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, надолго ли
Но я хочу, чтобы надолго

Это такая же работа как и любая другая. Так что пусть ходят и работают
 показати весь коментар
 
я тоже хочу.но от моего хотения ничего не зависит.
 показати весь коментар
 
работа у них - кнопки нажимать по команде. А чтобы работать головой, мозги нужны, и интеллект, и опыт жизненный. Это не фокусы показывать на квартале
 показати весь коментар
 
 
Особливо якщо дєпутани вишукують кошти для реінтеграції Даунбасу за наш з вами рахунок. Приклад: Верховна Зрада проголосувала за підвищення ціни пачки цигарок на 14гривень, тобто на 420 гривень на місяць. Цих коштів напевно вистачить на зарплату танкістам Народної Міліції Лугандону та заправки їх танків.
 показати весь коментар
 
В Германии пачка сигарет стоит 7 евро
23 шт Мальборо

Пусть в Украине тоже сигареты станут роскошью. Здоровье нации важнее
 показати весь коментар
 
на пятом фото с верху Кива лезет за колону нюхнуть ,а его не пускают,за руку схватили
 показати весь коментар
 
 
Петя там стоит под президиумом и что-то клянчит
 показати весь коментар
 
 
Він говорить: "включіть мізки тупим зелеботам", а йому відповідають: "як їх включити, якщо чого нема - того нема". І ти, як й твої лайкальники, тому підтвердження.
 показати весь коментар
 
 
Вибачаюсь.. Побачив - щось просить у Розумкова і Стефанчука.. Може - щоб зняття недоторканості з петі відтермінували до 31-го грудня?
 показати весь коментар
 
 
Відволікаючий маневр - прийшов шипуна підкинути.
 показати весь коментар
 
 
сколько предателей Украины собрались в одном месте, такого нет ни в одной стране.
 показати весь коментар
 
 
***
снова гуси потянулись к югу
снова баб не видно у реки...
стали... толерантнее... друг к другу
мужики...
 показати весь коментар
 
а чего они так тулятся друг к другу...)))))))) чуть ли не на всех фото... )))))
 показати весь коментар
 
 
Щоб не втрачати відчуття локтя під час масового відльоту в Ростов батюшку.
 показати весь коментар
 
 
тьху..блин... после вчерашнего кивы мне везде пахабень мерещиться))))
 показати весь коментар
 
«Якщо Зе і компанію вдягнути у вовняні светри, а протестуючим роздати ********* палички, то чи вистачить цієї електроенергії для того, аби Коломойський її не купляв у країни-агресора?» ©
 показати весь коментар
 
 
Вистачить для того, щоб ще до 31-го грудня - на табло Ради висвітилось 226 голосів "за" за зняття недоторканості з петі..
 показати весь коментар
 
 
это какая-то новая сакральная дата у зелибобиков? Она более скрепная чем 21 апреля?
 показати весь коментар
 
 
Посещяемость вроде радует, еще бы ********** это пресечь, а то кто то шарится, кто то целуется, кто дрочит , кто то спит и т.д....вот бы так было пришел к стоматологу, к примеру, а он начал работу, потом пошел пошарился, пообнимался и опять за работу, думаю как то не комельфо было бы! И да, все средства связи изымать при входе, уж очень они сильно отвлекают от работы!!
 показати весь коментар
 
 
Не в обиду парламентариям будь сказано, но Яремченко со Стефанчуком смотрятся колоритно. Чертвёртое фото шкарно, Кива: А ручки то вот они! Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября - Цензор.НЕТ 9367
 показати весь коментар
 
 
ЦН онанизм заменил толерантным «странные манипуляции в районе гениталий»
 показати весь коментар
 
 
Через месяц окажется что он просто ногу чесал
А мы все не так поняли, грязные мы извращенцы
 показати весь коментар
 
та то в нього там компресійні панчохи, де у інших людей труси, він їх підтягував Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня - Цензор.НЕТ 5486
 показати весь коментар
 
ЦН онанизм заменил /гневно разоблачает Цензор променявшая Украину на колбасу мигрантка. Требующая чтобы Цензор изъяснялся на таком же слэнге тружениц германских борделей- пипл хавает, отсосиации, пукан порвал,анус и прочее.
 показати весь коментар
 
Чем больше читаешь Ивана Петровича Сидорова, тем навязчивее напрашивается вывод: он с каждым рабочим днём завидует труженицам германских борделей всё сильнее и сильнее.
 показати весь коментар
 
 
Чем больше читаешь Ивана Петровича Сидорова/ не читай комменты Ивана Петровича Сидорова, адресованные пропагандистке раши тудэй, пять лет разжигающей злобу и ненависть между украинцами в украинском же сайте.
 показати весь коментар
 
народный пеЗЕдент...сцк как же он ссыться.. как девка на выпускном

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября - Цензор.НЕТ 4396
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору