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Все про:Волинь (350) Держприкордонслужба (2269) контрабанда (1005) секонд-хенд (6)

 На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею виявлена ​​контрабанда нового брендового одягу як дитячого секонд-хенду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба 01

Згідно з документами, причепом вантажівки "Рено" з Бельгії везли гуманітарний вантаж (переважно для дітей): іграшки, зимовий одяг, сорочки, парасольки тощо. Усі без винятку речі у вантажівці значилися як вживані. Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.

На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба 02

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На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба 03

Уже після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили близько 4-х тонн нового краму: сорочки, штани, спідниці – майже 8 тисяч одиниць товарів більше сотні найменувань. Сума оцінки затриманого вантажу складає близько 12 млн грн.

На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба 04

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На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба 05

Щодо керівника фірми відправника складено протокол про порушення митних правил (за ст. 483 МКУ). За таке порушення Митний кодекс передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі повної вартості вилученого.

Одночасно на Львівщині - у пункті пропуску "Рава-Руська", виявили схожу спробу контрабанди. Туди теж прибула вантажівка, нібито з "секунд-хендом", а насправді – з новим одягом. За цим фактом ДБР розпочало кримінальне провадження. Деталі затримання будуть відомі після розвантаження товару.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152150
 
   
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Вот это сработали!!!!
Ну прям полный прицеп шмоток известных брендов!!! Gucci , Lagerfeld, Hugo Boss .
Не дали денег за проезд, так эти «работнички» тут же накопали... Сколько тонн должно быть этого хлама на 12 млн? По какому курсу они считали? В прицеп 86 куб м. Помещается 8 тонн секонда, 12000000/8000кг=1500 грн/кг!!!!! А « фирменных» шмоток они нашли 4 тонны, то есть 12000000/40000= 3000 грн/кг говна с розовыми этикетками??? ... шашлык, 3 штуки- выбросила в пропасть. А по 483 шить штрафные санкции будут от этой суммы. Эдакие товароведы работают на нашей границе!!!
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15-20 тон. Стабільно.
У випадку порушення митних правил за основу беруть максимальне значення митної вартості наявне в ціновій базі...
І це не для продажі, а для розрахунку суми штрафу, який буде дорівнювати згідно ст 483 митного кодексу 300% від оцінки митної вартості. А сам товар скоріш за все буде знищено, як такий, що переміщується з порушенням прав інтелектуальної власності.
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8-10 тонн в 120 кубовую машину помещается секонда навалом в мешках. На фото стандартный Schmitz 92 куба. Весь конфискат таможенный будет реализовываться через Прозорро .
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Секонды теперь будут Зе-шмали оббирать, там же все шмотки известных брендов.
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