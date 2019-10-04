EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  7383  94
Матеріали за темою:
Все про:Бойко (253) Зеленський (3043) Кучма (382) Путін (10931) Рабінович (110) фотожаба (8910) Шуфрич (227) Формула Штайнмаєра (49)

 Цукерки зі смаком "зради", теорія 5 рукостискань, "дочка" Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ось така формула...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це початок капітуляції, - Тернопільська облрада засудила узгодження "формули Штайнмаєра"

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Як? вже?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Це одне-два речення - ось і все...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Важливе уточнення

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вікторина

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу. ВIДЕО

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

У кожного свій досвід

Читайте на "Цензор.НЕТ":  "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

...та шо ви переживаєте? я ше Будапештський меморандум підписував!

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Зі смаком зради

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Теорія 5 рукостискань

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Випадок у ВР

Цукерки зі смаком зради, теорія 5 рукостискань, дочка Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Це "ж-ж-ж" — неспроста! (с)

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152225
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
З нету:
Здрастє.......************.Знайомтесь новий секретарь
Ради Національної Безпеки та ОБОРОНИ.1981 рік ветеринар-фельдшер підсобного господарства Ворошиловградського заводу фруктово-мінеральних вод.
1981-1983 - служба в армії.
З 1983 - робота в «Зоокутку» парку культури та відпочинку ім. Першого травня, місто Ворошиловград.
1987-1990 - голова кооперативу «Білий Лелека».
1991-1994 - директор МПП «Вєра», місто Луганськ.ВЕТЕРИНАР *****,ЗООКУТОК *****........
мені це на голову не налазить.
Там у зелені всі *******.
За ненормативну звиняйте бо інші слова десь ділися.
 показати весь коментар
 
 
З нету:
Это бомба. Сведу в один пост.Вот сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, гдеВолкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2520307481545261&id=100006981015136А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком: "У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена", - https://tyzhden.ua/News/236231Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это так же означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленкому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.Напомню так же, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, через такими темпами уже год от Украины ничего не останется. В обмен на б̶у̶с̶ы̶ ̶и̶ ̶з̶е̶р̶к̶а̶л̶ь̶ц̶а на прекрасный фотоальбом Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
хит сезона! когда начнут выпускать - толпы людей будут стоять в очередях чтобы купить хоть один рулончик)) а где-то в кремле фуйло удавится от зависти - ведь раньше хитом был пипфакс с его мордой Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1824

Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 826
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петіним прихильникам сподобається.. Ну то таке..
 показати весь коментар
 
 
Петіним прихильникам за своего Петю не стыдно, а вот ЗЕ прихильникам такое не светит. .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поживемо - побачимо.. Якою була каденція петі - всі вже знають, тому й прогнали його обісцяним ганчіррям 21-го квітня і 21-го липня.. Якою буде каденція Володимира - ще не зрозуміло, перші висновки зробимо десь всередині грудня.. На ваше репетування зараз - народ уваги не звертає, вважає як і вважав - брехнею..
 показати весь коментар
 
 
такого количества погонял, шаржей, насмешек и опусканий - как у моники зеленски за полгода - не было ни у одного призЕдента за всю историю цивилизации.
Впрочем, это всего лишь карма:

Сначала ты называешь свою страну порноактрисой.
Затем называешь украинских женщин "туристическим брендом".
А потом весь мир называет тебя именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
И даже в твоей собственной администрации (пардон - офисе) за глаза тебя называют "Моникой Александровной".
 показати весь коментар
 
 
Какой же она была эта каденция? Разве не Коломойский констатировал факт, что Порох спас Украину. Не я, Коломойский. Мне верить не надо. Но ему же ты веришь, верно? Разве не Гончаруком сказано:«Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но медленно". Да, медленно, не быстро. Но двигалась. А что сейчас происходит? Сейчас давят на Украину со всех сторон, а теперь еще изнутри давление растет. И куда она теперь двигается, причем быстро? Так что такого страшного было в "всі вже знають". Я, к примеру, не знаю. Но я вижу то, что происходит сейчас. И я знаю, как это называется.
 показати весь коментар
 
 
А разве не порохоботы совеем недавно кричали, что Коломойский спас Украину? Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8006
 показати весь коментар
 
 
Чего? Я не кричал. Мало того, утверждал и утверждаю, что не Украину он спасал, а сундук с золотом. Он прекрасно понимал, если страны не будет, плакали его заводы ферросплавов и все остальные приваты. Беня - враг Украины. Причем сейчас один из основных.
 показати весь коментар
 
 
Насмешил!!!! "Якою буде каденція Володимира" Ха-ха! Тюремной, в лучшем случае. А в худшем...
 показати весь коментар
 
 
До середины декабря может реально не досидеть,такими то темпами неньку сдавать
 показати весь коментар
 
 
Увидев первое фото, дальше смотреть не стала. Как можно?! Это фото не может быть предметом для сарказма, шуток, ФОТОжаб. Эхх, авторы....
 показати весь коментар
 
 
Ви ще дивуєтесь? Я - вже ні.. Передивіться хто поставив "лайки" цим жабам - і все зрозумієте..
 показати весь коментар
 
 
Я не видела этих жаб и не собираюсь их смотреть из личного протеста. Да, одиночный такой "пикет"...До сих пор возмущена. И хотелось бы, чтобы админ при модерации ветки прочел мой комментарий выше и этот тоже и передал мои пожелания редакции по поводу первого фото, превращенного в ФОТОжабу: соблюдайте, пожалуйста, моральные принципы! Так нельзя!!! ...По Вашему комментарию догадываюсь, что жабы против действующего президента и его команды. Но ведь были времена, когда было то же самое и против бывшего. И это тоже кому-то нравились. В этом вопросе я не поддерживаю ничью из сторон. И Вы знаете, почему /много раз писала об этом/ Я буду критиковать или поддерживать только деятелей своей страны. Так я для себя решила еще несколько лет назад.
 показати весь коментар
 
 
У нас свободная страна и демократическая! Нравится вам это или нет!
Тем более наш президент, сам смеялся хорошо с политиков, вот теперь и с него смеются!
 показати весь коментар
 
 
Если Вы не поняли, о чем я, могу повторить: нужно соблюдать общепринятые нормы и первое фото использовать для жаб аморально. Имею право высказать свою точку зрения на демократическом форуме или Вы запретите?
 показати весь коментар
 
 
А "палочки для добывания электричества из "майдаунов"" вас, случайно так, не оскорбляли, а Украина-порноактриса и термосы? какая вы нежная..... выборочно..... Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2377 Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9771
 показати весь коментар
 
 
Я не часто открываю именно эту тему. О "палочках для...." не читала. Не знаю, о чем Вы, правда. А о "термосах", когда это слово употребляли форумчане, я писала на соответствующих темах, вступая в дебаты. Комментарии с оскорблениями Украины и украинцев мною отправлялись прямиком на СФ, в основном, с последующим деактивом автора. Ну, а своих президентов, уж извините, обсуждайте, критикуйте сами. Я дровишки в костер и раньше не подкладывала, и сейчас не буду. Вы и так здесь друг друга во врагов превратили. Вы лично уже давно на цензоре. Разве была здесь такая степень вражды несколько лет назад? /вопрос - риторический/
 показати весь коментар
 
 
Пані Ларисо , моральні принципи на тутешньому форумі - таке ж саме рідкісне явище, як і спостерігати повне затемнення Сонця в грудні на північному полюсі Землі.
 показати весь коментар
 
 
Это фото насколько лет назад, кто помнит, совместно со статьями об этом происшествии, вызывало разные эмоции: и ком в горле, и слезы на глазах, и боль, и ненависть, и непрощение...Эта тема все же при всей злободневности достаточно развлекательная. Пусть даже это и горький сарказм, но все же...Просто такое трогать нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Це не смішно. Це гидко.
Гидко від того, що понаобирали людці у владу.
Нехай самі патріотісті патріоти, які тут пашать гнєвом правєдним, розкажуть, як Зе взимку виганяє військових в поля, під обстірли сепарні. А в " тилу" його фракція планує зняти з них пільги, бо вони і так забагато зарплатні отримують.
Суцільна неповага до українського війська.
Ця влада ненавидить нашу армію.
 показати весь коментар
 
 
это не сарказм, дура,
это ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА, АБСОЛЮТНО БЕСКОМПРОМИССНАЯ
 показати весь коментар
 
хамло, через запятую есть еще слово ФОТОжаба. Для особо одаренных: перечисления приведены фигурально. Просто не надо такие фото трогать и дорисовывать в фотошопе.
 показати весь коментар
 
 
не надо льстить зеле-подлецу. пукин нынче зелин кукловод
 показати весь коментар
 
Шановні колеги!
Прохання дотримуватись парламентської термінології:
"не дрочив, а ритмічно кнопкодавив свого самовисуванця"!
 показати весь коментар
 
 
то вааще была рука Мацквы.. Кива не при чем!..
 показати весь коментар
 
 
Треба було таксьору визвати поліцію і на Златкіна скласти заяву про шахрайство. Голосуй, хоч за Бармалєя, але за послугу заплати.
 показати весь коментар
 
 
Тединственный правильный в раде мужик,дрочил он на всех присутствующих!
 показати весь коментар
 
Валєрій. Фантазувати не обов'язково треба про політику
 показати весь коментар
 
 
Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9007

слуги народа спешат в раду обсуждать "формулу штайнмайера" ))))
 показати весь коментар
 
 
Ось, що значить велосипед! Людям мало і мало! Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9830
 показати весь коментар
 
 
реальные пацаны с подругами на природу собрались?
кива он и без природы и без подруг справляется, не отходя от кассового аппарата.
учились бы у нардепа....
 показати весь коментар
 
 
здоровый образ жизни)))
(и костер раздует и утонуть не даст))))
 показати весь коментар
 
 
опять же, всегда есть с кем побеседовать...))
 показати весь коментар
 
 
«жабы» актуальные......, НО
было бы смешно, если бы не было так грустно.....(с)
 показати весь коментар
 
 
олигофренические картинки - трудотерапия для умственно неполноценных.
 показати весь коментар
 
 
порохастые свинособаки в восторге от этих картинок...
 показати весь коментар
 
Миколаїв, ріг пр.Миру та вул Ізмалкова (пересічення ще й Театральної). Ось який він, У ЗЕленського.

 показати весь коментар
 
 
С этой формулой ...
Народу , как всегда , ничего не дали , а уже забрали .
Такая же тварь , как и Порошенко .
Но если Пэдро думает , что после путча он опять прорвётся к кормушке - хрен ему .
Его место в тюрьме .
Как и Зеленского .
Как и тех , " попэрэдников " .
Все суки одинаковые .
 показати весь коментар
 
 
Тот был тварью .
Нужно было менять .
Иначе будет , как в Пугабии .
Теперь нужно менять и этого жида .
 показати весь коментар
 
 
Не лучше ли было в марте и этого не выбирать и того игнорировать?
 показати весь коментар
 
Кто зебила теперь спросит, кому куда прорываться? Мы вообще вас права голоса лишим, как в Прибалтике)
 показати весь коментар
 
 
сумна правда, завдяки вибору зелєбобів.
 показати весь коментар
 
 
про сыночка Свинарчука вспомнить не хотите?
 показати весь коментар
 
 
вспоминай, что мешает? тем паче он тАперь правильный, зелин человек )))
 показати весь коментар
 
Закінчилася «епоха кумівства», почалась «епоха сватівства» і «95 кварталу».Тепер уся країна шукає в себе родичів з «95 кварталу». Бо це є запорука того, що ти сьогодні можеш отримати кар'єру на державній службі.Уся держава вже говорить про те, як керівником стратегічного департаменту у Головному управлінні розвідки призначили чоловіка бухгалтерки «95 кварталу». Він через 10 сходинок перелетів, щоб зайняти генеральську посаду, маючи звання підполковника. Я думаю, що і в ЦВК сьогодні знайдемо подібних людей.
 показати весь коментар
 
 
Полная фигня... Не рубрика, а помойка...
 показати весь коментар
 
 
Порхоботы ! Все на Шустрого , там ваш хетман сивочолий пастырь выступает -брешет !
 показати весь коментар
 
 
шото смеяться нет желания
зебилы, вы - долбо..бы.. и добавить нечего
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору