 Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня. ФОТОрепортаж

День роботи депутатів від Цензор.НЕТ.





Початок роботи ВР

Члени ЦВК перед результативним голосуванням за їхні кандидатури





Герой парламентського дня 3 жовтня Ілля Ківа, помічений журналістами з дивними маніпуляціями в районі геніталій





Ківа з колегою по фракції "ОПЗЖ" Віктором Чорним і позафракційним Олександром Ковальовим





Після спілкування з Ківою Віктор Чорний демонструє журналісту Цензор.НЕТ, що руки у нього не зайняті





Галина Янченко, Сергій Бабак і Данило Гетманцев зі "Слуги народу".





Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко перед президією ВР

Данило Гетманцев зі "Слуги народу" з Ярославом Залізняком та Кірою Рудик з "Голосу"





Голова комітету із закордонних справ Богдан Яременко та перший віцеспікер Руслан Стефанчук





Депутатські обійми Артема Дубнова і Вадима Струневича зі "Слуги народу"





Олександра Ткаченка зі "Слуги народу" колега притримав за шию





Перший віцеспікер Руслан Стефанчук

Михайло Папієв з "ОПЗЖ"





Вадим Новинський і Віктор Балога





Жан Беленюк зі "Слуги народу"





Михайло Радуцький зі "Слуги народу" з Ігорем Суркісом з "ОПЗЖ"

Михайло Макаренко з "ОПЗЖ" і Михайло Радуцький зі "Слуги народу"







Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук і Юлія Льовочкіна з "ОПЗЖ"