 Пропагандиста "ідей русского мира" затримано на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і частин Донецької та Луганської областей. Для дестабілізації суспільно політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення області від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації. Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти із членами так званих "козачих формувань" терористів. –
"Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора та пропагував клієнтам фейкові ідеї "русского мира". Зокрема, значного суспільного резонансу в листопаді 2018 року набула висвітлена у ЗМІ конфліктна ситуація між вказаною особою та волонтеркою з Дніпра, якій він намагався нав’язати свої погляди", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв'язку та комп’ютерну техніку.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Заходи із викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчим поліції.
он же соответствует
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-п*дарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
"Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира". Источник: https://censor.net.ua/p3152184
Он точно пропагандист или просто дурак?
одновременно и пропагандист, и дурак.
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Схоже, що євреями також були древні германці з північно-саксонського племені хольстен.
Гольште`йн (нем. Holstein) - южная часть немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. Получил название от одного из проживавших на этой территории саксонских племен, хольстен (старосакс. Holsten - «жители леса»). Первое известное на сегодняшний день свидетельство относится к 1076 и встречается у Адама Бременского. https://w.histrf.ru/articles/article/show/golshtie_in_niem_holstein
Еврейские фамилии в Германии появились в больших еврейских общинах в конце средних веков. В те времена фамилии давали очень немногим, в основном очень богатым и известным людям. Большинство таких «ранних» фамилий были даны по названию места проживания. Несмотря на звучание фамилии Гольдштейн, как «искусственной», исследователям известно, что в XVI-XVII веках подобный «золотой камень» служил гербом некоторых домов во Франкфурте-на-Майне.
Фамилия Гольдштейн имеет несколько вариантов: Гольштейн, Голштейн, Гольденштейн, Гольдштин и другие." - російська Вікіпедія стверджує, що Гольштейн - преимущественно еврейская фамилия.
Об этом подробно писал высокопоставленный дипломат И.Полянский в известной мемуарной книге " МИД : 12 лет на дипломатической службе Кремля."
В случае какой-либо служебной провинности нижестоящего сотрудника послы на собрании коллектива сотрудников посольства орали типовую фразу: "Ещё один подобный прокол, и ты у меня вылетишь, как пробка, в течение 24-х часов отправишься на Родину ! "
Евреи, как и другие народы Ближнего Востока, фамилий никогда не имели. Номинация производилась по имени и отчеству. К имени присоединялось слово "бен" (сын) или "бат" (дочь). Каждый уважающий себя еврей должен был помнить имена своих предков минимум до седьмого колена.
Так как имена могли часто повторяться, то для более точной репрезентации использовались географические ориентиры (ха Роми - из Рима, Иуерушалми - из Иерусалима), название профессии (Сандалар, Сандлер - сапожник, Софер - писец). Кроме того, у евреев часто были прозвища (Шапиро - благообразный, Иоффе - красивый), которые также добавляли конкретики при узнавании.
Фамилии евреи стали получать только в конце XVIII века. В 1787 году император Австрийской империи Иосиф II издал закон, по которому все евреи должны были иметь наследственные фамилии. Их получение сразу стало обрастать коррупционной паутиной: за хорошие благозвучные фамилии с евреев требовали деньги, в случае отказа могли присвоить фамилии далёкие от благозвучия и почёта. Такие, например, как Крауткопф (капустная голова) или Оксеншванц (бычий хвост).
В России фамилии евреям предложил присваивать Гавриил Державин. При этом он настаивал на том, что они должны звучать "на малороссийский лад" и отражать не только характер человека, но и отношение к нему властей. Скрытные получали фамилии Замысловатый или Замыслюк, спорые в деле - Швыдкий. "Положение о евреях", в котором и было прописано обязательное присвоение евреям фамилий, было утверждено 9 декабря 1804 года. В 1850 году евреям было также запрещено менять фамилии, даже в случае перехода в другую веру.
Ну, і до чого тут "євреї"? Гольштейн-Готторпські - прізвище старовинного німецького роду, вищої знаті, представники якої, на основі династичних шлюбів влилися в династію Романових...
АБИ "ЛЯПНУТЬ"? Подивіться, який я розумний!!! Подивились... Знизали плечима, покрутили пальцем коло скроні... Ти цього хотів?...
Еврейские фамилии в Германии появились в больших еврейских общинах в конце средних веков. В те времена фамилии давали очень немногим, в основном очень богатым и известным людям. Большинство таких «ранних» фамилий были даны по названию места проживания. Несмотря на звучание фамилии Гольдштейн, как «искусственной», исследователям известно, что в XVI-XVII веках подобный «золотой камень» служил гербом некоторых домов во Франкфурте-на-Майне.
Фамилия Гольдштейн имеет несколько вариантов: Гольштейн, Голштейн, Гольденштейн, Гольдштин и другие." - російська Вікіпедія стверджує, що Гольштейн - преимущественно еврейская фамилия. - а чого ви так переполошились? чому лише у Росії ще Катериною Другою було заборонене слово жид?
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З династії Кобил. Першого відомого предка Романових звали Андрій Кобила. У нього, в свою чергу було 5 синів, - Сємьон Жерєбєц, Алєксандр Йолка, Гавріла, Фьодор Кошка і Васілій Івантєй. Романови походять від четвертого сина, - Фьодора Кошки. А прізвище Романов прийняв собі тільки батько майбутного царя Міхаіла, - Фьодор Нікітіч, який пізніше став патріархом Філаретом.
Компашка, однако, - Кобили, Жеребці, Кошки, Йолки. ))) Може, наш лєгітімний Ялинкович тоже був потомствєнним царьом, - від боковой лінії кацапських царєй?!
Кстати, какой 9-й??? Первым принял титул "царь" Иван Грозный. За ним - Борис Годунов. Потом - королевич Владислав. Потом - "Лжедмитрий". Потом - Василий Шуйский... Потом - Михаил Романов... (И тут ты "пёрднул в лужу..."). Ну, а если тебе нужен именно "русский царь", так это внук Михаила, Пётр Первый...
20 лет назад на заседании круга спросил у такого "генерала" :
"В каком полку служил ваш дед ? Какое у него было звание ? Когда служил ?"
Совковый ушлёпок выпучил глаза и захлопотал лицом: "Ну, это, самое, вообще-то он в Кубанском казачьем войске служил."
Второй раз задаю вопрос: "Полк назовите, звание и годы службы вашего героического деда в этом полку."
После этого вопроса "генерал казачьих войск" начал верещать в адрес охраны: "Кто пустил на заседание круга этого провокатора ! ? "
Вот такие вот ряженые кизяки, возрождают путинско-совковое козлячество...