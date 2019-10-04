 На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Згідно з документами, причепом вантажівки "Рено" з Бельгії везли гуманітарний вантаж (переважно для дітей): іграшки, зимовий одяг, сорочки, парасольки тощо. Усі без винятку речі у вантажівці значилися як вживані. Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.
Уже після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили близько 4-х тонн нового краму: сорочки, штани, спідниці – майже 8 тисяч одиниць товарів більше сотні найменувань. Сума оцінки затриманого вантажу складає близько 12 млн грн.
Щодо керівника фірми відправника складено протокол про порушення митних правил (за ст. 483 МКУ). За таке порушення Митний кодекс передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі повної вартості вилученого.
Одночасно на Львівщині - у пункті пропуску "Рава-Руська", виявили схожу спробу контрабанди. Туди теж прибула вантажівка, нібито з "секунд-хендом", а насправді – з новим одягом. За цим фактом ДБР розпочало кримінальне провадження. Деталі затримання будуть відомі після розвантаження товару.
Ну прям полный прицеп шмоток известных брендов!!! Gucci , Lagerfeld, Hugo Boss .
Не дали денег за проезд, так эти «работнички» тут же накопали... Сколько тонн должно быть этого хлама на 12 млн? По какому курсу они считали? В прицеп 86 куб м. Помещается 8 тонн секонда, 12000000/8000кг=1500 грн/кг!!!!! А « фирменных» шмоток они нашли 4 тонны, то есть 12000000/40000= 3000 грн/кг говна с розовыми этикетками??? ... шашлык, 3 штуки- выбросила в пропасть. А по 483 шить штрафные санкции будут от этой суммы. Эдакие товароведы работают на нашей границе!!!
У випадку порушення митних правил за основу беруть максимальне значення митної вартості наявне в ціновій базі...
І це не для продажі, а для розрахунку суми штрафу, який буде дорівнювати згідно ст 483 митного кодексу 300% від оцінки митної вартості. А сам товар скоріш за все буде знищено, як такий, що переміщується з порушенням прав інтелектуальної власності.