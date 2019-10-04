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 Виявлено сховки зі зброєю найманців РФ у Донецькій і Луганській областях, - СБУ. ФОТО

У районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники Служби безпеки України виявили чергові схрони з військовими засобами ураження, що були залишені найманцями РФ для здійснення диверсій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Неподалік лінії розмежування в місті Гірське, що на Луганщині, правоохоронці вилучили з колодязя у дворі нежилої оселі двадцять сім реактивних освітлювальних патронів, п’ять гранат Ф-1 та РГД-5, запал для гранат, понад сімсот набоїв різного калібру, чотири планки швидкого спорядження до автомата Калашникова, аптечку з медпрепаратами виробництва РФ та камуфльований одяг.

За наявною у співробітників СБУ інформацією, схрон у 2014 році заклав бойовик угруповання "Призрак", який наразі перебуває на території окупованого Первомайська у складі незаконного збройного формування.

Іншу схованку зі смертоносними засобами виявлено в занедбаному будинку в селі Дача Бахмутського району Донеччини, де раніше перебувало угруповання так званої "народної міліції ДНР". Бойовики приховали протитанкову міну, два снаряди до гармати та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Схованку із "втраченою в боях" зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС. ФОТО

Виявлено сховки зі зброєю найманців РФ у Донецькій і Луганській областях, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152167
 
 
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Обнаружены тайники с оружием наемников РФ в Донецкой и Луганской областях, - СБУ - Цензор.НЕТ 4373

Возле Керченского моста рядом с одной из опор дало о себе знать эхо Второй мировой войны. Спецподразделения извлекли из воды три авиационные бомбы и гранату Ф-1.

Как сообщают рашаговносми, взрывоопасные предметы были найдены 3 октября возле 291-й опоры моста. ))))
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Хотят показать,что пошел обратный процесс - закопали там, где откопали в 2014-м и вернулись на шахты?
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Какие, *****, нойомники?!? Окуел цензор совсем? Повстанцы же.
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