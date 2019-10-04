 Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації Нацгвардії.
"Майбутні офіцери відпрацювали порядок установки і зняття озброєння, порядок заряду і розряду зброї, а також безпосередньо виконали бойові стрільби", - сказано в повідомленні пресслужби.
"120-мм міномет ми розглядали тільки в теорії, але це не завадило нам успішно відпрацювати практичні стрільби. Зізнаюся, що хвилювався, адже з міномета стріляв уперше, але зібрав волю в кулак і зробив точний постріл в ціль, своїм результатом задоволений", - поділився враженнями молодший сержант Дмитро Осейко.
Крім того, курсанти Академії практикували складання карт вогню, схем опорного пункту, використання спеціальних позначок тощо.
"Таким чином, після закінчення навчання військова частина отримує військового, який повністю компетентний у застосуванні бойової зброї на практиці. Надалі випускники повертаються до Академії - пункт постійної дислокації - і готуються до складання державних іспитів", - додали в пресслужбі.