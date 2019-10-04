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 Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майбутні офіцери вправлялися у стрільбі зі 120-мм міномета та озброєння, встановленого на БТР-80, БТР-4-Е і бронеавтомобілі "Спартан".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації Нацгвардії.

"Майбутні офіцери відпрацювали порядок установки і зняття озброєння, порядок заряду і розряду зброї, а також безпосередньо виконали бойові стрільби", - сказано в повідомленні пресслужби.

"120-мм міномет ми розглядали тільки в теорії, але це не завадило нам успішно відпрацювати практичні стрільби. Зізнаюся, що хвилювався, адже з міномета стріляв уперше, але зібрав волю в кулак і зробив точний постріл в ціль, своїм результатом задоволений", - поділився враженнями молодший сержант Дмитро Осейко.

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Крім того, курсанти Академії практикували складання карт вогню, схем опорного пункту, використання спеціальних позначок тощо.

"Таким чином, після закінчення навчання військова частина отримує військового, який повністю компетентний у застосуванні бойової зброї на практиці. Надалі випускники повертаються до Академії - пункт постійної дислокації - і готуються до складання державних іспитів", - додали в пресслужбі.

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Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 01
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 02
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 03
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 04
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 05
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 06
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 07
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 08
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 09
Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152178
 
 
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Разницу чувствуете ? А что ваша Моника Зеленски? Никаких кортежей и мигалок. Премьер Дании показала премьеру Ирландии Копенгаген на велосипеде : https://charter97.org/ru/news/2019/10/4/350730/
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Навіщо ? По сєпарах стріляти ? Навряд.. Певно по протестних акціях.
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А что это за идиотские бронежилеты? Вверху грудь наполовину открыта, а внизу бронежилет даже до пупка не достаёт...
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Рыцарские латы и шлемы подвезут в другой раз.
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Зачем такое выкладывать ? Всем известно что у нас воюют только Свынарчуки , пашинский и поросячья свора .
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